Валерия и Иосиф Пригожин: о происходящем в России и мире

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 июля 2022, 13:16

Писательница и актриса Нина ПУШКОВА поговорила с Иосифом Пригожиным и певицей Валерией о личной жизни звёзд и проблемах в стране.



– Сейчас некоторые «звезды» эстрады и театра покинули страну. Но вот вы не уехали, остались. Вы думали об этом?



Иосиф: Пока есть Владимир Владимирович Путин, есть какая-то надежда и уверенность в завтрашнем дне. Если на его месте окажется кто-то другой, я не представляю, чем все закончится. Советский Союз развалился до Путина. Путин в этом не виноват. Нас под маской свободы купили за джинсы и футболки.



Валерия: За колбасу страну продали.



Иосиф: У нас, конечно, существуют проблемы. И внутри, и снаружи. Есть с чем спорить, про что говорить. Но если, не дай Бог, что-то случится с президентом, я бы, наверное, на следующий день постарался уехать. Потому что без него все станет непредсказуемо. А уезжать сейчас? Зачем?



- Что вы считаете главной проблемой нашей страны?



Иосиф: Коррупцию. Компании, выдающие микрозаймы под бешеные проценты, абсолютно ничего не боятся, выставляя людей из их квартир. Так пострадала моя предыдущая семья с ребенком-инвалидом. Приходишь в полицию, говоришь: «Помогите мне». И ведь не простой человек с улицы приходит, это я – со связями, мы отработали десятки бесплатных концертов для их сотрудников. Палец о палец никто не ударил! Это нужно остановить. Врач должен работать с пациентами, правоохранительные органы должны защищать простых граждан от преступников, нельзя заниматься коммерцией на государственном посту. У нас умер общий знакомый Алик Волочевский – известный был галерист. За место на кладбище затребовали 1,5 миллиона!



Валерия: Об этом нужно говорить!



Иосиф: Да, потому что мы граждане этой страны. Нам должны отвечать, с нами должны считаться. Но я никогда не позволю себе поехать за границу и оттуда говорить гадости про свою страну.



Валерия: Мне в обмен на карьеру в Англии предлагали выступить с критикой президента. Я ответила: «У нас прекрасный президент, я его уважаю».



Полностью интервью читайте на нашем сайте в материале «Валерия и Иосиф Пригожин: о личной жизни и отношении к происходящему».



