В пять раз выросло число россиян, работающих на удаленке

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Доля россиян, работающих в компаниях, полностью перешедших на удаленную работу, выросла с 3 до 14%. К таким выводам пришли специалисты портала «Работа.ру» после проведенного опроса.

20 марта 3% россиян заявили о полном переходе компаний на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, то сейчас таких ответов было уже 14%. Еще 15% респондентов ответили, что в их компаниях на удаленную работу переведены только некоторые отделы. 5% опрошенных заявили, что могут перейти на удаленку, но руководство не возражает против их работы в офисе.

Около трети респондентов отметили, что все сотрудники их компаний продолжают приезжать на работу, примерно столько же заявило о том, что работников распустили в отпуска или отправили на больничный.

Ранее сообщалось, что в России из-за «удаленки» упал спрос на брюки.