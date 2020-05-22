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Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус

, 11:05 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус
Фото: DailyStorm

"Аргументы недели" продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус. Предыдущую часть можно найти по ссылке.

Общество

В России за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории России количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 8 894. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

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