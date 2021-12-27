Аргументы Недели Интервью 13+

Семейный психолог Илья Шабшин: Одним из факторов постоянного беспокойства и стресса - является наша забывчивость

, 22:50

Семейный психолог Илья Шабшин: Одним из факторов постоянного беспокойства и стресса - является наша забывчивость

Разговоры и публикации о стрессе стали настолько общим местом, что невольно возникает ощущение полной обреченности противостояния этим феноменам постиндустриального общества. Именно поэтому этот материал посвящён вопросам, находящимся в тени дискуссий о «счастливой и полнокровной» жизни. Ответить на них мы попросили человека, которому ежедневно приходится вытягивать людей из глубокой эмоциональной ямы, – семейного психолога Илью Шабшина.

Семейный психолог Илья Шабшин: Одним из факторов постоянного беспокойства и стресса - является наша забывчивость

Илья, начиная с какого момента можно говорить, что беспокойство переходит в патологию?

― Сам по себе стресс не является чем-то плохим. Так, например, одним из самых сильных стрессовых событий в жизни человека является свадьба, однако, вряд ли у кого-нибудь повернётся язык рассматривать её в негативном ключе, хотя и на этот счёт встречаются исключения. В дикой природе животные, которым удалось избежать опасности, продолжают спокойно заниматься своими делами, и только для человека свойственно ещё длительное нахождение в состоянии стресса. Обычно связанный с этим эмоциональный дискомфорт сопровождается целым букетом неприятных физических ощущений: это боли в теле, нарушения сна, аппетита и многое другое. Как только человек начинает испытывать нечто подобное, можно делать однозначный вывод о пересечении воображаемой границы между нормой и патологией. Говоря проще, если для Вас характерно постоянное беспокойство, состояние стресса и дурное расположение духа в отсутствие сиюминутных факторов угрозы, то с высокой долей вероятности у вас имеются серьёзные проблемы с объективным восприятием действительности.

Одним из факторов постоянного беспокойства является наша забывчивость. Почти всем знакома ситуация, когда по несколько раз перепроверяешь охранную систему автомобиля, газ на кухне, дверь, наличие кошелька или кредитной карты и т.д. Не могли бы Вы объяснить природу этого феномена и наметить пути, как же на самом деле можно с ним бороться, если это вообще представляется возможным?

― Наука о памяти – это активно развивающаяся область психологии и нейрофизиологии. Этот вопрос волновал людей многие столетия тому назад. Например, оратор Цицерон использовал особые приёмы, позже названные мнемотехникой. Есть такая книжка, которая так и называется «маленькая книжка о большой памяти», которую я настоятельно советую прочесть вашим читателям. В ней описан феномен человека, у которого была проблема не запомнить, а забыть. Очень часто проблемы кроются не столько в нашей памяти, сколько в отсутствии интереса к тому, что надо запомнить, поскольку память напрямую связана с вниманием, которое, безусловно, должно быть подкреплено соответствующей мотивацией.

Забывчивость также является одним их камней преткновения в семейных отношениях. Достаточно вспомнить, сколько ссор и анекдотических ситуаций возникает из-за того, что супруг забывает дату свадьбы или день рождения тёщи. Это и не удивительно, поскольку у всех нас свои приоритеты. Именно поэтому так важно бывает себя замотивировать, например, чтобы сберечь добрые отношения в семье. Если же человека сопровождают описанные выше навязчивые мысли, то речь уже идёт не о простой забывчивости, а о обсессивно-компульсивном расстройстве психики и здесь необходима комплексная помощь целого ряда специалистов, включая терапию и медикаментозное лечение.

Бывает ли генетическая предрасположенность к беспокойству, например, если для родителей свойственна повышенная тревожность или на это большее влияние оказывают различные полученные психотравмы?

― Человек не рождается белым листом бумаги. Подобно тому, как семечка сосны становится сосной, семечка дуба – дубом, а яблони – яблоней, у всех нас есть некая предопределенная природа, заложенная в нас ещё до воспитания, включая тип нервной системы, предрасположенность к тревоге и беспокойству. В частности, существует категория людей, которых мы называем «высокочувствительными». Такими людьми рождаются, поэтому сразу надо оговориться, что фактор наследственности необходимо рассматривать как некоторую данность, которую мы не в силах как-либо изменить. Также не стоит забывать и о пережитом детском опыте. То, как ребёнка воспитывали и то, с чем ему приходилось сталкиваться, оказывает важнейшее влияние на его последующее восприятие себя в социуме и общую картину мира. И, конечно, на ребёнка влияет тревожность родителей и обстановка в семье. Если мама постоянно переживает за него, за себя, за папу, ребёнок всё это бессознательно считывает.

Правильно ли я понимаю, что люди, находящиеся в состоянии постоянного беспокойства, попросту не могут получать удовольствие от жизни, а значит, не смогут прожить счастливую полноценную жизнь?

― По сути, да. У таких людей бывает состояние временного облегчения, когда беспокоящий их фактор исчезает, но, конечно, к настоящей радости и, тем более, к счастью это не имеет никакого отношения. Во многом это напоминает временную передышку перед очередным сражением, но не более того. Фактически, это уже не жизнь, а выживание, но именно так, к моему большому сожалению, живёт основная масса наших сограждан. Поэтому следующий повод для беспокойства, как правило, не заставляет себя долго ждать, являясь своего рода оправданием этому состоянию непрекращающейся тревоги.

Ежедневно я трачу много сил, убеждая своих клиентов, что самое опасное, погружаясь в суету дней, – откладывать своё счастье на потом. Достаточно вспомнить сакраментальное: «вот закончу школу и тогда…»; «вот поступлю в институт и тогда…»; «вот найду хорошую работу и тогда…»; «вот заработаю на квартиру и тогда…»; «вот женюсь и тогда…»; «вот выйду на пенсию и тогда…» Проблема в том, что это «тогда», с которым у большинства людей сопряжено понятие счастья и радостной полнокровной жизни, так никогда и не наступает. Если человек не умеет быть счастливым здесь и сейчас, наивно полагать, что это произойдёт в каком-то гипотетическом будущем.

Как же всё-таки избежать негативного влияния социума, в частности, людей, воспринимающих жизнь как глобальную проблему или поле непрекращающейся битвы?

― Россия вообще не очень весёлая страна. Как бы мы ни пытались выработать в себе положительное отношение к миру, нам довольно непросто избежать своей социальной природы. Выходя в радостном приподнятом настроении из дома, сложно абстрагироваться от пасмурного неба, хмурых физиономий и напрямую связанной с этим метафизической «русской тоской». Смотреть на лица людей, особенно утром, когда большинство из них едет на работу, без сочувствия и сожаления невозможно. При этом всегда можно встретить человека, который увлеченно читает книгу, обдумывает какой-либо интересный проект, предвкушает приятную встречу. Одна из ключевых задач взрослого человека – выработать в себе интерес к жизни, найти вдохновляющее его дело. Наивно ожидать, что кто-то должен сделать это за нас. Именно это, а не постоянная готовность к неприятностям может стать по-настоящему серьёзной защитой и от пасмурной погоды, и от плохого настроения людей в очереди, и различного рода заболеваний, поскольку иммунитет в значительной степени зависит от нашего настроения и мироощущения. Именно поэтому так важна «погода» в нашем внутреннем мире.

Возможно ли управлять эмоциональной «погодой» и существуют ли какие-то конкретные рекомендации по формированию чувства гармонии и мира в душе?

― Есть разные способы. Кто-то ходит в храм, кто-то занимается йогой, изотерическими практиками, благотворительностью или волонтёрской деятельностью. Последнее, на мой взгляд, особенно эффективно, поскольку возможность что-либо отдать этому миру, а не только взять от него наиболее благоприятно сказывается на состоянии души. Люди вдруг с удивлением обнаруживают, что это намного более приятно и интересно, нежели рассматривать других, как средство удовлетворения своих потребностей и достижения целей. К сожалению, культивируемая в современном обществе высоко конкурентная среда побуждает не к сотрудничеству, а преодолению друг друга, что, конечно же, мало способствует гармоничным взаимоотношениям. Именно поэтому жить, сжав зубы, идя напролом в попытке достичь некой поставленной цели, означает лишать себя самой возможности быть счастливым.

Вы хотите сказать, что именно альтруизм, а не эгоизм, столь активно пропагандируемый современной культурой, является едва ли ни единственным способом обрести радость и счастье в этой жизни?

Безусловно, хотя прекрасно понимаю, что от многих это потребует радикального пересмотра своих взглядов. Так, в своё время проводился эксперимент, когда людей с хроническими заболеваниями разделили на две группы, и участникам первой группы поручили помогать участникам второй. Казалось бы, люди из второй группы, получающие внимание и заботу, должны были бы гораздо быстрее идти на поправку, однако на деле выяснилось, что всё происходит с точностью до наоборот. Именно поэтому, помогая другим, мы способны разрешить собственные психологические проблемы или, как минимум, преодолеть внутренний душевный кризис. Также не стоит забывать и о культуре благодарности, в особенности, умению ценить то хорошее, что у нас уже есть. Не случайно, практикуя благодарность к окружающим людям, к судьбе и к Богу, если вы человек верующий, мы шаг за шагом становимся счастливее.

Иногда складывается впечатление, что люди сознательно разрушают в себе основы тонкого мироощущения, пытаются вырастить шкуру, стать циниками, разувериться в других, сломать розовые очки инфантилизма тяжёлым ботинком с металлической окантовкой. Насколько на Ваш взгляд это правильно, если, конечно, речь не идёт об изначально побуждающей к этому патологической социальной среде?

― Универсального ответа не существует, однако, подобно тому, как мы выбираем поглощаемую нами пищу, избегая откровенной отравы и несвежих продуктов, нам нужно отбирать круг общения, «пищу» для ума и души. Не впихивать в себя помои – грязь, чернуху, циничное, безнравственное, а находить источники «чистой воды». Необходимо как можно раньше определить, кто мы, чтобы сформировать вокруг себя питательную среду и, ежедневно возрастая над собой прежним, со временем принести свой плод. Возможно, именно в этом и заключается смысл жизни. Возвращаясь к нашей аллегории, смысл семени – стать взрослым растением, дабы оставить плоды с ещё большим количеством семян. Необходимо всячески реализовывать свои сильные стороны, свои способности, задатки во благо других людей, поскольку иначе мы просто не сможем стать хоть сколько-нибудь счастливы. Не случайно есть поговорка, гласящая, что служение – высшее благо, о котором человек только и может молить Всевышнего, хотя, опять же, сегодня социум настроен на совсем иные ценности. Не удивительно, что на улице встречается так мало счастливых лиц.

― Я помню, что моё детство закончилось тогда, когда я узнал, что все люди смертны. Произошёл некий психологический надлом, который и по сей день оказывает влияние на мою жизнь, выражаясь в сакраментальном вопросе «Зачем всё?» Насколько страх смерти значим в жизни человека, нужно ли и можно ли с ним бороться?

― Страх смерти, осознание бренности собственного тела, равно как и невозможности её избежать, – одно из самых глубоких экзистенциальных переживаний, оказывающих глубокое влияние на жизнь человека.

Надо сказать, что эта тема довольно хорошо изучена в современной психологии. Страх смерти обостряется после ухода родителей, поскольку до этого момента они исполняют роль некоего буфера между нами и небытием. Удивительно, но идея смерти способна оказывать и положительное воздействие на ход наших дел и мыслей, ввиду того что она побуждает значительно более ответственно и проактивно относиться к каждому прожитому дню. Так, возвращаясь к ранее обозначенной теме, мы понимаем, что нельзя жить, будто бы у нас впереди бесконечное количество времени, откладывая всё на потом, поскольку, как уже отмечалось, это «потом» с высокой долей вероятности так никогда и не наступит. В этой связи любопытен опыт людей, переживших клиническую смерть. Они радикально меняют в лучшую сторону своё отношение к людям, прекращают токсичные отношения, начинают ценить маленькие радости.

В заключение нашей беседы: есть ли какие-то рекомендации, которые Вы могли бы адресовать нашим читателям, особенно сейчас, на фоне постоянно подогреваемого в СМИ и обществе страха пандемии?

― На сегодняшний день у нас накопился достаточно большой опыт завершившихся исследований, проведенных Российской академией наук. Из них явно следует, что лучше всего себя чувствуют люди, нашедшие свою группу поддержки. Неслучайно мой первый совет – не оставаться один на один со своими страхами и переживаниями. Второе – выбрать заслуживающие доверия источники информации, предельно ограничив потребление негативного контента, дабы не расчёсывать «больное место». Третье – обязательно найти увлечение для души, поскольку именно таким образом открываются заповедные «аптеки» нашего организма. Главное, чтобы в итоге вы чувствовали оптимизм, прилив сил и желание жить дальше.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Матвиенко заявила, что система медстрахования не справилась с форс-мажорами в пандемию

Матвиенко заявила, что система медстрахования не справилась с форс-мажорами в пандемию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что система медицинского страхования требует дальнейшего развития, поскольку не справилась с форс-мажорными обстоятельствами во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире