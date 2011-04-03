После полудня в Москве начнется настоящая весна

В Москву пришло тепло, уверяют синоптики.

В воскресенье ожидается переменная облачность и без осадков, сообщили в Росгидромете.

Днем в Москве столбики термометров покажут плюс 8-10 градусов, а в Подмосковье - от 7 до 12 выше нуля. Ветер юго-западный и западный, 4-9 метров в секунду.

В понедельник, 4 апреля, в московском регионе также ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью в Москве плюс 1-3 градуса, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 9-11 градусов, в Подмосковье - до 13 выше нуля. Ветер южный 2-5 метров в секунду.