Алтунин: Углеродный налог, как это работает и зачем это нужно?

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 февраля 2022, 15:24

Фото: pixabay.com

На вопросы корреспондента газеты «Аргументы Недели» согласился дать ответы кандидат физико-математических наук Алтунин Иван Васильевич.

- Сейчас страны Европы и США хотят ввести углеродный налог, вы не поясните, как это работает и зачем это нужно?

- Углеродный налог (трансграничное регулирование) в том виде, как его предлагают страны ЕС - эти страны будут покупать у РФ (у других стран) углеводороды в том или ином виде, другие товары, произведенные, в том числе, и при сжигании ископаемого топлива, будут повышать свой ВВП, повышать благосостояние своих граждан и при этом будут требовать от российских производителей, производителей других стран частично оплатить им эти удовольствия. Именно в этом заключатся циничная, грабительская сущность предлагаемого углеродного налога.

Для введения углеродного налога с точки зрения возможных изменений климата нет надежно установленных объективных причин, для его введения в предлагаемом виде нет оснований и с точки зрения элементарных правил ВТО. Заботишься о снижении концентрации СО2 в атмосфере? Не покупай углеводородное топливо, не летай на самолетах, не езди на автомобилях. Действия стран ЕС по возможному введению углеродного налога - чистой воды геополитический цинизм, продолжение политики транснациональных корпораций. Введение углеродного налога – продолжение глобальной аферы, связанной с введением в свое время квот на выбросы углекислого газа. При этом инициаторы этого налога лукаво забывают и положения ВТО, членами которой они являются – какие-либо пошлины, налоги платит страна, покупающая тот или иной товар, но никак не наоборот.

Страны ЕС покупали и будут покупать углеводороды в РФ, у некоторых других стран, они не могут не покупать, иначе они не смогут просто существовать. И так будет еще очень долго. И при этом будут выбрасывать СО2 в атмосферу, по-другому. Более того, на протяжении более полутора веков (с начала индустриальной эпохи, с 1860 года) именно эти страны (в первую очередь) довели содержание СО2 с 290 ppm до 413 ppm. А теперь эти господа говорят следующее: «Мы тут полтора века гадили. И будем продолжать гадить, покупая у вас углеводороды. Но гадить мы будем чуть меньше, чем вы. Поэтому вы нам заплатите». Вот сущность того, что предлагают страны ЕС под видом заботы о сокращении выбросов углекислого газа.

Практически то же самое сказал и пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, когда 14 декабря 2021 года РФ заблокировала в СовБезе ООН резолюцию по климату. Цитата: «Климатическая повестка очень важна. Мы это активно демонстрировали, (она) обсуждается и в правительстве, и на мероприятиях, которые возглавляет президент. Резолюция была полностью неприемлемой. Климат не может быть фактором, который ограничивает страны в праве на развитие. Причем тут предложение идет от стран, которые в свое время очень сильно вредили климату и так заработали себе индустриальную экономику мощную».

Киотский протокол, Парижское соглашение по климату – это международные проекты крайне сомнительные с точки зрения научного обоснования. Материала в пользу такой точки зрения достаточно. В официальных заключениях Всемирной метеорологической организации (ВМО) нет доказательств и утверждения того, что некоторое повышение приземной температуры воздуха (и которое прекратилось в последние годы, несмотря на продолжающийся рост концентрации СО2) обусловлено только повышенным содержанием углекислого газа, в этих документах говорится о возможности, о вероятности, не более.

Читать материал полностью: «Страны Запада будут закупать в России ископаемое топливо и продукты, повышая своё благосостояние, при этом заставят платить Углеродный налог»