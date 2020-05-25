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Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус

, 12:46 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус
Фото: DailyStorm

«Аргументы недели» продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус в традиционной рубрике. Предыдущую часть можно найти по ссылке.

Здоровье

Вирусолог рассказал о «коварстве» бессимптомных носителей COVID-19

Вирусолог рассказал о «коварстве» бессимптомных носителей COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев объяснил, какую опасность для общества несут бессимптомные носители новой коронавирусной инфекции. По его словам, такие случаи составляют половину проведенных тестов.

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