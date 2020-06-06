Экономист объяснил, почему у доллара нет конкурентов на мировом рынке

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6 июня 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: доллар, pixabay.com

Экономист Константин Юрченко оценил перспективы появления нового лидера среди валюты на финансовом рынке. По его словам, в условиях нестабильной экономики евро и юань не смогут стать главной мировой валютой.

«Доллар будет оставаться ключевой мировой резервной валютой. Так бывает всегда, когда есть страна-лидер мировой экономики, а по своим масштабам американская экономика аналогов себе не знает», - пояснил он.

Юрченко отметил, что в период кризиса деньги будут «спасаться» только в долларах. Он добавил, что к евро в таких условиях доверие ниже, т.к. является коллективной валютой и ее стабильность зависит не только от изменений на мировых рынках, но и от отношений между странами Евросоюза.

Комментируя желание Китая сделать юань «главной валютой», эксперт объяснил, что «это произойдет не сегодня, не через 10 или 20 лет, но в какой-то перспективе, более отдаленной они могут претендовать на те позиции, которые сегодня занимает доллар». Юрченко уверен, что «убиваться ради этого они не будут».

Ранее эксперт объяснил, как реагировать на повышение цен на нефть.