Крупные торговые сайты-агрегаторы обяжут принимать к оплате карту «Мир»
14 июля 2020, 14:18[ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме планируют внести изменения в действующий закон о защите прав потребителей.
Речь, в частности, идет о том, что крупные торговые сайты-агрегаторы обяжут с 1 ноября 2020 года принимать к оплате карту «Мир».
По действующему закону карту «Мир» обязаны принимать продавцы, у которых годовой объем выручки товаров превышает 40 млн рублей. Но агрегаторы не являются продавцами, а лишь предоставляют им свои площадки.
В пояснительной записке к документу говорится, что с 1 марта 2021 года предусмотрено снижение до 30 млн рублей порога выручки, при достижении которого для продавцов и агрегаторов работа с национальной платежной системой станет обязательной. С 1 июля 2021 года указанный порог будет снижен до 20 млн рублей.
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