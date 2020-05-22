Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус

"Аргументы недели" продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус. Предыдущую часть можно найти по ссылке.
Аргументы Недели → Лайфстайл 13+
22 мая 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]
"Аргументы недели" продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус. Предыдущую часть можно найти по ссылке.
«У Кадырова повреждено более 50% легких», пишут telegram-каналы, а пресс-служба главы Чечни отмалчивается
Олег Фочкин
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Елена Середа
Общество
Вновь заговорить о проблемах коронавируса подтолкнули телесюжеты…
На фоне коронавируса продолжают осложняться отношения США и Китая…
Книга Анны Матвеевой «Картинные девушки» посвящена тем некогда живым…
По сообщению Росавиации, в апреле пассажиропоток в России упал на 92%…
Подвал дома постоянно залит водой? Решите эту проблему раз и навсегда
Пандемия мирового масштаба выявила и проблему мирового масштаба…
В преддверии Дня славянской письменности и культуры, отмечаемого…
Весна – не только прекрасная пора, но и проблемы… Для людей…
Суточный прирост больных коронавирусом в РФ составил 8 894 человека
Происшествия
Авиа, ж/д транспорт