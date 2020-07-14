Крупные торговые сайты-агрегаторы обяжут принимать к оплате карту «Мир»

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14 июля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Интернет-платежи. Фото: сайт Госдумы РФ

В Госдуме планируют внести изменения в действующий закон о защите прав потребителей.

Речь, в частности, идет о том, что крупные торговые сайты-агрегаторы обяжут с 1 ноября 2020 года принимать к оплате карту «Мир».

По действующему закону карту «Мир» обязаны принимать продавцы, у которых годовой объем выручки товаров превышает 40 млн рублей. Но агрегаторы не являются продавцами, а лишь предоставляют им свои площадки.

В пояснительной записке к документу говорится, что с 1 марта 2021 года предусмотрено снижение до 30 млн рублей порога выручки, при достижении которого для продавцов и агрегаторов работа с национальной платежной системой станет обязательной. С 1 июля 2021 года указанный порог будет снижен до 20 млн рублей.