Профессор Подберезкин: боевой вирус не применили против нас только потому, что не был создан механизм гарантированного контроля

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 марта 2022, 17:40 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как известно, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

О том, почему нас не успели потравить, как мышей, спецкору «АН» Александру Саргину рассказал директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

- Наконец-то вскрылись чудовищные планы Запада по ликвидации русских путем применения вирусов, разрабатываемых в том числе и в биолабораториях Украины.

- Мы знали, что на Украине были эти лаборатории, а единственная новизна, пожалуй, заключается в том, что США не смогли уничтожить там некоторые документы. Такие работы велись не только на Украине, но, например, в Грузии и некоторых других бывших советских республиках, где даже были инциденты и страдало местное население. Но прежде всего американцы изучали геном русского этноса, его отличительные особенности и т.п.

- Виктория Нуланд по простоте душевной подтвердила, что на Украине есть биологические исследовательские лаборатории.

- Тут дело даже не в Нуланд. На самом деле у этой истории более давние корни. После Второй мировой войны произошел ставший известным инцидент, когда во время заседания Комитета начальников штабов США тогдашний президент Трумэн спросил: «Можем ли мы уничтожить русских и каким образом?», на что председатель Комитета начальников штабов ответил - мы не можем отделить русских от советских. И тогда Трумэн задал такой вопрос: «А как бы это сделать?..»

То есть идея этнического геноцида появилась еще тогда, и она активно разрабатывалась в США. И вот уже при разработке конвенции об уничтожении биологического и бактериологического оружия американцам удалось навязать нам неравноправные условия. Сначала Горбачев, а потом Ельцин пошли на такую конвенцию (кстати, как и в случае с химическим оружием), которая во многом обязывала нас, а американцев, скажем прямо, не особенно принуждала к чему-либо.

- Что вы имеете в виду?

- Например, США соблазнили нас тем, что будут финансировать нашу программу уничтожения химоружия, и ждали, пока мы ее ратифицируем. Работая в Думе, я предлагал не ратифицировать ее до тех пор, пока мы не получим всех денег, потому что это дорогое удовольствие, и даже мне удавалось два раза тормознуть ратификацию. Но ее тогда все-таки протащили, а американцы, кстати сказать, ничего так и не ратифицировали и не уничтожили ни химическое, ни бактериологическое оружие. Так что формально они ничем не связаны и не несут за это ответственность.

- Известная тактика из серии, когда мы уничтожали свои боеголовки, а они только «складировали».

- А ведь у нас на руках были все козыри, мы выполнили все условия, но масс-медиа начали против нас мощную кампанию - и было зафиксировано якобы нарушение условий ликвидации нами химического, биологического и бактериологического оружия. А ведь по сути, мы и США занимались однопорядковыми исследованиями, однако мы уничтожили нашу суперлабораторию и суперинституты, а американцы-то нет! Но мы никак не могли повлиять на эту политику Вашингтона, хотя говорили об этом не раз.

- Как Путин говорил, дядя Волк кушает и никого не слушает.

- Все вполне вписывалось в американскую стратегию силового противоборства с Россией, а у нас не было никаких инструментов воздействия на США. Мы могли только публично заявлять и стыдить их. Но поскольку весь контроль над СМИ у США, то - ну и что им с того? А вот если бы мы взяли остатки этих патогенов, привезли их, скажем, в посольства некоторых европейских стран и там бы их «рассыпали», тогда, возможно, и поднялся бы хай. Если бы нам удалось поставить Европу перед фактом угрозы использования или распространения биологического оружия, тогда это было бы воспринято более серьезно, а пока это никого не будет волновать. Да, мы можем устроить пресс-конференцию и продемонстрировать все эти документы, но ее просто никто не покажет, и западные СМИ не будут об этом говорить.

- Николай Патрушев заявлял, что, «по странному совпадению», в прилегающих районах России и Китая выявлялись вспышки «нехарактерных» заболеваний для этих районов.

- Уже десятки, если не сотни и тысячи людей пострадали от этого и в Грузии, и в Казахстане, Украине, Китае, у нас в Краснодарском крае и других странах, но информация об этом нигде не распространяется. Да, Николай Платонович говорил об этом несколько раз, я тоже высказывался еще лет 15 назад, но Запад все это игнорирует, потому что этническая, антироссийская и русофобская направленность наших «партнеров» совершенно очевидна. Более того, эта составляющая имеет не только культурологический, но и биологический аспект.

- Биологический аспект и пещерная злоба, исходящая от, как сказала Мария Захарова, «наших (даже не знаю, как назвать) партнеров в двойных кавычках».

- Эксперименты с геномом, с различной расовой оценкой направлены на то, чтобы создать такой патоген, который вредил бы наиболее распространенной части населения России. И проблема для наших «партнеров» сегодня заключается только в одном: разработать такие препараты, которые будут оказывать сильное воздействие на один этнос и не оказывать никакого воздействия (или слабое) на другой. Это было бы для них просто идеально.

Представьте себе на секундочку пандемию, типа вируса, который гулял у нас два года, что он поражал бы только одну этническую группу людей с одним геномом, причем даже если этот вирус не смертельный! Хотя… все вирусы, разрабатываемые в биолабораториях, в любом случае опасны для здоровья и смертельны для значительной части населения. Это же давнишняя мечта наших недругов, и проблема здесь заключается только в одном — как контролировать эти вирусы, поскольку их взаимопроникновение через границы на сегодня контролировать невозможно. А вот если бы они создали механизм контроля, то немедленно бы это использовали.

- Я как раз и хотел задать этот вопрос. Если в лабораториях на Украине пытались создать биологическое оружие на основе таких опасных инфекций, как чума, сибирская язва, бруцеллез, дифтерия, сальмонеллез и дизентерия, то почему массово не применили этот боевой вирус против нас хотя бы ради чудовищного эксперимента?

- Только потому, что не был создан механизм гарантированного контроля. А так применили бы. Здесь к гадалке не ходи, так бы и было!