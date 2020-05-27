Банк Морган Стэнли реорганизует свою деятельность на территории России

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27 мая 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Деньги. Фото: Pixabay

Банк России аннулировал банковскую лицензию Морган Стэнли Банка, говорится в сообщении регулятора.

Банк сам подал соответствующее ходатайство в связи с решением акционера о реорганизации бизнеса в России.

В первом квартале банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия. Ранее Морган Стэнли Банк сдал свою брокерскую лицензию.

В Центробанке отметили, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Также сообщается, что ранее о сокращении бизнеса в России объявлял банк Голдмен Сакс.

В рекламе банковских услуг будут предупреждать об обязательствах граждан по кредитам.