Евгений Сатановский: «Казахстан – это мина, заложенная и под Россию, и под Китай»

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20 января 2022, 15:59 Елена Головань, корреспондент

Почему рванул именно Казахстан? Удавалось ли кому-нибудь просчитать Путина? Что показала операция с введением войск ОДКБ в геополитическом масштабе? Об этом корреспондент «АН» поговорила с известным российским ученым-востоковедом и экономистом, членом общественного совета при министерстве обороны Евгением Сатановским.

- Евгения Янович, почему рванул именно Казахстан? Мне, например, он казался неким островком стабильности на постсоветском пространстве.

- Мне он тоже казался островком стабильности при достаточно хорошем знакомстве с казахской элитой, но оказалось, что этот островок можно было вполне спокойно взорвать. Там вся казахская вертикаль власти была зациклена на первом лице – Назарбаеве, а это плохо. Вот если взять нашу страну для сравнения: руководят ли дочки Путина нефтяными или газовыми концернами? А есть ли ситуация, при которой то один, то второй, то третий зять Путина, если предположить, что они существуют, подмяли под себя экономику страны? Ну нет у нас такого. Близко нет. И Москва называется Москвой, а не Владимиром и даже не Владимиром Владимировичем. А Астана при этом, заметьте, стала Нурсултаном. Но вдруг выяснилось, что это всё странновато смотрелось не только со стороны, но и изнутри. Вот и взорвалась. Неустойчивая эта конструкция – вот она и не устояла. Назарбаев состарился. До недавнего времени даже непонятно было, жив он или нет. Я даже склонялся к точке зрения Жириновского, который считал, что Назарбаев умер и похоронен. Тем более, что такие случаи в истории были. У талибов (запрещённое во многих странах религиозно-политическое движение – прим. авт.), когда умер основатель движения Мулла Омар, ещё три года после этого отдавались распоряжения от его имени. А потом такая драка началась – когда все обиделись, узнав, что их, оказывается, надували.

«Время попытки госпереворота в Казахстане было выбрано очень удачно.

- Вы, пожалуй, одним из первых стали называть вещи своими именами, говоря о том, что в Казахстане речь идёт не о протестах, а о попытке государственного переворота. По-прежнему так думаете?

- Конечно – не случайно ведь Токаев дал приказ стрелять на поражение. И время этой попытки было очень удачно выбрано с точки зрения западных структур, разведывательных и корпоративных, которые много чем владеют в Казахстане. На носу были наши переговоры с американцами: а вот вам, ребята, Казахстан, который сейчас взорвётся, и будет у вас от Астрахани до Алтая дуга нестабильности. Пойдут потоки беженцев – там одних русских 3,5-4 миллиона. Плюс в самом Казахстане жузы (исторически сложившиеся объединения казахских родов – прим.авт.) были до крайности расколоты. Это у нас вообще на всей территории Советского Союза было. И между прочим на половине нашей страны – там, где территориальные автономии. Вы себе задавали вопрос: почему русские государственно образующий народ? Потому что бессмысленно спрашивать: вы вятичи, родимичи, кривичи или дреговичи? На тебя посмотрят, как на идиота. Нет этого. Нет сегодня ситуации, при которой вопрос, откуда ты родом – из Самары или из Рязани – будет определять твоё будущее. А в очень многих республиках бывшего Союза именно такая ситуация. Просто при советской власти представители местной элиты, кто не был посажен, расстрелян или не сбежал, чётко понимали, что надо смотреть на Москву и делать «ку», когда Иосиф Виссарионович что-то говорит. Но система-то осталась. Она в разных республиках своя. К примеру, Туркменистан… ну не можешь ты возглавить эту страну, если ты не из Ахал-Теке. И Ниязов был, и сегодняшний Аркадаг – оттуда. Мы и в Сирию-то пошли, не очень понимая, что там надо с шейхами племён говорить. На первом этапе там были совершенно идиотские идеи насчёт того, как работать в Сирии, а надо было с шейхами – иначе никак. Но, слава Богу, военные очень быстро сориентировались на эту тему.

- Вы как-то говорили, что те, кто раскачивает ситуацию, от интеллигенции перешли на кишлаки, на архаичное население…

- А кого волнует тонкий слой городской интеллектуальной элиты, русифицированной или англизированной? И зачем они нужны, тем более, там, в Казахстане, как выяснилось, дьяволова туча радикальных исламистов плюс оралманы, куда более исламизированные и традиционные и не связанные с советским периодом.

- В кишлаках?

- Ну почему? Не только. Их по всей стране расселяли, в том числе по крупным городам, откуда русскоязычное население уезжало. Там очень серьезная проблема с этим. Плюс какие-то люди, пришедшие из Туркменистана, Киргизии, которые прошли Афганистан, в Казахстане сработали в качестве наёмников джихада. Плюс целые деревни, где люди, вернувшиеся с джихада, живут по программе реабилитации. Кстати, таких кишлаков полным-полно и в Узбекистане, который тоже взорваться может.

«Никто не ожидал никакого ОДКБ».

- Насчет наших переговоров с американцами – вы сказали, что это один из факторов, повлиявший на попытку госпереворота в Казахстане… Их перспектива кого-то пугает или просто думали, что России в этих условиях будет не до помощи казахам?

- Если у вас переговоры с выкаченными условиями, то самое простое – взорвать ситуацию перед ними, чтобы вам вообще не до условий ваших было. А где её лучше взорвать, как не в Казахстане?

- Из-за большой протяжённости границы с нами?

- Ну конечно! На карту посмотрите – там всё видно. Это хуже, чем Украина, и намного, с точки зрения Российской Федерации. Абсолютно пустая необустроенная граница, протяженностью почти восемь тысяч километров – то ли самая длинная, то ли одна из самых длинных на планете, через которую проходит абсолютно любая террористическая группировка, через которую можно погнать любое количество беженцев. Да не дай Бог!

- То есть это стратегически важная страна… ну, для того же НАТО?

- Это для нас стратегически важная страна. В первую очередь. И для китайцев тоже не сильно меньше, чем для нас. Потому что Казахстан граничит с их Синьцзян-Уйгурским автономным районом. И там много хулиганили и турки, и англичане, и американцы на тему дестабилизации. Так что Казахстан – это мина, заложенная и под Россию, и под Китай. Плюс расчёт, конечно, был на то, что у китайцев на носу Олимпиада в Пекине, у нас переговоры – понятное дело, никто не будет даже дергаться. Никто, конечно, не ожидал никакого ОДКБ, никаких сил безопасности. И вдруг все сработали мгновенно.

- Вроде как США обращались к Казахстану – мол, ребята, зачем вы вызвали ОДКБ…

- Ой, да все обращались, включая, кстати, и Турцию, где тоже возмутились этим. Причём, сначала турки на несколько дней замолчали, чего вообще не бывает – они исключительно говорливые, скажем так, ребята. И вдруг пару-тройку дней было мёртвое молчание. Это тоже было очень показательно.

- А с чем это связано, как вы думаете? Турки чего-то боялись?

- Этот вопрос, думаю, нужно задать Эрдогану – давайте не будет придумывать за них. Но сам по себе факт довольно любопытный. А что там стояло за этим… То ли потому, что их уши там торчали, то ли появление ОДКБ было для них полнейшим шоком. Турецкие сети взорвались истерикой на тему того, что русско-армянские оккупационные силы вырвали жемчужину тюркского мира из организации тюркских государств. Немедленно все предсказали, что русские пришли и никуда не уйдут, оккупируют Казахстан. В общем, много чего было сказано, о чём весьма забавно читать сейчас, когда «оккупанты» уже практически покинули Казахстан.

«Если человек врёт, то в конечном итоге начинает сам верить в свои враки».

- Как в своё время пытались говорить, что мы захватываем Украину? Да, впрочем, и сейчас говорят.

- Ну, мы её пытаемся захватить Бог знает сколько времени. Уже сами украинцы говорят – захватывайте, наконец, ждать уже надоело до смерти. Единственное, что их интересует, всю ли мы её заберём, или какая-то часть останется на её горе незахваченной. Сколько можно людей насиловать и мозги им вынимать?!

- А мы всё никак не вторгаемся, к недоумению Америки и всех остальных?

- Никто и не будет вторгаться, особенно теми идиотскими сценариями, которые рисуют наши западные соседи по планете. Потому что просчитать Путина ещё ни разу никому не удавалось ни в какой ситуации. Поэтому если люди говорят, что оно будет так, значит, так оно точно не будет.

- Вы недавно писали про 18 сценариев нашего захвата, которые предполагают американцы…

- Писал. И вспоминал в связи с этим про 38 снайперов Бориса Ельцина, который произнёс это, не приходя в сознание, и все горько заплакали. Ну, может американцы тоже бухать там начали.

- Они серьёзно ждут этого вторжения или таким образом просто раскачивают ситуацию?

- А мне зачем в этом разбираться? Пусть они делают, что хотят. Кто-то ждёт, кто-то не ждёт. Но если человек врёт, то в конечном счёте начинает сам верить в свои враки. Это тоже старая добрая, хорошо всем известная тема – люди убедили себя, что что-то страшное будет. Поверьте мне, в конгрессе США многие верили, что Путин избрал и их, и Трампа. Они себе не задавали вопросов: а почему тогда Байдена Путин не избрал?! Бесполезно обсуждать с людьми то, во что они на полном серьёзе верят. Как вот с антиваксерами, которые верят, что с помощью вакцины от коронавируса их Билл Гейтс чипирует.

- Билл Гейтс? Серьёзно? А я думала, Путин!

- Нет, Билл Гейтс, Греф и Чубайс. Путина ещё пока не додумались заподозрить в таких планах. И никто же не задаёт себе вопрос – а на фига они им нужны? В принципе, практически никто себе умных вопросов не задаёт – это человеческая психология.

- Почему-то вспомнилось, как мы в детстве боялись всяких страшилок – типа чёрной руки. Каких-то красных пятен, появляющихся на стене, пиковых дам и прочие ужастики…

- Хорошее сравнение. Ну, а что меняется у человека с возрастом, кроме возраста? Ничего.

«Казахстан нафарширован стратегическими объектами, которые ни в коем случае не должны попасть ни в чьи руки».

- Евгений Янович, если сравнить ситуацию в Казахстане с Белоруссией… в чём разница? Ведь и там, и там попытка госпереворота…

- Ничего общего. Страны разные абсолютно, и сравнивать их бессмысленно. Разница между полным сил Лукашенко и исчезнувшим в неизвестность Назарбаевым очень большая. В Белоруссии пытались пропихнуть хоть какого-то президента – пусть не Тихановского, так его жену. А в Казахстане проблема возникла между семьёй бывшего президента, которая заняла все государственные посты, и официально назначенным президентом Токаевым. Причём правящим не с девяносто лохматого года, а только-только пришедшего к власти.

- Принципы формирования общества, озвученные Касым-Жомартом Токаевым, во многом идут вразрез с политикой бывшего президента. Это свержение культа личности Назарбаева?

- Это замена президента Назарбаева президентом Токаевым. Работа по взятию власти под контроль. И всё. Остальное вторично, третично и десятерично.

- Вы считаете, что введение войск ОДКБ было правильным шагом?

- Конечно! Слушайте, Казахстан нафарширован стратегическими объектами, которые ни в коем случае не должны попасть ни в чьи руки. Начиная от урановых точек – вся система подземного выщелачивания урана, которая еще академиком Лавёровым была налажена в Казахстане, Киргизии и частично в Узбекистане. Казахстан – это чуть ли не сорок процентов мирового урана. Не дай Бог всё это оставлять. Плюс колоссальное наследие по Семипалатинскому полигону, по захоронению химического и биологического оружия, в том числе на бывших островах в Аральском море, которые сегодня уже и не острова. Плюс космодром Байконур, плюс РЛС-ы. Вот это надо было брать под охрану. Кстати, никто из ОДКБ не вступал в боестолкновение с террористами. Но само появление на территории Казахстана существенного профессионального контингента, мгновенное и неожиданное, очень сильно сдвинуло ситуацию в рядах силовиков.

- А как они вступали? То есть просто пришли и сказали: «Ребят, подвиньтесь, мы тут встанем!»?

- Это вопрос вы задайте генералу Конашенкову в военное ведомство: что делали ОДКБ в конкретных операциях. Я не уполномочен рассказывать о действиях ОДКБ в Казахстане. Что-то есть в публичной сфере, чего-то нет, и не надо ему там быть, учитывая, какой уровень объектов брали под контроль. Главное, что появление войск ОДКБ психологически полностью поменяло ситуацию. Потому что до этого часть казахских подразделений не охраняла объекты, часть вообще начала переходить на сторону боевиков, и им начали раздавать оружие. Токаев не зря ведь попросил о помощи – там очень серьёзная ситуация была, его бы свергли на раз-два-три, и в Казахстане страшнейшая резня бы началась.

«Без подготовки, с разбегу, но операция была проведена практически мгновенно».

- То есть ОДКБ показало свою результативность?

- Показало оно гораздо больше – что помимо НАТО существует еще и ОДКБ, как военный альянс, о котором никто не подозревал, а на самом деле он есть и может неожиданным образом быстро принимать решения. И не только быстро, но и согласованно. Второе: такого рода операцию, как провели в Казахстане войска ОДКБ, и в первую очередь Россия, сегодня могут провести только американцы, китайцы, ну и может быть немного французы. Это называется силы быстрого реагирования. Не было такого никогда, в том числе и в нашей новейшей истории. Без подготовки, с разбегу, но операция была проведена практически мгновенно. Всё это закрывает вопросы по работе ОДКБ на всю оставшуюся историческую перспективу, и очень сильно меняет геополитическую обстановку в мировом масштабе.

- Если бы беспорядки в Казахстане продолжились дальше, чем бы это грозило России?

- Мы получили бы нестабильную границу в восемь тысяч километров, непредсказуемую ситуацию с точки зрения безопасности и, вполне возможно, утечку оружия массового уничтожения в руки различных боевых, террористических и прочих групп.

- Вы как-то говорили, что следующая страна, где джихадисты будут пытаться что-то сделать, это Россия. Считаете, что это тоже могло бы произойти?

- Это еще и может произойти. Слушайте, а кто вам сказал, что это закончилось? В данном случае, конечная цель для всей нашей среднеазиатской периферии, в том числе и Казахстана, это именно и только Россия. И цель на Украине была Россия. Всё постсоветское пространство само по себе интересно, но гораздо интереснее развал России. Под это всё и строится.

- Значит, ещё ничего не закончилось, и надо держать ухо востро?

- Пока мы не умерли, ничего не закончилось. Заканчивается, когда вас похоронили, и надгробный камень уже поставлен – вот тогда вам уже всё равно.

«Мы потеряли лицо, потеряли его страшно, поэтому на нас смотрят как на мелких продажных жуликов».

- Евгений Янович, как вы оцениваете переговоры по безопасности и о нерасширении НАТО на Восток?

- Никак я их не оцениваю. Первый раунд прошёл. Дальше либо вместо истерических криков о том, что нет, никогда мы не будем менять свои принципы, люди найдут ту формулу, которая удовлетворяет требования Москвы и тихо-тихо отползут на исходные позиции 97-го года, либо их будут отодвигать.

- В связи с последними событиями, в том числе и показательным выступлением войск ОДКБ, мы перестали быть в глазах европейцев и американцев теми туземцами, уши которых предназначены только для того, чтобы вешать на них лапшу? Пару недель назад в интервью нашему изданию вы именно так охарактеризовали взаимоотношения с Западом.

- Разумеется, нет. Мы неожиданно превратились в очень наглых туземцев, которые ведут себя так, как им не положено. Дикарь начал говорить на языке, на котором разговаривает прибывший к дикарю на канонерке белый человек, у которого куча орудий расчехлены. Они этого понять не могут. Сегодняшнее руководство и США, и Запада в целом, к большому сожалению, отвыкло от того, что так может быть. Никто из них не помнит ни Великой Отечественной войны, ни корейской, да и вьетнамскую, скорее всего, никто из них не застал. Это Кеннеди понимал, что такое война, а вот нынешнее поколение…

- Ну, американцы свято уверены в том, что именно они выиграли Вторую мировую войну!

- Естественно! Потому что всякие мелкие передвижения каких-то непонятных войск в Европе – это неважно. В принципе, американцы выиграли всё в этом Мире, включая греко-персидские войны. «Триста спартанцев» в американской версии – фильм, снятый по историческим меркам недавно, об этом практически и говорит. Ну, разведём руками – что поделаешь, они так устроены. Обижаться бесполезно. Предъявлять претензии бессмысленно. Политическое руководство у них такое, и оно другим не будет. Ни республиканское, ни демократическое… вообще никакое. Ребята знают только силу, причём силу жёсткую, грубую, а всё остальное вообще за пределами их миропонимания. Закончилось то поколение, которое было профессиональным, их с 90-х близко не подпускают к принятию решений. Ни в Белом доме, ни в Конгрессе, ни в Госдепартаменте. Я ещё застал период, когда там были профессионалы, отдававшие себе отчет в том, что такое соотношение возможностей и рисков. Но их нет лет тридцать. Так чего вы хотите?!

- А с нами, с туземцами, время бус прошло? Теперь только сила?

- А я откуда знаю? У нас есть огромное количество людей, которые мечтают в ножки поклониться и сказать великую фразу о том, что земля наша велика и обильна, порядка у нас нет – придите и владейте нами!

- План Аллена Даллеса в действии?

- Что это вы Даллеса-то покойного вспомнили?

- Ну как же!? Изнутри Россию расшатали, по крайней мере в каких-то сферах – медицина, образование… Под видом модернизации, оптимизации и прочего.

- Изнутри расшатали ещё Советский Союз – большой привет Михаилу Горбачёву, а потом и Борису Ельцину, который подписывал всё не глядя и рассказывал вероятному противнику о том, что призрак коммунизма повержен – лишь бы ему аплодировали. А так позориться-то нельзя! Мы потеряли лицо, потеряли его страшно, поэтому на нас смотрят как на мелких продажных жуликов – это результат достаточно длительной политики. Что же касается оптимизаций, про которые вы упомянули, то это вопросы воровства уже. Ну что вы хотите? Питерские борются с семьёй. Там тоже не ангелы. В данном случае вопрос о том, кто чего ворует и кто где гадит, исходя из личных интересов, находится за рамками внешней политики. Я что могу сделать? Другого президента у меня нет, а других сподвижников нет у него.

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