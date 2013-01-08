В Москву пришли настоящие рождественские морозы

В Москву пришли рождественские морозы. Температура воздуха в столичном регионе понижается. Синоптики прогнозируют, что сегодня днем в Москве и Подмосковье температура воздуха составит в среднем минус 9 градусов. Будет дуть северный ветер, со скоростью 3-5 метров/секунду.

В ночь на среду, 9 января, местами пройдет снегопад. Мороз будет немного крепчать. Похолодает до минус 11 градусов ночью, в днем еще подморозит — до минус 14 градусов.