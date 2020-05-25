Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус

«Аргументы недели» продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус в традиционной рубрике. Предыдущую часть можно найти по ссылке.
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25 мая 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]
«Аргументы недели» продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус в традиционной рубрике. Предыдущую часть можно найти по ссылке.
Задержаны все стрелки на юге Москвы. Их ждет обвинение по 3 статьям: покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство
Елена Середа
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Виктор Мартынюк
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