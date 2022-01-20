Евгений Сатановский: Москва называется Москвой, а не Владимиром Владимировичем

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 января 2022, 19:45

Фото: vk.com/eysatanovsky

О произошедших в Казахстане событиях своим мнением с корреспондентом «Аргументов недели» поделился российский ученый-востоковед и экономист, член общественного совета при министерстве обороны Евгений Сатановский.



- Евгений Янович, почему рванул именно Казахстан? Мне, например, он казался неким островком стабильности на постсоветском пространстве.



- Мне он тоже казался островком стабильности при достаточно хорошем знакомстве с казахской элитой, но оказалось, что этот островок можно было вполне спокойно взорвать. Там вся казахская вертикаль власти была зациклена на первом лице – Назарбаеве, а это плохо. Вот если взять нашу страну для сравнения: руководят ли дочки Путина нефтяными или газовыми концернами? А есть ли ситуация, при которой то один, то второй, то третий зять Путина, если предположить, что они существуют, подмяли под себя экономику страны? Ну нет у нас такого. Близко нет. И Москва называется Москвой, а не Владимиром и даже не Владимиром Владимировичем. А Астана при этом, заметьте, стала Нурсултаном. Но вдруг выяснилось, что это всё странновато смотрелось не только со стороны, но и изнутри. Вот и взорвалась. Неустойчивая эта конструкция – вот она и не устояла. Назарбаев состарился. До недавнего времени даже непонятно было, жив он или нет. Я даже склонялся к точке зрения Жириновского, который считал, что Назарбаев умер и похоронен. Тем более, что такие случаи в истории были. У талибов (запрещённое во многих странах религиозно-политическое движение – прим. авт.), когда умер основатель движения Мулла Омар, ещё три года после этого отдавались распоряжения от его имени. А потом такая драка началась – когда все обиделись, узнав, что их, оказывается, надували.



Полностью интервью читайте в материале - Евгений Сатановский: «Казахстан – это мина, заложенная и под Россию, и под Китай»





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