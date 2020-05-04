Кражи с банковских карт могут вырасти втрое из-за удаленной работы

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4 мая 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Утечка базы данных банковских клиентов возрастет в несколько раз. Об этом заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Основную причину такого роста краж он видит в том, что сотрудники кредитных организаций перешли на «удаленку» и их действия почти не контролируются.

По словам Ульянова, сейчас банковские сотрудники имеют круглосуточный доступ к информации. Сейчас у них стало больше времени на подготовку к тому, чтобы украсть данные. Эксперт также подчеркнул, что некоторым клиентам будет сложнее узнать о том, что с их счета списаны средства, так как они отказываются от смс-оповещений из-за того, что в некоторых банках эта услуга является платной.

Также сообщается, что за первые месяцы текущего года количество судебных дел, которые касались хищения денег с использованием должностного положения, было больше, чем за весь 2019 год. Среди фигурантов дел – сотрудники банков, которые стали не только продавать данные клиентов, но и брать на них кредиты.

Ранее сообщалось, что в пять раз выросло число россиян, работающих на «удаленке».