Анне Вески: Никогда не хотела быть министром

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 ноября 2021, 17:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Любое общение с эстонской певицей Анне Вески – праздник для меня! Да, у меня огромная симпатия к этой солнечной и очень позитивной женщине, которая считает, что спокойствие и мир принесет только дружба! Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с удивительной Анне Вески.

- Анне, сегодня стало модно говорить о политике, но вы… остались в «стороне», почему?

- Мне это совершенно неинтересно. Мне неприятно рассуждать о ссорах, травле… Обычно, этим занимаются политики. Вот и пусть занимаются. А я считаю, что лучше жить в мире и дружить с соседями.

- Анне, некоторым, например, латвийским политикам совершенно принципиально, чтобы интервью проходило на государственном языке – такой патриотизм. Особенно, когда это касается русских журналистов…

- Я понимаю, о чем вы. Может быть они не знают никакого другого языка? Я думаю, что чем больше человек знает языков, то тем лучше. В Эстонии практически говорят на четырех языках – эстонском, английском, русском и финском.

- Анне, вы публичный человек. Вас «не приглашали» сходить в политику?

- Да, меня звали в разные партии, но мне это неинтересно. Я человек с непокорным характером – не подчиняюсь приказам. Я – певица! И для меня главное – дарить радость людям. Зачем мне политика и высокие посты? Я никогда не хотела стать, например, министром. Они приходят и уходят, а музыка и Вески остается.

- Вы не вспоминаете с легкой ностальгией «прошлые» времена, когда все казалось перспективным, да и жизнь была более предсказуемой?

- Нет. Что было, то прошло. Да, была молодость и билеты на концерт стоили три рубля, но было и много неудобств, которые молодые люди просто не замечали. Я живу, работаю и все у меня получается. Нет, не жалею о прошлых временах, а живу сегодняшним днем! И это замечательно!

- Благодарю.

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