Глава UkrLeaks Василий Прозоров: Украина – это в первую очередь инструмент антироссийской кампании Запада

Аргументы Недели → Интервью 13+

Анна Шершнева, Журналист

Новейшее время ставит перед Россией вопросы не только геополитического характера, связанные с возвращением своих исторических границ, но и задачи возвращения душевного и социального здоровья и равновесия жителям тех регионов, которые с 1991 года во власти так называемой украинской «самостийности», искривив сознание до неузнаваемости. Как бороться с разрушительными для общества, культуры и истории явлениями, лучше всего знает человек, который по долгу выбранной стези занимается исправлением этих изъянов. Также глава центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров, уже известный нашим читателям, продолжает свою борьбу с преступными русофобами на международном уровне. Наша беседа о новых главах его истории, которая неразрывно связана с Россией.

– Здравствуйте, Василий! С нашей последней встречи прошло полгода. Рады вновь пообщаться со знающим человеком. Что нового произошло у Вас за это время? Как обстоят дела у ресурса UkrLeaks?

– Добрый день. Дела идут нормально. У нас растет количество подписчиков на иноязычных ресурсах. Например – у нас более 52 тысяч подписчиков на англоязычном ресурсе. А ещё есть канал на немецком, французском, испанском, итальянском, сербском и польском языках. Всего – около 90 тысяч человек. И мы стараемся развивать это направление, как способ донесения правдивой информации до жителей других стран.

Кроме того, ряд наших расследований получили серьезное распространение в СМИ и интерес общества. Например, наш документальный фильм «Культуроцид» был показан на центральном телевидении России, а в Телеграмме его просмотрели более 2 млн раз.

– В прошлый раз мы встречались полгода назад. За это время успели пройти референдумы, а Россия приросла новыми территориями. Как восприняли это историческое событие?

– Конечно, воспринял с радостью и удовлетворением. В конце концов я смог вернуться в свой родной город Бердянск, посетить могилы родителей. А со стратегической точки зрения – сухопутный коридор в Крым и вода для полуострова – несомненный успех.

– Сейчас часто возникает вопрос с обеспечением безопасности и порядка внутри освобождаемых территорий. Вы имеете отношение к правоохранительной системе. Как можно сделать это эффективно?

– Никаких особых рецептов здесь нет. Надо налаживать работу как правоохранительных структур, так и спецслужб. У России в этом плане есть достаточный опыт и, поверьте, соответствующие структуры работают как надо. Просто обыватели судят по провалам, а успехи чаще всего остаются в тени. А их гораздо больше.

– В будущем придётся и с населением бывших украинских регионов работать. Как вообще людей избавляют от последствий вражеской пропаганды и идеологии, особенно если она длилась десятилетиями?

– В Германии после Великой Отечественной войны, например, американцы людей насильно загоняли в кинотеатры и заставляли смотреть фильмы про военные преступления нацизма.

Важнейший аспект – работа с молодежью, особенно – в школах. И еще нужна работа с массовой культурой, нужны фильмы, нужны актеры, исполнители, которые популярны в молодежной среде и которые популяризировали бы правильные взгляды.

– Что скажете по СБУ, МВД и прочим нацгвардиям? Их бывших сотрудников тоже придётся «приводить в чувства» от сна разума.

– Вот с этими как раз я проблем не вижу. Ведь им придется своими действиями доказывать лояльность. И они-то как раз будут четко понимать, что будут долгое время под пристальным вниманием. Поэтому они будут выслуживаться. Ведь среди ярых защитников нынешнего режима немало тех, кто в начале Майдана самоотверженно защищал законную власть. Но это не отменяет возможного целенаправленного внедрения в их среде чужой агентуры.

– Что скажет эксперт-силовик по поводу прогнозов на 2023 год?

– Я слышу много заявлений о том, что все закончится в 2023 году. Но следует понимать, что Украина – это в первую очередь инструмент антироссийской кампании Запада, своеобразный таран против России. А со стороны европейцев и американцев мы видим реализацию довольно масштабных кампаний по затягиванию этого самого военного противостояния. Взять хотя бы нашумевшую поставку танков. Это вопрос не одного месяца и маловероятно, что «спонсоры войны» бросят всю эту затею на полпути. Тем более, что военно-промышленное лобби и в США, и в Европе уже полноценно вцепилось в госбюджеты и им нужен спрос. Что касается наших действий – реалистичным представляется полное освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также выход к реке Днепр на территории Днепропетровской и Запорожской областей.