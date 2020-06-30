Платежная система PayPal прекращает внутренние переводы в России
30 июня 2020, 21:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Международная платежная система PayPal решила изменить бизнес-модель на территории России.
Одним из изменений станет прекращение с августа внутренних переводов в РФ. Соответствующее письмо компания направила в Центробанк.
Компания сообщает о переходе на новую бизнес-модель с акцентом на трансграничные операции российских пользователей по отправке и получению платежей, что, в свою очередь, «предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России».
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