Евгений Сатановский об угрозах НАТО: Я хочу, чтобы Россия осталась на карте

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 января 2022, 12:54

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ученый-востоковед и экономист Евгений Сатановский в интервью «Аргументам недели» поделился своим мнением на тему безопасности России.



- Евгений Янович, в конце декабря замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Интересно было бы услышать ваше мнение на этот счёт, тем более, что вы входите в общественный совет при министерстве обороны…



- Я вообще не готов спорить с нашими министрами и замминистрами – насколько я знаю, это профессионалы высокого уровня. Если бы это сказал Анатолий Сердюков, я бы ему не поверил. А тем ребятам, которые сейчас командуют российской безопасностью, и которых я знаю персонально, верю. Та ситуация, которая сложилась, в общем-то, вполне ожидаема. Потому что мы долгое время сдавали позицию за позицией. Большое спасибо за это как ныне живущему Михаилу Горбачёву, так и ныне покойному Борису Ельцину. Я бы даже сказал сильно большое спасибо!



- Вы имеете в виду, что мы последовательно шли к этой ситуации?



- Ну конечно. С конца 80-х годов. С того момента, когда Горбачёв высказал абсолютно бредовую идею – переписать историю огромных завоеваний СССР. А мир жесток и не снисходителен к наивным дуракам. Ельцин же в свою очередь показал, что мир не снисходителен к амбициозным людям, для которых личная власть дороже безопасности страны. Владимир Путин быстро это осознал и транслировал руководству оборонных ведомств, чтобы готовились к тому, что ситуация будет только ухудшаться. И она ухудшалась. Но сегодня, к счастью, поскольку в стратегических сферах мы технологически готовы предъявить соседям по планете гамбургский счёт, мы его предъявляем. Теперь посмотрим, что у нас будет с американцами, что у нас будет с НАТО, какие пойдут разговоры и какие будут действия. Потому что совсем не видеть, что происходит, невозможно – для этого нужно быть слепоглухонемым идиотом. А в отличие от последнего руководителя СССР и первого президента России, второй, и он же четвёртый, то есть Владимир Владимирович Путин, таковым не является. Третий президент, он же Дмитрий Анатольевич Медведев, действовал абсолютно так же, как Ельцин и Горбачёв, но, к счастью, это продлилось недолго.



- А Путин действует по-другому и правильно с вашей точки зрения?



- Как человек, живущий в России и не имеющий паспорта другой страны и недвижимости там, а также желания быть ещё где-то, кроме собственной родины, я хочу, чтобы эта моя страна осталась на карте. Чтобы она не разделилась и не была уничтожена вместе с лично моими детьми и внуками. С этой точки зрения я считаю, что президент действует правильно. И даже если в каких-то вопросах я не считаю его решения абсолютно верными, то в плане безопасности страны он действует на сто процентов верно. Вот это, собственно, главный вопрос, который стоит на повестке дня. Вообще, каждый руководитель страны – будь то президент, царь, император или премьер-министр отвечает, в первую очередь, за то, осталась ли после него страна на карте или нет. Осталась ли она в тех же границах или приросла. На мой взгляд, важна только эта оценка, всё остальное из области схоластики, а я её не очень люблю.



Полностью интервью читайте на нашем сайте в материале «Евгений Сатановский об угрозах НАТО, климаксе сверхдержав и пресс-конференции Путина»





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