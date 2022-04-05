Анатолий Вассерман: Песков и Кадыров из разных тусовок

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 апреля 2022, 20:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Шоумен и «большой патриот» Иван Ургант слетал в Израиль, гражданином которого, по утверждениям СМИ, он является, и, не выдержав разлуки с Родиной, вернулся прямо в Останкино, где уже провел переговоры о возобновлении передачи имени себя, вечернего.

Первый канал, едва отошедший от креатива одной внезапно заболевшей редакторши, пока интригует и не говорит ни «да», ни «нет» по поводу возобновления шоу израильского беглеца.

О том, почему они бегут, не убегая, спецкор «АН» Александр Саргин спросил у депутата Госдумы и «знатока» Анатолия Вассермана.

- Фигурально говоря, иных «людей со светлыми лицами» уж нет, а те далече – в Израиле, США, ОАЭ, странах Евросоюза, включая даже «Прибалтийские Вымираты»…

- При всем уважении к этим людям, я уверен, что найдутся и другие, причем не хуже них. Существует такое понятие - эффект коммерческого бессмертия. То есть тот, кто первым занял некую «экологическую» нишу, оказывается в ней так успешен, что другие даже и не пытаются конкурировать.

- Как мне говорил один музыкальный продюсер, такие люди оставляют вокруг себя выжженное поле, и не дай бог кому-то появиться на территории этих звезд и их великоразумных родственников.

- По стране ходит немало легенд о том, как сама Алла Борисовна давила на перспективных конкуренток, угрожая организаторам всевозможных концертов или разным радиостанциям, дескать, если вы выпустите в эфир такую-то, то я с вами больше работать не буду. Правда, я не знаю, насколько эти легенды верны, но в любом случае, было это или не было, многие певицы и актеры действительно не пытаются хоть как-то конкурировать с вышеозначенным лицом.

- В СМИ промелькнула информация, что чета, как их любовно называют в народе, Пугалкиных подыскивает себе для аренды виллу в Израиле.

– Ну что ж, у них, слава богу, достаточно денег, чтобы позволить себе жить на два дома. Но наша культура в целом не пострадает от того, если они и им подобные не вернутся в Россию.

- Ваше отношение к тому, когда не в меру раскрученные и переоцененные пересмешники, всевозможные певцы, актерки и т.п., имея трибуну, но видя все в искаженном свете, вещают о «кровавом» режиме или попросту бегут из страны в минуту жизни трудную?

- Я не вижу в отъезде многих наших деятелей культуры трагедии ни для кого, кроме их самих, и мне искренне жаль этих людей. То ли они поддаются на западный шантаж, мол, если вы поддержите свое государство, то мы вас больше к себе не пригласим, то ли действительно искренне верят, что в России все плохо, то ли элементарно не умеют анализировать. Но ведь от большинства артистов требуются совершенно иные качества, и я, честно говоря, скептически отношусь к их аналитическим способностям. В конце концов, эта работа требует не столько жить собственной жизнью, сколько вживаться в чужие роли.

- Актер и телеведущий Иван Ургант сначала уехал в Израиль, потом заскочил в Россию, а сейчас пошла информация, что он, возможно, намерен насовсем перевезти туда семью, хотя и ведет переговоры с Эрнстом о возобновлении своего шоу.

- Конечно, на своих телепередачах он зарабатывает существенно больше…

- … чем потенциально может заработать на Земле обетованной. А корпоративы нередко и налогами не облагаются.

- Это - да, но, вероятно, Ургант, надеется, что скоро все уляжется, и он сможет вернуться, имея репутацию, по его мнению, не запятнанную ни с одной из сторон.

- Песков сказал, что Ургант – большой патриот, а вот Кадыров с ним как-то не согласился…

- В данном случае мне ближе мнение Кадырова. Ну что тут поделаешь, Песков и Кадыров, как говорится, из разных тусовок, а Песков в данном случае выразил взгляды своей тусовки. По этому поводу уже появился анекдот: Мединский похвастался — я восстановил против себя весь Рунет, и подобное больше никому не удастся сделать. Песков ответил — а ну-ка, подержи мое пиво!..

- После такой поддержки «Вечерний Ургант», к сожалению, снова может появиться в эфире.

- Скорее всего, это так. Ну что ж, передача смешная, особенно если не задумываться над ее политическим смыслом и над тем, что в ней в качестве главных персонажей побывали все держатели фиги в кармане и практически все антирусские медийные личности.

- Мало того, по сообщениям многих СМИ, на страничке Урганта в телеграм-канале был опубликован клип некоего украинского «музыканта», в котором тот призывает «рвать рот русским солдатам» и посылать на три буквы «русский корабль». Данная публикация была удалена, но Ургант не делал никаких заявлений по этому поводу. Неужели Ваня опять будет лицом Первого канала, и как это вообще соотносится с нынешним временем?

- С нынешним временем это соотносится именно тем, что тусовка, в которую входят Ургант и Песков, пытается как можно скорей восстановить привычный порядок, нарушенный не очень понятными этой тусовке действиями руководства Российской Федерации.

- Стесняюсь спросить, что же это за «тусовка» у Пескова? Я извиняюсь, у него начальник-то… короче, даже сказать страшно!..

- Понятно. Но начальник не может уследить за каждым шагом каждого подчиненного. А в свободное от работы время Песков общается с совершенно другими людьми. Наверное, замена Пескова теоретически возможна, но, как известно, Путин старается не менять людей даже за явные косяки, а предпочитает давать им лишний шанс исправиться.

- По-вашему, в недалеком будущем мы увидим в эфире не только Урганта, но и Галкина, Пугачеву, а может быть, даже и Чулпан Хаматову, которая уволилась из «Современника»?

- Ну да, скорее всего, она тоже вернется, потому как там вряд ли заработает что-то сопоставимое с тем, что зарабатывала тут.

- Какой ужас! Опять все эти рож… пардон, прекрасные и одухотворенные лица! Неужели в России больше народу нет? Мы же начали наш разговор с того, что «найдутся и другие, причем не хуже них»...

- У меня единственная надежда, что они пробудут там достаточно долго, чтобы освобожденные ими «экологические» ниши действительно заняли другие люди.