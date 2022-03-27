Подберезкин: США есть за что судить, причем многократно

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 марта 2022, 13:23 Александр Саргин

Фото: соцсети

Россия добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии, но ей в этом было отказано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пентагон использовал эти лаборатории в военных целях, потому что военное ведомство США не потратит ни цента на что-то, что не направлено на национальные военные интересы, добавила дипломат.

Директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин снова поделился своим мнением о биолабораториях со спецкором «АН» Александром Саргиным.

- Наступает другая эпоха, неужели мы сейчас не способны ликвидировать эти биолаборатории? Может, бахнем хотя бы по ним?

- На территории Украины мы, конечно, способны это сделать, то есть биолаборатории будут ликвидированы. Но на самом деле проблема заключается совсем не в этом. Все материалы, препараты, приборы и т.п. за это время были оттуда либо вывезены, либо просто уничтожены, и там остались разве что какие-то письма, переписки, возможно, некие копии документов. Зачем же им оставлять для нас какие-то материальные доказательства? Так что никаких иллюзий здесь питать не нужно: лаборатории могут быть уничтожены, но не могут быть уничтожены результаты этой деятельности. Поэтому надо понимать, мы сделаем это в «незалежной», но не сделаем того же на территории других стран.

- А ведь то, что сейчас вскрывается по теме биоразработок, мягко говоря, тянет на новый Нюрнберг...



- Нет, вы не правы, потому что Нюрнберг был результатом деятельности согласия держав-победительниц, и только победитель всегда может судить международным судом. А вот если Россия станет таковым в отношениях с США, тогда, возможно, и состоится подобный суд, тем более судить-то их есть за что, причем многократно.

- Риторика мировых СМИ пока такова, что обвинения сыплются только в адрес России.

- Нас сейчас могут судить каким-то очередным уголовным судом вообще непонятно за что. Например, придумают какой-нибудь, как сейчас говорят, хайп так же, как это было с Боингом, а потом обвинят нас в химических отравлениях, которых не было. Американцы могут сделать это по любому поводу, потому что трансформировали под себя все международные институты - от спортивных до культурных.

- Да уж, не позавидуешь нашим спортсменам и иным честным деятелям культуры!..

- Понимаете, когда Нетребко лишают работы, это и смешно, и непонятно, и грустно. Но на самом-то деле это иллюстрация того, что США действительно смогли взять под контроль все международные институты, начиная с ООН. Сейчас они могут высылать дипломатов, не приглашать и не обеспечивать участие нашего министра, а это уже полное безобразие, ну и так до совершенно частных случаев с теми русскими, которые сейчас находятся на Западе.

- Вывод напрашивается сам собой: надо возглавить все эти международные институты.

- Да, просто надо понимать, что тот разворот событий, который начал происходить в декабре, будет означать, что России предстоит формировать свою международную среду, свой международный порядок. Если этого не будет сделано, то мы всегда будем страдать не только от биологических экспериментов, но и от многого другого.