Леонид Ивашов: выживет ли Россия в XXI веке?

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 декабря 2021, 09:56 Игорь Епифанов

Леони́д Григо́рьевич Ивашо́в — советский и российский военный и общественный деятель, генерал-полковник в отставке, писатель.



Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории. Президент Академии геополитических проблем (с 2015). Доктор исторических наук (1998), профессор МГИМО. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России (1996—2001). Член Союза писателей России (1998).



Леонид Григорьевич – один из главных экспертов в вопросах геополитики. Совсем недавно издательством «Аргументы Недели» была выпущена новая книга этого выдающегося человека под названием «Геополитическая Драма России. Выживет ли Россия в XXI веке?» «Аргументы Недели» встретились с Леонидом Григорьевичем и поговорили с ним о судьбах России, ситуации в мире, а также затронули множество других тем, освещенных в его книгах.





- Леонид Григорьевич, почему Вы обратились к геополитике?



- Почему я обратился к геополитике? Это произошло тогда, когда я находился на службе и особенно тогда, когда я стал заниматься международными делами, военной дипломатией и возглавил Главное управление международного военного сотрудничества.



Я не мог понять: что в этом мире происходит, кто им управляет? И, главное, кто формирует вот эту мировую политику?



Нас в училище и академии обучали: главное – это то, что ты должен разгадать замысел противника и оценить возможности своих войск. И тогда уже выбирать контрдействия.



Когда я начал разбираться в том, что говорят государственные деятели и даже главы государств и в решениях, которые принимают на Генеральной Ассамблее ООН, мне казалось, что это должно реализоваться во всех странах и государствах.



А я смотрю, что это не так. Не так даже в тех западных государствах, которые подписывают документы, но не исполняют их. Общаясь с генералами, например, американскими и натовскими, я вижу, что они согласны исполнять подписанные договоренности, но кто-то им приказывает делать обратное. Приказывает президенту, приказывает экономическим, военным структурам и так далее. Генералы дружно объясняли нам, что исполнение ранее подписанных документов не отвечает американским национальным интересам.



И я «влез» в геополитику, чтобы выявить истинных субъектов американской политики, освоил геополитику, защитил первую в России докторскую диссертацию по геополитике, чтобы понимать, что же такое американские интересы и чем (кем) они диктуются. Цель – не просто знать историю, а знать глубинные намерения и знать силы, которые предопределяют сущностную политику государства.



И, конечно, я увидел мудрецов от геополитики, которых я осваивал со школьной скамьи, но, конечно, ничего не зная о геополитике вообще. Таких, как тот же Фёдор Михайлович Достоевский, Владимир Иванович Ламанский, Федор Иванович Тютчев и другие. А главным геополитиком России я считаю знаете кого? Вы не догадаетесь, это мои студенты знают. Студенты международного факультета международной журналистики МГИМО. Это Александр Сергеевич Пушкин. Посмотрите, какие пророчества он давал, как он смотрел через века. А Фёдор Михайлович Достоевский сколько нынешних событий предсказал в тех же «Бесах». Даже партию «Единая Россия» предсказал. Когда я наткнулся на работу Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа» 1869 года, то увидел, что он открыл гигантские пласты истории человечества и в теории культурно – цивилизационных типов совершил грандиозное открытие: выявил закономерности развития человечества, дал его сущностно – структурную картину, показал, что историю делают именно эти типы (мировые цивилизации), которые имеют и выполняют предназначенные им функции для поддержания равновесия в человеческом сообществе и сохранения гармонии в природе! Это не только знание истории, это еще и понимание исторического процесса. «Россия и Европа» - моя настольная книга, а ее рефрен «Европа всегда враждебна России» является руководством в моей служебной и научной практике. Как и вывод А.Е. Вандама (1912 г.) «Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом». Но властные силы не оценили тогда русских мыслителей. Как, кстати, и сейчас. Вот что пишут французы, англичане, немцы, это важно. А кто такой Данилевский? Какой-то директор Никитского ботанического сада в Крыму. Хотя он до этого и о деньгах писал, и о роли иностранных советников (они никогда не будут делать блага для России), и так далее.



Николай Яковлевич Данилевский подтолкнул меня к тому, что человек, как один из видов живого мира планеты, может и обязан жить по законам природы, и никак иначе. Сегодня мы этим руководствуемся. Мы – это Академия Геополитических Проблем. Подтолкнул он и к тому, что каждый народ, как все живое в природе, живет видами, подвидами. И, главное, что каждый вид и подвид выполняют определенные функции. И для выполнения этих функций им задается соответствующий потенциал возможностей. Вот его крылатая фраза в работе «Россия и Европа»: «На сцене театра мировой истории главными актерами выступают не этносы и государства, а культурно-исторические типы». Т.е., он показывает, кто делал и делает историю человечества. На Западе дискутировали, что войны меняют ход истории, что отдельные личности меняют орбиту развития человечества и так далее. А Данилевский как раз показал именно культурно-цивилизационные пласты, каждый из которых внес свой вклад в развитие. Именно они меняют человечество. Данилевский называет 10 типов таковых исторических цивилизаций, начиная с египетской, которые двигали развитие человечества. И Европа лишь на 6 месте (Древняя Греция) в этой иерархии, но по учебникам истории (западным и нашим), именно Европа, а затем и США являются двигателями прогресса человеческого сообщества. Это не так, а как раз наоборот, они скорее хищники, живущие добычей, это цивилизации с минусовой пользой для всех других народов. Но и они необходимы в людском сообществе, как противовес нормальности, как испытатель народов на выживаемость.



В представляемой работе я взялся рассмотреть, как наша Матушка-Россия выстраивала свою историю, и было ли в ней осмысленное геополитическое начало. Сначала кажется, что наша история есть набор сплошных случайностей, но, если смотреть по Данилевскому, то мы прошли труднейший и осмысленный путь. Это становление и соответствующее испытание на предмет быть или не быть субъектом мирового процесса. Гунны, степняки, татаро – монголы и прочие испытывали нас на право стать культурно-историческим типом (мировой этно-культурной цивилизацией). Когда посмотришь на это, понимаешь, что мы ценой потерь, унижения и славы выдержали испытания. Процитирую историка Зайончковского:



«До освобождения от татаро-монгольского ига у нас было 2 года войны и один год мира. После освобождения от татаро-монгольского нашествия у нас уже на 4 мирных года приходился год войны». И все равно это большая кровь, разорение, страдания простых людей и великий труд по строительству засечных полос, рвов, полевых укреплений, крепостей и т.д. То есть, проблема безопасности всегда стояла на первом плане во все времена нашего существования, и так по сей день. И как бы ни был храбр и могуч русский народ, он в одиночку отстоять огромные пространства, освоить их и управлять ими не мог. Потому и собирал под свои знамена, поднимал до своего уровня развития малые народы, защищал их и вовлекал в общее дело защиты весьма протяженных рубежей.



Кто же нас испытывал? По Данилевскому это не цивилизации, а «божьи бичи» - татаро-монголы, османы и другие. Каких бы масштабов эти империи не были, они не являются культурно-историческими типами, поскольку не внесли ничего общеполезного для человечества, разве что отправили некоторые народы на свалку истории, а перед другими (как Русь, например) поставили вопрос о необходимости объединения княжеств (племен) в мощное государство, а затем в уникальную империю со своей Божественной (космо-планетарной) предназначенностью. Испытания для наших далеких предков были суровые. Они не закончились до сих пор. Даже когда Русь стала единым государством, нас испытывали на прочность, волю и предательство поляки, затем Российскую империю испытали шведы и французы. В первую мировую войну мы втянулись по глупости с одной целью – сохранить отжившую модель развития и феодальную форму правления. Это тоже было испытание, но большевики решили важнейшую задачу – сохранили империю и совершили рывок в развитии, дав импульс новой идеологии и применив новую модель государственности. И никакой это был не переворот, а острая необходимость изменить модель развития страны и управление. С присоединением Средней Азии и Кавказа возникла новая ситуация. Страна становилась евразийской, смещалась на Восток, а власть двигалась на Запад, в сторону своего извечного противника. В экономике начиналась индустриализация, а система управления оставалась феодальной. Требовалась коренная модернизация страны, мощная научная и духовная проработка проектов развития, а безвольный Николай II слушал свою супругу и Распутина. Через призму геополитики я по-новому взглянул на революцию 1917 г. и на советский проект. На роль Ленина и Сталина.



Вся наша судьба это - геополитическая драма. Поэтому я так и назвал свою работу, в основе которой лежит моя докторская диссертация.



- Леонид Григорьевич, так что же это было татаро-монгольское нашествие с точки зрения геополитики?



- Что это было? Разные ходят версии: это был некий военно-политический союз, это были партнерские отношения, Русь стала дополнением к «Золотой Орде», стала одним из улусов Орды и т.д. Ну и конечно, мощно присутствует в общественном сознании версия полноценного агрессивного нашествия. В 19 столетии 2 государя дважды уполномочивали Российскую Академию Наук ответить на этот вопрос и ответа учёные единодушно не дали о том, что же это было. Потом уже Карамзин ввел понятие, что это иго, и так оно и закрепилось. Мои студенты в МГИМО знают это лучше, мы совместно разбираем эту историческую проблему, я выстраиваю эту картину в своих работах. Начинаем с негативного подхода и движемся в сторону позитива. Например: а что негативного иго принесло Руси, русскому народу? Да много негативного и человеческих жертв, и разрушений, и нищеты, унижения и постоянной дани и так далее. Но сохранилась вера православная, вырастали новые по сути князья, новый тип политических руководителей, воевод.



Следующий вопрос, а что было бы с Русью, если бы этого нашествия не было? С Русью, которая на тот момент не имела государственности.



- То есть, иго подтолкнуло к образованию государственности?



- Татары остро поставили вопрос о перспективах Руси, о государственности. Они поставили этот вопрос перед разрозненными княжествами, вечно враждовавшими новгородцами, рязанцами, киевлянами и так далее. Если вы хотите выжить и еще иметь независимость, вы должны объединяться в единое мощное государство.



Второй вопрос. Если бы не татаро-монголы, то мы бы православными не были. А нам эта Божественная функция задана.



- Почему? Объясните, пожалуйста.



- Не будем забывать об ордах с Запада. Почему эти орды ходили? Если Золотая орда шла на Русь с чисто экономическими целями, то орды ливонских орденов шли, прежде всего, покорить наше духовное пространство, чтобы расширить далеко на Восток территорию католицизма. Посмотрите, по всему фронту, начиная с Юго-Запада, где сейчас Украина, шли все эти орды, чтобы навязать нам католичество. Западный вариант христианства, который не принимает наша душа. Татары в духовно-религиозном плане ничего не навязывали.



Только когда хан Берке пришёл к руководству Ордой, они стали ислам вводить и, причём, ненасильственно. До этого митрополит Петр в Сарае, столице Джучи Улуса, с позволения хана построил достойный храм. Там и пленники наши, и приезжие, и Александр Невский молились и совершали обряды. Более того, у хана Батыя в его уложении (так называемом уголовном кодексе) казнили за три пункта. Один из них – разорение церквей, другой – насилие против священнослужителей. Третий, насилие против верующих во время молитвы. А что делали католики на православном пространстве?



- Как раз по летописям и по преданиям со времен нашествия Батыя есть разная информация о том, что в некоторых городах российских, которые были подвержены нашествию, было разрушено всё вплоть до церквей, а в некоторых церкви как раз остались нетронутыми. То есть Батый не разорял их? Как-то избирательно получается.



- Империя Чингисхана была огромной и многонациональной. На первом этапе, когда шло завоевание, когда оказывалось сопротивление и использовались храмовые комплексы в качестве обороны, тогда их разрушали, а защитников убивали. Но когда территории оказались под властью Орды, ситуация с поддержанием порядка оставалась жесткой, но терпимой. Ордынцы не желали, чтобы завоеванные народы постоянно воевали против них, и поэтому налаживали отношения не только с князьями, но и с простыми жителями. И вера была одним их инструментов стабилизации на завоеванных территориях. Да, в ордынском войске, как и в любом другом подобного типа, всегда есть нарушители дисциплины, грабители, насильники. Но, тем не менее, будучи завоеванными, мы оставались православными христианами.



- А какие вопросы ордынское нашествие еще поставило перед русичами?



- Да, действительно, ордынское нашествие высветило много проблем Руси. Например, организация управления огромными географическими пространствами, поддержания связи (назовем так) и взаимодействия с учетом большого количества поселений, городов, разрозненных княжеств и так далее. Не было ни одного князя с таким опытом. А организация обороны больших территорий, выживания населения в условиях оккупации? Получили русские князья и опыт «дипломатии» (А. Невский), сосредоточения финансовых ресурсов и накопления сил для освобождения от ига (Иван Калита) и многое другое. Да и московское княжество, ставшее позднее столицей российского государства, родилось под воздействием Орды.



Полагаю также, что в вопросе коммуникаций (это относится к системе управления) многое позднее было перенято у татаро-монголов. Это тракты, почтовые станции, ямщики, тройки, запряженные хорошими лошадьми и сменяемые на станциях. Это татаро-монголы научили русских управлять огромной империей. Об этом Марко Поло хорошо пишет, что постоянно в разные стороны скакали всадники с распоряжениями, почтовые тройки с документами, срочными грузами, информацией. Это был непрерывный управленческий и информационный процесс, то есть интернет своего времени.



- Кочевники на конях – своеобразный интернет?



- Да, по крайней мере, связь и информация.



Еще есть спорное мнение, не все даже среди историков соглашаются с ним. Мы привыкли, что это дикая орда, ничего кроме завоеваний не знающая, но на самом деле она не совсем дикая. У них была своя индустриальная экономика, своя промышленность, своя военная тактика и вооружение.



Представьте, 100 000 воинов. Нужны и щиты, и мечи, и лучшие на тот момент металлические наконечники для стрел, как и седла, сбруя для лошадей, подковы, телеги. Это требует организации большого производства, и это было распространено тогда на территории огромной империи. Европа, даже римляне, уступали татарам. Сталь в то время была у них лучшая. И военное искусство было отменным. Они дошли до Европы. Завоевали не только нас, но и значительную европейскую территорию. В плане культуры, в плане знаний орда ничего русским не принесла. Они не создали ни храмовых комплексов, ни дворцов, ничего капитального. Это была кочевая империя. Поэтому их не относят к цивилизациям, но это была огромная разрушительная сила. Если бы мы не были завоеваны Ордой, то с большой долей вероятности, разрозненные княжества стали бы добычей «цивилизованной» католической Европы и были стерты с карты мира. Похоже, к этому мы ускоренно движемся сейчас. Рекомендую читателю прочитать интересное исследование князя С.Н. Трубецкого «Чингисхан», изданную им в эмиграции. Он серьезный евразиец.



Продолжение следует...



В следующей части интервью Вы узнаете:



- Ротшильд и Рокфеллер не были первыми. Кто до них пытался управлять миром?



- что задумали в Давосе?



- от какой напасти патриарх Алексий II избавил Россию?



- новая модель мироустройства: какова в нем роль России?



- главный ресурс развития человечества.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости