Памяти Марка Григорьевича Рудинштейна

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6 декабря 2021, 09:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Страшно… Страшно читать практически каждый день сообщения о том, что известные, любимые для нас, зрителей, уходят «за радугу». Не стало российского продюсера, создателя «Кинотавра» Марка Григорьевича Рудинштейна.

Марк Григорьевич никогда не боялся сказать то, что считал нужным, даже если большинство думало иначе. Тем и интересней было слушать его.

Я помню свое интервью с Марком Григорьевичем: это было в разгар конфликта Виталины и Армена Борисовича. Мы встретились с продюсером в одном московском кафе…

- Марк Григорьевич, что хочет Виталина?

- Денег, конечно! Популярности, конечно. Кто знал эту белую моль до встречи с Арменом? Никто. Мерзавка, которая обворовала его! И смеет сейчас говорить, что она не снимала его деньги! Снимала. Армен даже не умел пользоваться банкоматом! У него всегда были наличные. А вот в один день решил проверить счета… а там – ничего. Он позвонил друзьям, юристу и выяснилось, что, сколько, когда снимали. В голове не укладывается, а куда «улетели» деньги, выделенные на реконструкцию театра! Куда уходили суммы, предназначенные на костюмы артистам? Там и Виталина, и мама, и папа ее приложили руку. Обобрали Армена. Конечно, сердце такое может не выдержать. Мерзавцы, просто мерзавцы.

- Марк Григорьевич, с удовольствием и благодарностью вспоминаю Ваш «Кинотавр» - искренняя атмосфера… веселая…

- Да, веселая атмосфера. Уставал, конечно, но было и интересно… Я всегда любил кино. Когда есть деньги, а они были у меня, но нет полноценной жизни – плохо совсем. Я верил, что наше кино нельзя уничтожить так, чтобы на нем невозможно было заработать. Сказать, что на «Кинотавре» заработали огромные суммы – нет… Первые годы фестиваль существовал только на личные деньги, а вот уже через пять лет нам государство выделило немного денег, но и тут проблем хватало.

- Каких?

- Так зависть, травля, сплетни. Говорили, что государство дает денег, чтобы гости Рудинштейна все пропивали и веселились…

- Так и атмосфера царила веселая на «Кинотавре»…

- Так кто спорит! Курорт же! И веселье, и пьянки были, но атмосфера же была домашняя, теплая. К нам целыми семьями ехали актеры. И мы принимали. Столы шикарные накрывали! Но и новые имена открывали, фильмы хорошие смотрели.

- А почему же решили продать «Кинотавр»?

-Разные мысли были… Устал я. Возраст уже… За два миллиона евро продал, но стоил он гораздо больше. Я раньше думал о продаже, но «покупатель» не тот был – крымские бандиты. Поговорил с ними и решил, что ничего хорошего из фестиваля не получится… Бардак будет. Так им и сказал, а они потом меня и избили…

- Как избили?

- Просто. Подкараулили в подъезде дома и избили, но «Кинотавр» не продал.

- Вы были на «Кинотавре» после продажи?

- Конечно. И даже приз получил. У нас, конечно, атмосфера была лучше и добрее, а потом… строже, что ли все стало. Не было той душевной, расслабленной атмосферы. Нет, не жалею я о продаже. Всему свое время.

Марк Григорьевич Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет.

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