Анне Вески: Я всегда настроена на позитив

Аргументы Недели → Интервью 13+

31 января 2022, 09:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Любое утро с Анне Вески сделает день прекрасным! Эстонская певица всегда находит позитив, если даже на душе «кошки мяукают». Как говорит сама артистка: «Я всегда настроена на позитив!» Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» небольшая беседа с Анне Вески.

- Анне, как начался год Тигра? Что ожидаете от хищника?

- Позитивных перемен! Я всегда настроена на позитив. Бывают моменты в жизни, которые не особо радуют нас, но что поделать? Надо взять себя в руки и жить дальше. Вот получили новые счета за электричество и отопление – выросли, конечно… Но мы справляемся.

- Да, это серьезная тема для всей Прибалтики?

- Да… Мне уже журналисты задавали такой вопрос. Как я справляюсь? Когда получили мы с мужем счета в три раза больше, то, мягко говоря, удивились, но оплатили. Мы никогда не транжирили деньги, а серьезно относились к доходам и расходам, думали и о будущем. У нас есть свой уклад жизни, который мы не хотим менять. Хорошо, что нам это удается.

- Как?

- Вот пока удается. Если цены еще возрастут, то пойдем жить в сауну – там есть дрова. Мы справляемся.

- Анне, что было у вас самым приятным в прошлом году?

- Много было моментов! Самым… Мой любимый муж, с которым отметили 40-летие совместной жизни!

- Поздравляю! Вы одна из крепких пар в современном шоу-бизнесе! Как удается жить в мире и согласии? Есть рецепт?

- Всякое бывает. И вазу могу разбить, когда сержусь, но это такая мелочь! Потом смеемся оба! Какой рецепт? Сдерживать эмоции, подумать, а стоит ли? Лучше сдержаться. Эмоции утихнут, а осадок останется… Нет, лучше иногда смолчать… если можно. Но главное – радость, что вместе! Вот мы и радуемся жизни вместе!

- Благодарю.

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