В России из-за «удаленки» упал спрос на брюки

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13 апреля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

После переходя на удаленную работу в России в пять раз вырос спрос на рубашки, блузки, футболки и прочую одежду выше пояса. При этом популярность брюк упала на 20%.

Такая тенденция обусловлена видеоконференциями, во время которых собеседника на экране можно увидеть только выше пояса. Так и получается, что дресс-код вроде бы и соблюден, но и пространство для «самовыражения» остается.

Психологи считают, что нежелание полностью облачаться в рабочую одежду говорит о своеобразном бунте против надоевшей офисной культуры. «тем самым подчеркивает – смотрите, я по факту, такой же как вы, но там, где вы не видите, где вы меня не контролируете – я могу быть абсолютно свободен. И вы ничего с этим не сделаете», - уверен психолог Евгений Фокин. При этом специалисты советуют даже из дома работать «при полном параде» - это позволяет лучше настроиться на трудовой лад.