Россияне стали возвращать валюту в банки

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24 июня 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Доллары США. Фото: pixabay.com

На валютные вклады россиян в мае поступило более 720 млн долларов.

Эксперты объясняют это снижением беспокойства вкладчиков – объем таких депозитов вырос впервые с начала года.

Рост объема средств на валютных депозитах за месяц вырос на 721,1 млн долларов, то есть, на 0,8%. На 1 июня объем валютных депозитов составил почти 89 млрд долларов. Такие данные представил Центробанк.

Эксперты говорят, что пока увеличение размера валютных депозитов можно считать символическим – граждане вернули менее 9% того, что изъяли с валютных вкладов с начала года.