Банк Морган Стэнли реорганизует свою деятельность на территории России

Банк России аннулировал банковскую лицензию Морган Стэнли Банка, говорится в сообщении регулятора.
Банк сам подал соответствующее ходатайство в связи с решением акционера о реорганизации бизнеса в России.
В первом квартале банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия. Ранее Морган Стэнли Банк сдал свою брокерскую лицензию.
В Центробанке отметили, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Также сообщается, что ранее о сокращении бизнеса в России объявлял банк Голдмен Сакс.
В рекламе банковских услуг будут предупреждать об обязательствах граждан по кредитам.