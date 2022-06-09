Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров: Идеи фашизма и нацизма проникли в сознание огромного числа украинской молодежи

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 июня 2022, 15:02 Анна Шершнёва

Политический проект Украина со дня своего создания и на протяжении исторического развития постоянно сворачивал на антироссийскую повестку. Последняя такая закончилась развалом и качественным изменением той поделки гетманов и канцлеров.



Тем приятнее сталкиваться с теми или иными деятелями бывшей некогда Украины, которые изначально понимали, к чему приведёт утопическое евроатлантическое, антироссийское и русофобское направление курса.

С одним из таких разумных людей спешим вас познакомить. Это бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Известным в широких кругах он стал в марте 2019 года накануне президентских выборов на Украине, когда дал в России пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ на Украине в переломные 2014-2018 года. Также известен как автор книги «Точка невозврата».

Он создал Центр расследований и проект Ukr Leaks – ресурс с разоблачением преступлений и лжи тех самозванцев, кто захватил власть в Киеве после Евромайдана.

Вот с таким интересным человеком приглашаем познакомиться наших читателей.

− Василий, здравствуйте. Расскажите, кто Вы, откуда родом?

− Добрый день. Меня зовут Василий Николаевич Прозоров. Я родился в городе Бердянске Запорожской области. Окончил школу, педагогический институт, отслужил срочную службу в украинской армии. Полтора года проработал учителем в школе и потом был принят на службу в СБ Украины. Начинал оперуполномоченным в Бердянском городском отделе Управления СБУ по Запорожской области. Через несколько лет перевелся в областной аппарат, работал в отделе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Более 8 лет проработал на линии борьбы с наркобизнесом и ОПГ насильственной направленности. Потом перешел на работу в подразделение охраны гостайны, где и прослужил до апреля 2014 года.

− Где вы были в период Евромайдана?

− В Запорожье. Я не принимал участия в событиях в Киеве. От запорожского управления даже не была задействована местная «Альфа» (официально – отдел ЦСО «А» при УСБУ в Запорожской области), только некоторые сотрудники военной контрразведки, курировавшие части внутренних войск, выезжали с ними в Киев.

Как и все, следил за новостями по телевизору, получал информацию от друзей из Киева, ну и еще поучаствовал в разгоне местного аналога майдана в январе 2014 года перед Запорожской облгосадминистрацией.

− С какого момента вы стали понимать, что Украина свернула с дороги развития?

− С конца февраля 2014-го. Глядя на победивших сторонников евромайдана, я осознал, что с ними мне не по пути. Слишком явно прослеживалось стремление «лечь» под Запад, и слишком явная была антироссийская риторика. Мне, русскому по крови и паспорту, это было абсолютно неприемлемо. Поэтому принял решение бороться с новой преступной властью, в результате чего с апреля 2014 года я стал сотрудничать со спецслужбами РФ.

− Вы бывший офицер СБУ. Скажите, как пришли к идее создать центр расследований Ukr Leaks?

− За время работы в центральном аппарате СБУ я передал в Москву около 70 тысяч служебных документов украинских спецслужб и государственных органов. Часть этих документов мне передали в личное пользование, когда я приехал в Россию. И конечно, я решил использовать эти документы для разоблачения преступлений киевского режима. Слишком много преступлений я видел, находясь непосредственно внутри системы киевских силовых структур.

− Вас преследует киевская власть?

− Сайт нашего центра расследований постоянно подвергается атакам через Интернет. С началом СВО наш канал был внесен в список 50 самых опасных для киевских властей Интернет-ресурсов.

Канал на YouTube трижды уничтожался, причем вместе с аккаунтом Гугл. Что касается личной безопасности – мне неоднократно поступали угрозы, несколько раз украинские СМИ объявляли о том, что я умер или погиб

− Как удается уворачиваться от нападок?

− За время работы, особенно в качестве разведчика, я приобрел массу специфических навыков, в том числе в сфере обеспечения личной безопасности. Эти навыки я постоянно применяю в повседневной жизни.

− Что скажете об СВО? Могла ли Украина избежать предела?

− Я думаю – нет. Слишком явно ее подталкивали к войне. Имеющиеся у меня материалы, свидетельства пленных военнослужащих ВСУ говорят о том, что киевская власть готовила свое наступление на республики Донбасса. Оно должно было состояться в начале марта 2022 года. Кроме того, просто фантастических размеров достигла идеологическая обработка населения – идеи фашизма и нацизма проникли в сознание огромного числа украинцев, в особенности, среди молодежи. И главной задачей этой пропаганды стало формирование образа «унтерменьшей» в лице жителей Донбасса и, в целом, всех русских людей. Такая идеологическая накачка населения и силовых структур не могла закончиться ничем, кроме войны.

− Почему Киев до последнего хватался за Крым и Донбасс?

− Потому что в новой картине мира, созданной постмайданными идеологами, все это коренные земли Украины, которые нагло захватили «орки с востока». В современном мировоззрении украинского населения прочно вбита мысль о таких украинских землях на Кубани и Дону, в Воронеже, Белгороде и Курске. Создавая такую картину, мира власть не может позволить себе отказываться от территорий, которые искренне считает своими. Иначе одурманенный народ не поймет такого решения и начнет задавать власти крайне неприятные вопросы. Кроме того, этого требовали западные кураторы киевской власти, которым выгодно любое обострение у границ России. А Украина предоставляла прекрасный шанс устроить такие проблемы на самом серьезном уровне.

− Когда Украина стала антироссийской колонией Запада?

− Я думаю, надо начинать отсчет с 1990 года, с первых студенческих волнений в Киеве, которые уже тогда активно подогревались западными правительственными и неправительственными структурами. Потом был период тихого, ползучего роста украинского национализма, а когда к власти пришел Виктор Ющенко в 2005 году западные кураторы перестали скрывать свое потребительское отношение к Украине. Одним из ярких примеров того времени было вручение дипломов выпускникам Академии СБУ из рук посла США на Украине. Такого откровенного лизоблюдства нельзя представить ни в одной стране мира. Ну, а победа Майдана в 2014 году окончательно закрепила статус Украины в качестве абсолютно управляемой марионетки Запада.

− Вы общаетесь с бывшими коллегами? Есть среди них понимающие ваш выбор разоблачителя?

− Нет, к сожалению, не общаюсь. Там есть нормальные люди, но я не хочу создавать им проблемы. Потому что в настоящее время на Украине развернулась просто грандиозная «охота на ведьм», расцвело доносительство, в результате чего любой человек может попасть в поле зрения СБУ как агент Кремля, даже за неосторожно высказанное слово.

− А родные и знакомые?

− Мне повезло, родные меня поддержали. Со знакомыми пошло по-разному. Кто-то активно поддержал и гордится мной, кто-то отвернулся и проклял. В общем, картина стандартная для постмайданной Украины.

− В завершении – ваш прогноз на ближайшее время и на дальнейшее будущее.

Я не военный специалист, но находясь в зоне проведения СВО могу сказать, что в настоящее время приоритет отдается сохранению жизни российских военнослужащих, бойцов ЛДНР и мирного населения по обе стороны «баррикад». Соответственно, могу предположить, что в ближайшем будущем наши войска продолжат плановое, неторопливое и уверенное движение вперед, перемалывая украинские части националистических формирований.

А в глобальном плане – думаю, что нарождающийся кризис (энергетический, продовольственный, финансовый и т.д.) приведет к тому, что украинская повестка станет всего лишь одной из многих проблемных тем. Как это случается со всеми странами, где США и их сателлиты «насаждали демократию». В свою очередь, лишённая западной поддержки киевская власть просто рухнет.



