Константин Соловьев: наш ответ Голливуду

Аргументы Недели → Интервью 13+

31 октября 2021, 13:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: funart.pro

Популярность харизматичному актеру Константину Соловьеву принесли роли сильных, уверенных мужчин брутальных профессий. Сегодня даже сложно представить, что когда-то госпожа удача была не так благосклонна к актеру. Начало интервью - «Крепкий орешек» Константин Соловьев.

Поездка в Америку.



Сейчас я могу с улыбкой говорить о моей поездке в Америку, но, поверьте, тогда это не было так смешно. Америка, Голливуд испытывают людей. Иногда очень сурово. Решил я уехать попытать счастье за океан – попытал. Я приехал в никуда. У меня не было никакой договоренности с американскими продюсерами, агентами, не было друзей, не было жилья. Ничего не было. Но была мечта! Мечта попробовать свои силы в Голливуде. Но для начала мне нужно было жилье. Мне повезло. После многочисленных хождений по фирмам, которые сдают квартиры, я познакомился с одним русским, который работал управляющим в жилом доме. Вот он и помог мне снять очень неплохую квартирку. Я поселился, пошел на курсы английского языка и стал узнавать, как пробиться в «американское кино». В Америке существуют актерские курсы, и прежде всего их надо закончить. Сначала учеба, а уже потом все остальное. Такие правила. Но любые курсы стоят денег, а с финансами у меня было не очень. Конечно, я приехал имея деньги, но они быстро закончились. И нужно было думать о хлебе насущном, а не о курсах. С приличной квартиры я съехал, работы не было. Бывало я жил несколько дней у чужих людей, которые предоставляли мне кров за то, что я убирал в саду, мыл лестницы, выполнял нехитрую «черную» работу. Но это нормально для иностранца. Главное – уметь выживать и не опускать руки. Тогда удача повернется к тебе лицом. Уж не знаю, удача это или нет, но я познакомился с одной армянской женщиной, которая была хозяйкой одного фитнес клуба. Иногда у меня случались свободные дни и деньги, и я позволял себе размять кости в клубе. Вот так и познакомился с этой дамой. Поскольку я долго занимался спортом, то набрался смелости и предложил ей свои услуги в качестве тренера. Конечно, не ей лично, а поработать в ее фитнес клубе. Она согласилась. Я начал работать, пошли деньги, снял квартиру, оплатил актерские курсы. Я говорю об этом легко, потому что не люблю обсуждать сложности. Америка – мой выбор. Сложности в Америке – мой выбор. Скажу честно, большой карьеры у меня в Голливуде не получилось. Да, я выучил язык, закончил актерские курсы, ходил по кастингам. Даже снимался в сериалах. Вы хотите знать название? А я не помню. Честно! Но помню, что играл русского боксера, русского рабочего. Моя жизнь в Америке продлилась пять лет. Нет, я не работал на съемочной площадке с голливудскими звездами, не было больших ролей. Я был обычным иностранным актером. И в один момент мне все надоело. Я решил, что нужно возвращаться домой. Да, я хотел сниматься в кино, играть в театре, но в Америке мне это не удалось. А в России еще был шанс. Был шанс вернуться. Я им и воспользовался. И правильно сделал. Как только я вернулся на Родину, то несколько дней, пешком ходил по киностудиям и агентствам, и говорил: «Я вернулся». Вот вы спрашиваете меня: «Костя, а сложно ли было вернуться и «попасть в обойму?» Нет. Этот процесс у меня прошел безболезненно. Мне стали сразу же предлагать роли, я стал сниматься. Жизнь налаживалась. А потом наступил счастливый период жизни… Меня пригласили в сериал «Литейный», где я познакомился со своей будущей женой.



Просто счастье.



На съемочной площадке в Питере я нашел свое счастье. Анастасия (моя будущая жена) работала в сериале «Литейный» ассистентом по актерам. Она родом из северной столицы, окончила Театральную академию по специальности «продюсер». Сразу после окончания академии устроилась ассистентом по актерам второго плана в этот сериал. Конечно, я помню первую встречу. Это был самый обычный рабочий момент. Но я обратил на Настю внимание… Подумал, а какая красивая девушка, как четко и гармонично работает. Но не попытался заговорить. Почему? Да просто занят был работой! Но эта девушка запала мне в душу. Одним словом, я стал чаще на нее поглядывать, думать о ней… И наступил момент, когда мы заговорили. Я был Настей покорен! Она не только красива, но и умна. И очень, очень заботлива. Знаете, отношения между мужчиной и женщиной складываются из мелочей. Помню, съемки затягивались. Были плохие погодные условия и все ждали «нужный кадр». Я сел в машину. Подошла Настя и предложила горячего чая. Я согласился. Потом я ей предложил свой бутерброд… Вот, благодаря таким мелочам у нас и завязался контакт. Я стал подвозить Настю домой, стал дарить цветы, ухаживать. Могу сказать, что у нас чисто служебный роман (смеется). Ну а жить вместе мы стали через полтора года отношений. Нет, мы не проверяли свои чувства… Просто было много работы. Я никогда не сомневался, что Настя – мой человек. Мне совершенно неважно, что она моложе меня на 15-ть лет. Наоборот, это замечательно! Наши отношения имеют остроту. Не спрашивайте про остроту, пожалуйста. Я не могу это объяснить. Это у меня в душе. А душу объяснить невозможно. Я дорожу нашими отношениями, оберегаю их. У нас даже свадьба была скромная. Мы никого не приглашали. Со стороны Насти была ее подруга в качестве свидетельницы, а с моей стороны – друг. Все было только для нас двоих. И свадебное путешествие у нас было «не за океаном», а на прекрасной реке Волге, где мы наслаждались обществом друг друга.



Какой я муж? Думаю, что любящий. Да, я немного эгоист… Конечно, я не запрещаю жене работать, но не особо рад этому. Считаю, что мужчина должен обеспечивать семью. И у меня это пока получается. Естественно, если Настя будет настаивать, то я сдамся! Но жена у меня потрясающе умна и пока не рвется на работу. Но могу сказать точно, что в любых вопросах я советуюсь со своей женой.



Что для меня счастье? Конечно, моя семья. И, конечно, я счастлив, что имею возможность сниматься, дарить эмоции зрителям.

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