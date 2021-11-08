Актриса Янина Соколовская: Курс у нас был дружный и красивый

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8 ноября 2021, 21:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Красавица актриса Янина Соколовская полюбилась зрителю по фильмам-сериалам «Две судьбы», «Убойная сила-6», «Подруги», «Жизнь одна», «Ландыш серебристый-2». Но известность Янине принесла главная роль в сериале «Райские яблочки. Жизнь продолжается». Актриса великолепно сыграла Лидочку Наумову, девушку замкнутую, страдающую от недостатка внимания и одиночества.

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Учеба, общежитие, друзья.

В Театральное училище имени Б. Щукина я поступила с первого раза. Конечно, мне повезло. Огромное количество желающих было учиться в театральном. Волнение, стресс, страх! Представьте себе, в аудиторию запускают по десять человек, рассаживают нас и… начинается прослушивание! Вызывают по одному. Кто-то читает басню, кто-то читает стихи, кто-то поет… А ты сидишь и слушаешь, наблюдаешь. Думаешь, а может мне нужно так себя показать, а может так!? Одни сомнения. Я уже не помню, как себя показала. Видимо, от волнения забыла! Но меня приняли. Поступила на курс Р. Овчинникова. Кстати, наш курс состоял из вполне взрослых людей. Кто-то закончил уже другой институт, кто-то имел приличный опыт работы. Всего пару человек были совсем юными. Например, Пете Федорову, Марине Александровой было всего восемнадцать лет. Совсем дети (смеется). А я, Оля Ломоносова, Саша Устюгов, Гриша Антипенко и много других ребят имели уже за плечами жизненный опыт (смеется). Но я считаю, что в театральный нужно поступать без багажа жизненного опыта. Больше возможности чему-то научиться. Разумеется, мой «филологический опыт» мне помог. Я прекрасно разбиралась в литературе, и могла понять, какую героиню я могу сыграть, какой образ мне близок.



Курс у нас был дружный и красивый. Какие красотки у нас учились! Олечка Ломоносова, Марина Александрова! И мы совершенно не завидовали друг другу. Мы понимали, что у каждой свой типаж. И каждая будет иметь «свою роль». Правда, уже потом, когда закончила театральный, мне ребята сказали, что считали что я девушка надменная, неприступная. Думаю, что тут огромную роль сыграла и моя внешность, и то, что я москвичка. На курсе почти все ребята были иногородние. Заканчивались лекции, репетиции и однокурсники спешили в общежитие, а я потихоньку брела домой. Порой, я жутко завидовала им! Они вместе готовят, репетируют этюды, обсуждают будущие роли, а я в одиночестве дома. Мне была безумна интересна студенческая жизнь в общежитии! Кто кому симпатизирует? Кто сегодня напился и подрался? А все эти «интересные» моменты проходили мимо меня! И один раз я решилась… пожить у ребят в общежитии. Опыт мой был плачевный. Долго я не могла выдержать такой жизни! Общежитие было в очень, очень, очень плохом состоянии. Практически невозможно было помыться, сходить в туалет. В уборной не было дверей! Представьте себе, ты сидишь, простите, на толчке, а рядом с тобой человек зубы чистит. Это было слишком для меня. И я решила, что таких «подвигов» с меня хватит! И стала приглашать ребят к себе в гости.



Учиться мне нравилось. Да и ролями меня в училище не обделяли. Например, мой дипломный спектакль – «Мария Стюарт», где мне досталась роль Марии Стюарт. Но один из моих любимых спектаклей – «А зори здесь тихие…» Я играла Женю Камелькову. Ну нравилась мне эта роль!



Студенческие годы пролетели незаметно… А вот с распределением в столичные театры возникла проблема…



Театр, кино, роли.



Распределение в театры для меня было ужасное. Дело в том, что я не могла три года устроиться ни в один театр. Показывалась, где только можно. И это был кошмар! Практически каждое утро я, как вьючная лошадь, как бомж с огромными сумками шла в театр «на показы». В сумках лежал весь театральный инвентарь. Никто же тебе не обязан, на просмотре, его предоставить. Порой красилась, переодевалась, простите, в туалете. Очень было обидно, когда ты при «полном параде» предстаешь перед комиссией, а тебе говорят: «Спасибо. Вы нам не подходите». Честно говоря, я не ожидала такого! Я не готова была к такому повороту событий. Думала, что режиссеры из театров будут приходить к нам на студенческие спектакли и выбирать. Но никто не приходил. И после окончания училища нужно было заниматься трудоустройством самой! Почему так? Но не нас же курс, в тот год, один выпускался. Желающих работать артистами было много. Да и наш руководитель курса был не столь знаком в театральной среде. Вместе с нами выпускал курс А. Баталов, А. Покровская, Ю. Соломин. Это мэтры! Конечно, их студентов брали в театры гораздо активнее. А нашему курсу приходилось все решать самим. Много ребят из-за этой проблемы ушли из профессии. А были талантливые ребята…



Но пока я проходила прослушивание в театрах меня стали приглашать в кино. Конечно, роли были далеко не главные, но интересные. Да и партнеры просто замечательные. Я снялась в роли любовницы Сергея Безрукова в фильме «Жизнь одна». Помню, что совершенно растерялась рядом с ним! А нужно было еще и полуголой появиться в кадре! Как это сделать органично? На помощь пришел Сергей… Он придумал, что я обмотаюсь полотенцем. Я так и сделала. Вообще, мне очень понравилось с Безруковым сниматься! Он потрясающий профессионал, тактичный партнер и очень добрый человек.



Запомнились мне съемки сериала «Убойная сила-6» («Мыс Доброй Надежды»), где я, опять же, сыграла любовницу криминальной личности. Съемки проходили в Африке (ЮАР). Они продолжались два месяца. Вот это было здорово! Экзотика, тепло, саванна… Конечно, перед съемками был проведен полный инструктаж: куда можно ходить, а в какие районы даже заглядывать нельзя. На экскурсии нас исключительно возили группой. Мало ли что? А вдруг кому-то захочется с бегемотом «пообщаться» (смеется). Между прочим, я не знала, что бегемоты очень опасные животные. Они же травоядные. Но нам объяснили, что они могут напасть на человека, затащить его в водоем и там держать несчастного до десяти минут… И что после этого будет? Ничего хорошего. Я не с кем особо не дружила во время этих съемок. Просто работали. Помню, что ужасно боялась лететь на самолете. Перелет долгий. А мне страшно. Но спас меня Гоша Куценко… Выпито было достаточно! И страх ушел.



А потом наступил 2006 год. И я поступила на службу в Российский академический Молодежный театр (РАМТ). Но все произошло не сразу. Очередной раз я пришла на прослушивание в театр. Это был РАМТи. Меня заметили. Но свободной ставки не было. Мне предложили немного подождать. Я посчитала, что это просто очередная отговорка, но… мне позвонили. И взяли в труппу. Я очень довольна своими ролями в театре. А как иначе? Я играю Лисандру в «Дон Кихоте», Марфиньку в «Приглашении на казнь», Кристину в «Участи Электры», Алису Кинниани в «Цветах для Элджернона».



Да и в кино у меня, спасибо режиссерам, складывается неплохо. У меня даже есть «свой продюсер». Нонна Агаджанова. Благодаря ей я получила главную роль в сериале «Райские яблочки. Жизнь продолжается». Возможно, ей нравится мой типаж, как актрисы. Не секрет, что у каждого режиссера, продюсера есть «свой типаж», «своя актриса». Но для меня этот сериал очень значимый, счастливый. После него я стала получать интересные предложения, характерные роли. На мой взгляд, очень интересный сериал «Королева игры», где я сыграла женщину, которая сходит с ума. Конечно, хочется больше ролей, больше характерных ролей. Но думаю, что все еще впереди!

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