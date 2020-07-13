Обвал рубля, или его деноминация, или замена

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13 июля 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nemihail.livejournal.com

Фото: pixabay.com

Все очень просто, перед любым укрепление рубля все трубят, что он скоро обвалится и наоборот. Если услышали от большого числа экспертов, что рублю конец, значит в ближайшей перспективе он укрепится, что собственно мы наблюдаем сейчас.

А вот деноминация рубля это очень крутой вброс. Во-первых, нужно узнать мнение народа, если общество в основной своей массе новость проглотит, то это сигнал к тому, чтобы поставить вопрос на обсуждение в законодательные органы.

Но вообще эта страшилка скорее для прогрева экономики после простоя. Людей нужно напугать, чтобы они достали свои сбережения и потратили их. Особенно это касается тех, кто скрывает свои доходы и по какой-то причине держит всё в национальной валюте. Т.е. это попытка вынуть из населения белый, серый или даже черный нал и пустить эти деньги в оборот, ну или хотя бы их засветить.

Те кто помнит замену денег в конце прошлого века знает, что новых денег на всех может не хватить, хотя конечно всё это уже в прошлом. Однако на такие вещи у наших людей удивительно длинная память.

Так, что не бойтесь

Во-первых, если вы не имеете огромных сбережений в рублях - вообще бояться нечего, а во-вторых, в деноминации нет ничего страшного. И в в-третьих, для деноминации пока совсем нет предпосылок. Напомню, что деноминация нужна для стабилизации и упрощения расчетов после гиперинфляции или долгой затяжной инфляции. Когда на купюрах уже не умещаются нули. А у нас пока такого, слава богу, нет.

Бояться нужно начинать, когда с экранов телевизора вас попросят не бояться...