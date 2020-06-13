Названы причины возможного краха доллара в 2021 году

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 июня 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg Today

фото: доллар, pixabay.com

Старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч заявил, что доллар в скором времени может потерпеть крах. Своим мнением он поделился в материале для Bloomberg Today.

«Эпоха «непомерных привилегий» доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу», – отметил он.

Роуч считает, что доллар упадет на 35% в 2021 году. По его словам, главной угрозой для мировой валюты является ослабление глобального лидерства США при президенте Дональде Трампе. Он отметил, что в стране наблюдается серьезный рост дефицита государственного бюджета и снижение потребительских сбережений из-за «бесполезной и разрушительной» торговой войны с Китаем. Кроме того, он не исключает влияние пандемии на экономику США. Эксперт добавил, что Трамп может подорвать репутацию страны в международных организациях и альянсах из-за споров с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и решения сократить американский контингент в Германии, скорее всего, по личным причинам.

Ранее экономист оценил перспективы появления нового лидера среди валюты на финансовом рынке.