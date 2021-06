Актриса Янина Соколовская: о трудовом детстве, студенческих годах и желаниях

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 июня 2021, 12:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Facebook

Красавица актриса Янина Соколовская полюбилась зрителю по фильмам-сериалам «Две судьбы», «Убойная сила-6», «Подруги», «Жизнь одна», «Ландыш серебристый-2». Но известность Янине принесла главная роль в сериале «Райские яблочки. Жизнь продолжается». Актриса великолепно сыграла Лидочку Наумову, девушку замкнутую, страдающую от недостатка внимания и одиночества.



В реальной жизни актриса совершенно не похожа на свою героиню… Черноокая, яркая, уверенная в себе женщина, которая точно знает, что можно добиться всего в жизни. Как говорит сама актриса: «В жизни нет ничего невозможного! Стоит только хорошенько подумать, отключив эмоции, и тогда верное решение придет непременно. Возможно, это мужская логика… Но имя Янина – это женская форма мужского имени Ян».



Мое рабочее детство



Я родилась в обычной московской семье. Мама по профессии врач, а папа работал инженером на заводе. И когда в школе, на уроке английского языка, нас учили «представлять» свою семью, то обязательно учительница приводила классический пример: «My mother is a doctor, my father is an engineer». И мне стоило только повторить… этот пример.



А если серьезно, то я единственный ребенок у своих родителей. А еще я была очень «богатой» девочкой. У меня было аж две бабушки и два дедушки. Конечно, меня немного баловали. Обычно лето я проводила на Украине, у родителей моего папы, а когда возвращалась в Москву, то меня с нетерпением встречали родители мамы. Сейчас я вижу, что внешне очень похожа на отца, а вот характером в маму. Мамочка любит повторять, что у нас с ней, до сих пор пуповина не обрезана. Выходит, что я мамина дочка. Действительно, мама всегда была и остается моей близкой подругой. И я очень благодарна ей за то, что она сумела разглядеть во мне артистический талант (смеется). Мне домашние рассказывали, что годика в три я подошла к телевизору, долго смотрела в него, а потом сказала: «Я буду, буду знаменитой!» Конечно, я не помню, что меня так заворожило в голубом экране, но, видимо, задатки актрисы уже тогда давали о себе знать (смеется).



Но сказать, что я была излишне балованным ребенком – нельзя. Время было советское и родители мои работали очень много. И на общение со мной, на мое воспитание оставался вечер и выходные дни. Видимо, чтобы я была занята, меня в пять лет отдали в танцевальную группу детского хора Гостелерадио. Это было, конечно, не мое решение. Так посчитала мама. Думаю, что ее выбор был верным. Девочкой я была очень артистичной. Мне безумно нравилось танцевать. Разумеется, это не прошло мимо глаз мамы… И все мое детство было связано исключительно с танцами. Трудовое детство. Постоянно репетиции, гастроли. Это было безумно интересно. Буквально, с первого класса я постоянно участвовала в телевизионных съемках, в детских передачах. Было много концертов в зале Чайковского, в Олимпийской деревне. А что касается зарубежных гастролей, то я ребенком изъездила полмира! Была в Германии, Турции, Японии, Алжире, Испании. Конечно, я мало, что помню… Тогда меня волновало только одно…. Как правильно и красиво уложить мои длинные волосы! Дома это делала мама! А на гастролях нужно было и самой потрудиться. Конечно, с нами ездили и взрослые, следили, опекали нас, но нужно было привыкать к самостоятельности. Мне было страшно, но я справлялась. А еще мне очень нравилось баловать родителей! На те деньги, которые они мне в поездки давали, я покупала им подарки. Помню, что из Испании привезла папе мокасины, а маме красивый фиолетовый свитер! Как же я была горда, когда родители носили мои подарки!



Поскольку я была гастролирующей актрисой, то много пропускала школу. Училась я в обычной средней школе. Конечно, было сложно. В моем классе не так много было детей, которые так часто пропускали школу. И иногда у нас в семье из-за этого возникали споры. Дедушки и бабушки говорили: «Да хватить ей танцевать! Нужно нормально учиться!» Но всегда на мою защиту вставала мама! Она потихоньку, когда домашние не видели, делала за меня уроки. Помогала, как могла. А потом меня отдали в специализированную школу. Точно не помню, как она называлась, но что-то… «школа для детей искусства». Естественно, учиться там было легче. Учителя «входили» в наше гастрольное положение, устраивали нам дополнительные занятия, помогали нам постичь школьные науки. Кстати, в нашей «школе искусств» учились Коля Басков, девочки из группы «Лицей», Артем Михалков… Обычные ребята. Мы не были дружны. Просто пересекались в школе, иногда болтали. Часто встречались на записи, на концертах… Мы же были детьми «искусства» (смеется).



Но я взрослела, и нужно было думать о будущем. Моя мама хотела видеть меня врачом, но прекрасно понимала, что меня – то тянет в актрисы. К окончанию школы я отчетливо поняла, что связывать свою жизнь только с танцем мне не хочется. А хочется выступать на сцене театра, сниматься в кино. Вот так возникла мысль, что нужно поступать в театральный институт. Мысль была! Но вместо театрального я решила, что… стану филологом. И поступила на филфак. Почему я так поступила? Просто мне казалось, что все артисты очень образованные люди! И я подумала, что сначала получу классическое филологическое образование, а уже потом поступлю в театральный. И не буду белой вороной среди образованных артистов (смеется). Я стала филологом. А следующий шаг - театральный…



Продолжение следует…

