Евгений Сатановский об угрозах НАТО, климаксе сверхдержав и пресс-конференции Путина

5 января 2022, 23:25 Елена Головань, корреспондент

Какими нас, Россию и Россиян видят Европа и Америка? Почему выкатывают нам материальные претензии и грозят подготовкой к военному конфликту? Почему мы перестали в их видении быть туземцами, уши которых предназначены только для того, чтобы вешать на них лапшу? Об этом и о много другом корреспондент «АН» поговорила с известным российским ученым-востоковедом и экономистом, членом общественного совета при министерстве обороны Евгением Сатановским.

- Евгений Янович, в конце декабря замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Интересно было бы услышать ваше мнение на этот счёт, тем более, что вы входите в общественный совет при министерстве обороны…

- Я вообще не готов спорить с нашими министрами и замминистрами – насколько я знаю, это профессионалы высокого уровня. Если бы это сказал Анатолий Сердюков, я бы ему не поверил. А тем ребятам, которые сейчас командуют российской безопасностью, и которых я знаю персонально, верю. Та ситуация, которая сложилась, в общем-то, вполне ожидаема. Потому что мы долгое время сдавали позицию за позицией. Большое спасибо за это как ныне живущему Михаилу Горбачёву, так и ныне покойному Борису Ельцину. Я бы даже сказал сильно большое спасибо!

- Вы имеете в виду, что мы последовательно шли к этой ситуации?

- Ну конечно. С конца 80-х годов. С того момента когда Горбачёв высказал абсолютно бредовую идею – переписать историю огромных завоеваний СССР. А мир жесток и не снисходителен к наивным дуракам. Ельцин же в свою очередь показал, что мир не снисходителен к амбициозным людям, для которых личная власть дороже безопасности страны. Владимир Путин быстро это осознал и транслировал руководству оборонных ведомств, чтобы готовились к тому, что ситуация будет только ухудшаться. И она ухудшалась. Но сегодня, к счастью, поскольку в стратегических сферах мы технологически готовы предъявить соседям по планете гамбургский счёт, мы его предъявляем. Теперь посмотрим, что у нас будет с американцами, что у нас будет с НАТО, какие пойдут разговоры и какие будут действия. Потому что совсем не видеть, что происходит, невозможно – для этого нужно быть слепоглухонемым идиотом. А в отличие от последнего руководителя СССР и первого президента России, второй, и он же четвёртый, то есть Владимир Владимирович Путин, таковым не является. Третий президент, он же Дмитрий Анатольевич Медведев, действовал абсолютно так же, как Ельцин и Горбачёв, но, к счастью, это продлилось недолго.

- А Путин действует по-другому и правильно с вашей точки зрения?

- Как человек, живущий в России и не имеющий паспорта другой страны и недвижимости там, а также желания быть ещё где-то, кроме собственной родины, я хочу, чтобы эта моя страна осталась на карте. Чтобы она не разделилась и не была уничтожена вместе с лично моими детьми и внуками. С этой точки зрения я считаю, что президент действует правильно. И даже если в каких-то вопросах я не считаю его решения абсолютно верными, то в плане безопасности страны он действует на сто процентов верно. Вот это, собственно, главный вопрос, который стоит на повестке дня. Вообще, каждый руководитель страны – будь то президент, царь, император или премьер-министр отвечает, в первую очередь, за то, осталась ли после него страна на карте или нет. Осталась ли она в тех же границах или приросла. На мой взгляд, важна только эта оценка, всё остальное из области схоластики, а я её не очень люблю.

«Стыдно никому не бывает, и Евросоюзу в том числе.

- Евросоюз выкатил в ВТО требование к России «возместить 290 миллиардов ущерба» на недополученную прибыль. Ещё одна новость конца ушедшего года, которая мне поначалу, если честно, показалась фейком. Может, мне не показалось? Или это действительно реальные претензии?

- Почему вас это так волнует? Во-первых, что такое 290 миллиардов евро для человека, у которого их нет? Ничто. У большей части населения планеты нет даже одного миллиарда не то что евро, а даже и рублей. Поэтому я пожимаю плечами. Это сумма, на которую, скажем так, жаба задушила Евросоюз по поводу российского импортозамещения в госзакупках.

- Но как мы могли не проводить импортозамещение, учитывая, что нас начали душить санкциями? Бред какой-то!

- Бред. Но это совершенно никого не интересует. Моя покойная мама часто задавала такой риторический вопрос, причём очень искренне: «Как же им не стыдно?». И в данном случае неважно, кому был адресован этот вопрос – Политбюро или Израильскому правительству. Нет, им не стыдно. Стыдно никому не бывает, и Евросоюзу в том числе. К тому же, почему вы считаете, что импортозамещение было вызвано лишь санкциями? Это не так. Дело в том, что, если речь идёт о госзакупках, вы не можете ставить на стратегическое направление продукцию, которая в любой момент может быть отключена, заблокирована или сливать информацию, которую никакая разведка не даёт. Просто не можете. Что, на сайтах Пентагона или ЦРУ стоит программа Касперского? Да нет, конечно. И вообще-то говоря, они и близко не подпускают ни к каким оборонным, секретным или стратегическим направлениям ничего из того, что может быть просвечено, подсмотрено, прослушано кем-то из-за рубежа. То же самое касается оборудования. Вот у вас стоит какая-то штучка – на земле или плавает в океане или летает в воздухе или в космосе – неважно. Её можно в любой момент отключить. А как вы, будучи руководством страны, можете это допустить? Вот вам простая достаточно логика. Просто ситуация такова. Европейцы и американцы искренне считают, что у них есть сферы влияния и интересы, куда они никого не пускают, а у нас в России таковых быть не может. Мы имеем в их глазах статус то ли колонии, то ли протектората, то ли тяжёлых дебилов, которые собрались толпой и готовы торговать первородством даже не за чечевичную похлёбку – как по Библии – а за её запах. Но опять-таки мы сами создали такое ощущение, когда в конце 80-х и в 90-е вешались на шею…

- …кому угодно?

- Конечно. Готовые продать Манхэттен за любые бусы, как в своё время индейцы голландским колонистам. Мы такое впечатление произвели. Поэтому они очень искренни в своем изумлении, что ситуация как-то изменилась. Не понимают, негодуют. Ну сами представьте их недоумение: лопоухий туземец, уши которого приспособлены только для того, чтобы вешать на них лапшу, внезапно начинает говорить на таком языке, как белые люди. А кто ему разрешил так действовать? А что дальше будет? Это вызывает закономерное раздражение. Ведь как говорят про американцев: если туземец не понимает по-английски, они начинают говорить громче. Европейцы тоже так делают.

- То есть в данном случае это попытка говорить громче?

- Да. Они говорят громче, жёстче, делают страшные лица. Как, например, инфантильный Жозеп Боррель что-то произносит, негодуя по поводу условий по стратегической безопасности России, которые были выдвинуты. Возмущаются – как мы вообще посмели чего-то написать, да ещё и потребовать опубликовать. Так делают только победители, считают они. Ужасно смешно. Ну что теперь поделать, если вы имеете дело с тяжёлым идиотом. Значит, это надо просто учитывать, не опускаясь до его уровня, то есть не как другой тяжёлый идиот.

- Иначе задавит опытом?

- Ну, что-то вроде того. Напротив, надо вести себя с высоты собственного положения, что сегодня и начинает происходить. Поэтому совершенно неважно, что они попытаются сделать. Ну, вполне возможно, подадут в какой-нибудь очередной международный суд, который чего-нибудь там присудит. Ну хорошо, но вы уже привыкли к этому, значит нужно выходить из такого рода мест, в которых нас на что-то обрекают. Тоже мне проблема! Уже и так понятно, что скифское золото принадлежит не крымским музеям, а официальным властям Киева, а может и лично Зеленскому. Что Boeing MH17 сбил если не лично Путин, то может вместе с Медведевым. И конечно то, что Россия – агрессор, что мы во всём виноваты. Да и чёрт с ними: уже было столько санкций, столько этой чепухи… итак понятно, что платить ничего никому нельзя и судиться с этими ребятами бесполезно. Ну вот они выкатили нам «предъяву», как говорят в кругах, близких по уровню морали к Евросоюзу. Хорошо, в ответ можно говорить: «Да пошли бы вы!». Можно даже указать точный адрес, их не так уж и много.

«Логика с шулерами и аферистами не работает никогда. Просто не надо с ними играть в карты».

- Евгения Янович, вот вы говорите, что «предъяву» нам выкатили по поводу госзакупок. Но так ведь они нас до своих тоже не допускали...

- Вы опять пытаетесь найти логику, как я понял?

- Ну, конечно!

- А логика здесь не работает. Она с жуликами, аферистами, шулерами не работает никогда. Не надо с ними в карты играть садиться, и соответственно не давать им возможность вас облапошивать. Особенно несколько десятилетий подряд. Они привыкают.

- А что с ними делать?

- Бить. Не подпускать близко, не давать ни единого шанса. Вот посмотрите на наших финансистов – экономистов. На то, чем они занимаются, следуя международной повестке дня. Не только ж нас надули и разорили в 90-е годы. В Японии тоже самое произошло, разве что не настолько оскорбительное, ну и страна не развалилась. Но их опустили примерно так же, как нас. Очень многие страны обрушились в 90-е параллельно с нами. Мы просто этого не замечали, не понимали. Но сейчас-то это видно и понятно. А нельзя таких вещей допускать. До сих пор у нас поток денег из страны хлещет каждый год несколькими десятками миллиардов долларов. В результате они складываются уже даже не в сотни миллиардов, а в триллионы. За последние 30 лет улетело почти три триллиона. Ну, простите, так кто мы с точки зрения западников?! Для людей, у которых так много денег, чтобы руководство страны позволило себе снисходительно глядеть на такой отток капитала, 290 миллиардов евро не такая уж большая сумма. Мы, по их мнению, богаты.

- Ну подождите, я вас не понимаю. Вы хвалите Путина за то, что он во внешней политике ведёт себя правильно. Но почему он позволяет этому капиталу утекать, тем более, что как вы только что сказали, из-за этого у западников складывается о нас ну как минимум неправильное впечатление.

- Во-первых, я его не за все хвалю. А во-вторых, задайте этот вопрос Владимиру Владимировичу. У него свое видение управления страной. В том числе того, как должны жить российские олигархи, которые никуда не делись, и старой волны – я имею в виду семью и приближенных, и новой волны, или так называемых питерских, которые хуже старой волны. Но у президента, повторюсь, есть своё видение того, как живёт страна. Репрессий он не хочет – добрый человек, крови не жаждет. Смертную казнь и то ввести и применять не готов ни за какие преступления. Хотя следование европейским канонам, которое мы взвалили на себя в 1996 – глупость ужасная, за которую, опять же, спасибо Ельцину. Ну что ж, так, значит, так. Понимаете, вы не можете иметь всё в одном флаконе, в том числе и с президентом. Как говорят в таких случаях американцы «аt least every cloud has silver lining» - «у каждой тучи есть светлая сторона (можно сравнить с нашей поговоркой «нет худа без добра» - прим.авт.). Тут то же самое. Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем, то есть здесь почти идеален, здесь почти хорош, здесь вынужден следовать обстоятельствам, которым может и не хочет следовать... Такая жизнь, просто ничего не бывает.

«Вонючка, сдавайся – будет тебе гармошка и бутылка водки».

- А чем может грозить нам, нашей стране, вот эта напряжённая, а может, с вашей точки зрения и не очень напряжённая ситуация? Все эти «предъявы» и угрозы?

- Нам? Да ничем. Или останется страна на карте, или нет. Или мы все помрем и отправимся в рай, как сказал тот же Путин, или нет. Это равносильно тому вопросу, который задают блондинке по поводу того, может ли она встретить динозавра, выйдя на улицу. Она отвечает, что пятьдесят на пятьдесят. Так что пусть я буду такой блондин (улыб. – прим.авт.). Я живу всю жизнь с тем, что могу умереть завтра, а могу и сегодня. Но как говорят японские самураи, смерть обходит стороной только того, кто её не боится. А если бесконечно думать, как оно всё будет, то кирдык тебе настанет. Ну они бесконечно чем-то грозят, может, хватит уже бояться?! К примеру, на Западе есть идеи, что если Путина не удалось снести, например, методом привлечения к активной работе по этому поводу Ходорковского или Навального, тогда надо наехать на его друзей, на его ближнее окружение, ну и вообще на всех на свете, кого только можно зацепить, и они его свергнут. Последняя новация там: а давайте мы перестанем продавать смартфоны Apple в России. Им кажется, что если такая тема пойдёт, то тёлки (есть такая категория дам), которые за смартфоны должны по идее душу дьяволу продать, соберутся страшной толпой со своими папиками и пойдут свергать Путина.

- Ну, мне это кажется страшной глупостью. Как вы говорите, тёлки-то может и пойдут. А вот папики, которые зачастую полностью зависят от нынешней власти, вряд ли…

- А они же отдаваться им перестанут, а сексуально ушибленный на всю голову пожилой богатый мужчина мало ли на что способен. Это они нас такими видят, понимаете?! Или как вам такая угроза – перестать продавать нам глушители на иномарки – вот вы будете ездить с прогоревшими глушителями и позориться. Немного напоминает агитацию и пропаганду времён третьего Рейха – вонючка, сдавайся, будет тебе гармошка и бутылка водки. Но это лишь ещё раз говорит о том, что мы совершенно правильно не пустили их на рынок госзакупок.

- Наши-то как-нибудь приколхозят те же глушители. У нас полстраны кулибиных. А смартфоны можно и в Китае купить.

- Вот именно. Разберёмся. Тем более, что, действительно, главная мастерская мира сегодня – это Китай. Они там собирают всё. Кстати, ребята, о которых мы говорим, ещё и Китаю войну одновременно с нами объявили. Ничего нет глупее, чем с русскими и китайцами сцепиться! Понимаете, это климакс. А климакс у страны – это страшная вещь. И у сверхдержав он тоже бывает. Когда стареет, слабеет, знает, чувствует, а внутри всё охвачено раздраем.

- Вы сейчас Европу и США имеете в виду?

- Ну конечно! Америку, Евросоюз. Хочется быть молодыми, крутыми, крепкими конкурентами, чтобы никто не тюкал, и все выстраивались по струнке. Люди привыкли за 30 лет к тому, что они победили в холодной войне. Они хозяева на планете и цари горы. Что они скажут, то и будет – мы их сами к этому приучили. Но ведь никто никого не побеждал, что мы просто от тупости начальства и от наивности всех остальных развернулись и просто ушли с фронта этой холодной войны. Мы ушли, а они остались. А теперь до наших дошло, что с нами эту войну никто не прекращал. Как-то когда-то должно же было дойти даже до самых тугодумов.

- То есть вы считаете, что холодная война до сих пор идёт?

- Безусловно. Она что, прекращалась разве? Мы просто в какой-то момент не поняли, что мы в одиночку с ней покончили. Потому что всё что делали и делают наши контрпартнеры, это переваривают то наследство, которое мы по тупости своей им сдали. Восточную Европу, постсоветское пространство. И вот-вот начнут переваривать нас. Когда до начальства дошло, что это случится – а желудочный сок вещь достаточно неприятная – оно шарахнулось для начала и сделало несколько любопытных шагов. Например, неожиданно Крым для всех без единой капли крови стал Россией. Вдруг в Сирии появились российские ВКС и остановился процесс цветных революций и свержения президентов стабильных режимов в обмен на приход к власти чёрт знает каких бандитов, террористов, радикалов… Опять же, миротворческая операция в Карабахе. Тогда французы и американцы спрашивали Путина, что делают в Азербайджане турки? Глупее ничего придумать нельзя было. То есть, президента России допрашивали о том, что делает страна НАТО две другие страны НАТО. Очень интересно. Даже в соцсетях турецких возмущались – зачем Эрдоган воевал в Карабахе? Для Путина что ли? Вот эти три очень любопытных военно-политических шага, в которых была задействована армия, продемонстрировали, что российское руководство умеет работать. В том числе ювелирно, быстро, незаметно и достаточно непонятно для всех остальных.

«Царь-батюшка, да что же это такое?!»

- В декабре состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Для вас что-то показалось там интересным, ну или может быть, особенно важным?

- Я вас умоляю! Пресс-конференция – это общение с журналистами. Редко-редко на общем фоне встречается кто-то разумный. Пресс-конференция для меня делилась на две части. Вопросы западных журналистов и ответы на них Путина были понятны и, считаю, что президент очень честно отвечал на них. А вот вопросы наших либо сводились к крику: «Царь-батюшка, да что же это такое!?» либо к просьбам: «Царь-батюшка, дайте моему городу или региону подарок, пожалуйста!» Возможно, их об этом попросили губернаторы. Ну что ещё отметить? Вопрос Ксении Анатольевны Собчак, который ей самой показался очень острым. А для меня интересным была лишь надпись в титровке, потому что она зарегистрировалась на конференцию от какой-то хрени, которая называется «Осторожно: Собчак». Ну, тут не спорю, действительно с ней нужно быть осторожным, а то покусает – ещё заразишься чем-нибудь. Но в целом мероприятие не несло для меня какой-то исторической информации. Для президента пресс-конференции – это может даже не тысячная доля его ежедневной работы. Причем, большая часть ее никому не известна. А то, что известно мне, в том числе как члену общественного совета минобороны и человеку с некоторым количеством связей, я всё равно вам не расскажу. То, что мне показалось важным и интересным, пусть при мне и останется. До той поры, пока это не изложит либо сам Путин, либо Песков, либо Ушаков, либо Лавров, либо Шойгу.

