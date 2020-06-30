Платежная система PayPal прекращает внутренние переводы в России

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30 июня 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Электронный перевод денег. Фото: pixabay.com

Международная платежная система PayPal решила изменить бизнес-модель на территории России.

Одним из изменений станет прекращение с августа внутренних переводов в РФ. Соответствующее письмо компания направила в Центробанк.

Компания сообщает о переходе на новую бизнес-модель с акцентом на трансграничные операции российских пользователей по отправке и получению платежей, что, в свою очередь, «предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России».

При этом офис компании в Москве будет сохранен.