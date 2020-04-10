Медведев рассказал о возможном новом взгляде на рабочие процессы

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10 апреля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса заставит по-новому взглянуть на трудовые взаимоотношения и пересмотреть веками существовавшие правила.

По словам Медведева, практика дистанционной работы во время пандемии COVID-19 может показать преимущества этого способа перед привычной офисной работой. В результате в скором времени удаленный труд может стать не исключением из правил, а нормой жизни.

«Если это произойдет, то, очевидно, сотрутся те веками существовавшие грани между наемным трудом и договором подряда, перестанет иметь прежнее значение категория рабочего времени», - считает Медведев.