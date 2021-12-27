Семейный психолог Илья Шабшин: Одним из факторов постоянного беспокойства и стресса - является наша забывчивость

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 декабря 2021, 22:50 Денис Виленский

Разговоры и публикации о стрессе стали настолько общим местом, что невольно возникает ощущение полной обреченности противостояния этим феноменам постиндустриального общества. Именно поэтому этот материал посвящён вопросам, находящимся в тени дискуссий о «счастливой и полнокровной» жизни. Ответить на них мы попросили человека, которому ежедневно приходится вытягивать людей из глубокой эмоциональной ямы, – семейного психолога Илью Шабшина.

― Илья, начиная с какого момента можно говорить, что беспокойство переходит в патологию?

― Сам по себе стресс не является чем-то плохим. Так, например, одним из самых сильных стрессовых событий в жизни человека является свадьба, однако, вряд ли у кого-нибудь повернётся язык рассматривать её в негативном ключе, хотя и на этот счёт встречаются исключения. В дикой природе животные, которым удалось избежать опасности, продолжают спокойно заниматься своими делами, и только для человека свойственно ещё длительное нахождение в состоянии стресса. Обычно связанный с этим эмоциональный дискомфорт сопровождается целым букетом неприятных физических ощущений: это боли в теле, нарушения сна, аппетита и многое другое. Как только человек начинает испытывать нечто подобное, можно делать однозначный вывод о пересечении воображаемой границы между нормой и патологией. Говоря проще, если для Вас характерно постоянное беспокойство, состояние стресса и дурное расположение духа в отсутствие сиюминутных факторов угрозы, то с высокой долей вероятности у вас имеются серьёзные проблемы с объективным восприятием действительности.

― Одним из факторов постоянного беспокойства является наша забывчивость. Почти всем знакома ситуация, когда по несколько раз перепроверяешь охранную систему автомобиля, газ на кухне, дверь, наличие кошелька или кредитной карты и т.д. Не могли бы Вы объяснить природу этого феномена и наметить пути, как же на самом деле можно с ним бороться, если это вообще представляется возможным?

― Наука о памяти – это активно развивающаяся область психологии и нейрофизиологии. Этот вопрос волновал людей многие столетия тому назад. Например, оратор Цицерон использовал особые приёмы, позже названные мнемотехникой. Есть такая книжка, которая так и называется «маленькая книжка о большой памяти», которую я настоятельно советую прочесть вашим читателям. В ней описан феномен человека, у которого была проблема не запомнить, а забыть. Очень часто проблемы кроются не столько в нашей памяти, сколько в отсутствии интереса к тому, что надо запомнить, поскольку память напрямую связана с вниманием, которое, безусловно, должно быть подкреплено соответствующей мотивацией.

Забывчивость также является одним их камней преткновения в семейных отношениях. Достаточно вспомнить, сколько ссор и анекдотических ситуаций возникает из-за того, что супруг забывает дату свадьбы или день рождения тёщи. Это и не удивительно, поскольку у всех нас свои приоритеты. Именно поэтому так важно бывает себя замотивировать, например, чтобы сберечь добрые отношения в семье. Если же человека сопровождают описанные выше навязчивые мысли, то речь уже идёт не о простой забывчивости, а о обсессивно-компульсивном расстройстве психики и здесь необходима комплексная помощь целого ряда специалистов, включая терапию и медикаментозное лечение.

― Бывает ли генетическая предрасположенность к беспокойству, например, если для родителей свойственна повышенная тревожность или на это большее влияние оказывают различные полученные психотравмы?

― Человек не рождается белым листом бумаги. Подобно тому, как семечка сосны становится сосной, семечка дуба – дубом, а яблони – яблоней, у всех нас есть некая предопределенная природа, заложенная в нас ещё до воспитания, включая тип нервной системы, предрасположенность к тревоге и беспокойству. В частности, существует категория людей, которых мы называем «высокочувствительными». Такими людьми рождаются, поэтому сразу надо оговориться, что фактор наследственности необходимо рассматривать как некоторую данность, которую мы не в силах как-либо изменить. Также не стоит забывать и о пережитом детском опыте. То, как ребёнка воспитывали и то, с чем ему приходилось сталкиваться, оказывает важнейшее влияние на его последующее восприятие себя в социуме и общую картину мира. И, конечно, на ребёнка влияет тревожность родителей и обстановка в семье. Если мама постоянно переживает за него, за себя, за папу, ребёнок всё это бессознательно считывает.

― Правильно ли я понимаю, что люди, находящиеся в состоянии постоянного беспокойства, попросту не могут получать удовольствие от жизни, а значит, не смогут прожить счастливую полноценную жизнь?

― По сути, да. У таких людей бывает состояние временного облегчения, когда беспокоящий их фактор исчезает, но, конечно, к настоящей радости и, тем более, к счастью это не имеет никакого отношения. Во многом это напоминает временную передышку перед очередным сражением, но не более того. Фактически, это уже не жизнь, а выживание, но именно так, к моему большому сожалению, живёт основная масса наших сограждан. Поэтому следующий повод для беспокойства, как правило, не заставляет себя долго ждать, являясь своего рода оправданием этому состоянию непрекращающейся тревоги.

Ежедневно я трачу много сил, убеждая своих клиентов, что самое опасное, погружаясь в суету дней, – откладывать своё счастье на потом. Достаточно вспомнить сакраментальное: «вот закончу школу и тогда…»; «вот поступлю в институт и тогда…»; «вот найду хорошую работу и тогда…»; «вот заработаю на квартиру и тогда…»; «вот женюсь и тогда…»; «вот выйду на пенсию и тогда…» Проблема в том, что это «тогда», с которым у большинства людей сопряжено понятие счастья и радостной полнокровной жизни, так никогда и не наступает. Если человек не умеет быть счастливым здесь и сейчас, наивно полагать, что это произойдёт в каком-то гипотетическом будущем.

― Как же всё-таки избежать негативного влияния социума, в частности, людей, воспринимающих жизнь как глобальную проблему или поле непрекращающейся битвы?

― Россия вообще не очень весёлая страна. Как бы мы ни пытались выработать в себе положительное отношение к миру, нам довольно непросто избежать своей социальной природы. Выходя в радостном приподнятом настроении из дома, сложно абстрагироваться от пасмурного неба, хмурых физиономий и напрямую связанной с этим метафизической «русской тоской». Смотреть на лица людей, особенно утром, когда большинство из них едет на работу, без сочувствия и сожаления невозможно. При этом всегда можно встретить человека, который увлеченно читает книгу, обдумывает какой-либо интересный проект, предвкушает приятную встречу. Одна из ключевых задач взрослого человека – выработать в себе интерес к жизни, найти вдохновляющее его дело. Наивно ожидать, что кто-то должен сделать это за нас. Именно это, а не постоянная готовность к неприятностям может стать по-настоящему серьёзной защитой и от пасмурной погоды, и от плохого настроения людей в очереди, и различного рода заболеваний, поскольку иммунитет в значительной степени зависит от нашего настроения и мироощущения. Именно поэтому так важна «погода» в нашем внутреннем мире.

― Возможно ли управлять эмоциональной «погодой» и существуют ли какие-то конкретные рекомендации по формированию чувства гармонии и мира в душе?

― Есть разные способы. Кто-то ходит в храм, кто-то занимается йогой, изотерическими практиками, благотворительностью или волонтёрской деятельностью. Последнее, на мой взгляд, особенно эффективно, поскольку возможность что-либо отдать этому миру, а не только взять от него наиболее благоприятно сказывается на состоянии души. Люди вдруг с удивлением обнаруживают, что это намного более приятно и интересно, нежели рассматривать других, как средство удовлетворения своих потребностей и достижения целей. К сожалению, культивируемая в современном обществе высоко конкурентная среда побуждает не к сотрудничеству, а преодолению друг друга, что, конечно же, мало способствует гармоничным взаимоотношениям. Именно поэтому жить, сжав зубы, идя напролом в попытке достичь некой поставленной цели, означает лишать себя самой возможности быть счастливым.

― Вы хотите сказать, что именно альтруизм, а не эгоизм, столь активно пропагандируемый современной культурой, является едва ли ни единственным способом обрести радость и счастье в этой жизни?

― Безусловно, хотя прекрасно понимаю, что от многих это потребует радикального пересмотра своих взглядов. Так, в своё время проводился эксперимент, когда людей с хроническими заболеваниями разделили на две группы, и участникам первой группы поручили помогать участникам второй. Казалось бы, люди из второй группы, получающие внимание и заботу, должны были бы гораздо быстрее идти на поправку, однако на деле выяснилось, что всё происходит с точностью до наоборот. Именно поэтому, помогая другим, мы способны разрешить собственные психологические проблемы или, как минимум, преодолеть внутренний душевный кризис. Также не стоит забывать и о культуре благодарности, в особенности, умению ценить то хорошее, что у нас уже есть. Не случайно, практикуя благодарность к окружающим людям, к судьбе и к Богу, если вы человек верующий, мы шаг за шагом становимся счастливее.

― Иногда складывается впечатление, что люди сознательно разрушают в себе основы тонкого мироощущения, пытаются вырастить шкуру, стать циниками, разувериться в других, сломать розовые очки инфантилизма тяжёлым ботинком с металлической окантовкой. Насколько на Ваш взгляд это правильно, если, конечно, речь не идёт об изначально побуждающей к этому патологической социальной среде?

― Универсального ответа не существует, однако, подобно тому, как мы выбираем поглощаемую нами пищу, избегая откровенной отравы и несвежих продуктов, нам нужно отбирать круг общения, «пищу» для ума и души. Не впихивать в себя помои – грязь, чернуху, циничное, безнравственное, а находить источники «чистой воды». Необходимо как можно раньше определить, кто мы, чтобы сформировать вокруг себя питательную среду и, ежедневно возрастая над собой прежним, со временем принести свой плод. Возможно, именно в этом и заключается смысл жизни. Возвращаясь к нашей аллегории, смысл семени – стать взрослым растением, дабы оставить плоды с ещё большим количеством семян. Необходимо всячески реализовывать свои сильные стороны, свои способности, задатки во благо других людей, поскольку иначе мы просто не сможем стать хоть сколько-нибудь счастливы. Не случайно есть поговорка, гласящая, что служение – высшее благо, о котором человек только и может молить Всевышнего, хотя, опять же, сегодня социум настроен на совсем иные ценности. Не удивительно, что на улице встречается так мало счастливых лиц.

― Я помню, что моё детство закончилось тогда, когда я узнал, что все люди смертны. Произошёл некий психологический надлом, который и по сей день оказывает влияние на мою жизнь, выражаясь в сакраментальном вопросе «Зачем всё?» Насколько страх смерти значим в жизни человека, нужно ли и можно ли с ним бороться?

― Страх смерти, осознание бренности собственного тела, равно как и невозможности её избежать, – одно из самых глубоких экзистенциальных переживаний, оказывающих глубокое влияние на жизнь человека.

Надо сказать, что эта тема довольно хорошо изучена в современной психологии. Страх смерти обостряется после ухода родителей, поскольку до этого момента они исполняют роль некоего буфера между нами и небытием. Удивительно, но идея смерти способна оказывать и положительное воздействие на ход наших дел и мыслей, ввиду того что она побуждает значительно более ответственно и проактивно относиться к каждому прожитому дню. Так, возвращаясь к ранее обозначенной теме, мы понимаем, что нельзя жить, будто бы у нас впереди бесконечное количество времени, откладывая всё на потом, поскольку, как уже отмечалось, это «потом» с высокой долей вероятности так никогда и не наступит. В этой связи любопытен опыт людей, переживших клиническую смерть. Они радикально меняют в лучшую сторону своё отношение к людям, прекращают токсичные отношения, начинают ценить маленькие радости.

― В заключение нашей беседы: есть ли какие-то рекомендации, которые Вы могли бы адресовать нашим читателям, особенно сейчас, на фоне постоянно подогреваемого в СМИ и обществе страха пандемии?

― На сегодняшний день у нас накопился достаточно большой опыт завершившихся исследований, проведенных Российской академией наук. Из них явно следует, что лучше всего себя чувствуют люди, нашедшие свою группу поддержки. Неслучайно мой первый совет – не оставаться один на один со своими страхами и переживаниями. Второе – выбрать заслуживающие доверия источники информации, предельно ограничив потребление негативного контента, дабы не расчёсывать «больное место». Третье – обязательно найти увлечение для души, поскольку именно таким образом открываются заповедные «аптеки» нашего организма. Главное, чтобы в итоге вы чувствовали оптимизм, прилив сил и желание жить дальше.

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