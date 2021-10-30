«Крепкий орешек» Константин Соловьев

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 октября 2021, 12:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из архива Константина Соловьева

Сказать, что от встречи с актером я ждала чего-то особенного – нельзя. Думала, что придет эдакий «русский Брюс Уиллис», с огромным самомнением и непомерной звездностью. А как иначе? Сплошь роли «крепких орешков»! Например, сериалы «Другой майор Соколов», «Кости», «Литейный», «Сибиряк», «Телохранитель», «Ржавчина», «Барсы»… Но тем удивительнее было впечатление от разговора с актером: я выяснила, что никакой «звездности» и в помине нет, а есть открытость, искренность и желание понять собеседника. А еще меня удивило то, с какой теплотой Константин говорит о своих близких. А это точно дорогого стоит.

Домашний мальчик, «курение чая», тяжелая атлетика.



Я родился в обычной московской семье. Мой отец больше тридцати лет отработал в полиции. А мама была по профессии инженер. Если честно, то я наполовину москвич. Мама у меня коренная москвичка, а папа из небольшой деревни Витебской области. Но родился и вырос я в столице нашей Родины. Конечно, я совершенно не помню, как появился на свет, но по словам мамы я был очень крикливым младенцем. Практически целый год не переставая плакал. Просто лежал в кроватке и плакал. Я представляю, как сложно было моей маме! У меня самого есть дочка и я прекрасно понимаю всю ответственность и сложность с появлением маленького ребенка. Папа работал, а мама и сестра Наташа занимались мной. Сестра была старше меня на шесть лет. Почему была? Она недавно погибла. Глупая, случайная трагедия. Мне ее очень не хватает. У нас всегда были с Наташей теплые, доверительные отношения. Возможно, если бы не она, то я и не стал бы актером. Но об этом попозже…



Если честно, то я мало помню ярких моментов из детства. В моей памяти всплывают… Пионерские лагеря. Родители на лето меня отдавали в «такие заведения», а мне это совсем не нравилось. Я постоянно хотел домой. Сложно сказать – почему? Я легко сходился с ребятами, особенных проблем в общении со сверстниками не было… Но мне, по определению, не нравились пионерские лагеря. И когда приезжали родители меня проведать, то я с криком бежал к ним и просил, чтобы меня забрали домой. Но меня не забирали. Видимо, я был домашний ребенок. Так мне казалось. Все моя домашность улетучилась к тринадцати годам. Мне стало интересно «тусоваться» во дворе. Да, это было и интересно, и страшно. Почему? Случались драки. Да еще какие! Двор на двор выходил. Помню свои ощущения, когда первый раз ввязался в драку… Было явно не по себе. Мне тринадцать лет, я среднего телосложения, а мой противник – здоровый парень, который на несколько лет старше меня. Но все обошлось. Подрались и разошлись. Да, в этом возрасте я был сложным ребенком. А потом у меня что-то «щелкнуло в голове»… И я решил, что лучше свои силы направлю в благое русло. И стал заниматься спортом. Я сам записался в спортивный клуб по тяжелой атлетике (поднимал штангу), и добился некоторых результатов. В 16-ть лет я победил на чемпионате Москвы по тяжелой атлетике. Занимался спортом я отчаянно. Каждый день, вечером, я бежал на тренировки и до изнеможения пропадал в зале. Спорт мне дал понять, что такое «правильные приоритеты». Если подумать, то чем раньше я занимался? Пропадал во дворе, дрался, курил чай. Что это за курение? Обычный чай, который скручиваешь в бумагу и куришь. Ну, как махорка, крутка. И самое интересное, что я считал, что такое курение – круто. Глупость. Другое дело – спорт. Тренировки, соревнования, победы. Но моя спортивная карьера продолжалась недолго… Я получил травму. Смещение позвонков. О тренировках не могло быть и речи. Я ходил-то с палочкой. Дальнейшие перспективы были явно не радужные. Но опять у меня что-то «щелкнуло» в голове и я решил, что должен научиться самостоятельно ходить. Ну подумайте, молодой парень (всего семнадцать лет), а практически инвалид! Я не мог позволить себе находиться в таком состоянии. И стал заниматься лечебной гимнастикой. Сам. Вытягивал себе позвоночник, даже бегал… Просто пытался накачать пресс и мышцы. И у меня получилось. Сказать, что все стало идеально – нет. Но к 18-ти годам я уже ходил без палочки. Конечно, со спортом я вынужден был расстаться. Но меня это не особо огорчало. Возникли другие интересы.



В школе я учился так себе… Мне давались «на отлично» гуманитарные науки. Очень любил читать. Зачитывался «мушкетерами», «разведчиками». А вот с математикой, физикой мои отношения не сложились. Ну не нравились мне эти предметы! Одним словом, закончил я восьмой класс и решил, что пойду продолжу образование в медицинское училище. А почему бы нет? Биология, анатомия у меня «на отлично», да и профессия медика меня всегда завораживала. Мне казалось, что нет ничего лучше, чем помогать людям. Думаю, что я в душе был и остаюсь романтическим человеком. Я поступил в медицинское училище, но быстро понял, что это совсем не для меня. Я считаю, что нужно любить то дело, которым ты занимаешься и быть в нем профессионалом. Вот из меня профессионала в медицине не получилось. Так сложилось. Хотя, я неплохо окончил училище. Возможно, я искал себя… После того как я понял, что профессия медика не моя, то решил, что уж высшая школа милиции – мое. Мною двигали вновь благородные чувства… Раскрытие преступления, помощь людям, восстановление правды! Но реальность оказалась совсем иной. От моего романтизма в годы учебы в школе милиции не осталось и следа. Отучился я два года и ушел. Ушел в никуда. Решил «поискать» себя.





Сестра Наташа, Марина Голуб, Щукинское училище.

Возможно, я бы долго искал себя, но мне «помогла» моя покойная сестра Наташа. Она меня постоянно направляла «в актеры»: «Попробуй поступить в театральный. Попробуй стать актером. Это точно твое. У тебя для этого все есть. Ты красивый парень, романтичный… Точно получится!» Но, как ни странно, я упрямился. Мне казалось, что эта профессия уж точно не для меня. Какой из меня актер? Я вырос в совсем нетворческой семье… Да и медицинское училище, школа милиции, тяжелая атлетика не имеют никакого отношения к искусству. Актером нужно родиться. Нужно гореть этой профессией. Нужно желать быть актером. А у меня ничего такого не было. Сомневался я долго. Но все решил случай. Меня друзья пригласили в одну компанию. Просто вечеринка. И там оказалась актриса Марина Голуб. Я подумал, а почему бы мне с ней не поговорить об актерской профессии? Почему бы мне не спросить у нее совета? Мы познакомились, я сказал, что может быть буду поступать в театральный, спросил совета. Марина посмотрев на меня сказала: «А попробуй. У тебя фактура есть. Смело можешь поступать!» Я набрался смелости и попросил Марину позаниматься со мной. Она согласилась. Да, вот так просто согласилась. Правда занятия были не долгими. До поступления в театральные институты оставалось всего пару недель, и подготовиться хорошо не было возможности. Я подал документы в Щукинское театральное училище, на курс Евгения Князева и… пролетел. Меня не взяли. Я не могу сказать, что вновь «щелкнуло» у меня в голове, но решил, что на следующий год буду пытаться снова поступить. И начал серьезно заниматься подготовкой к вступительным экзаменам. Я продолжил занятия с Мариной Голуб, записался в театральную студию при каком-то предприятии, стал ходить в театры. И вот театр Вахтангова меня «перевернул». Я уже не помню какой спектакль смотрел, но помню, что там играл Василий Лановой, Евгений Князев… Мне сложно сейчас передать те чувства, которые я испытал! Вся атмосфера театра, сцена, свет, зрительный зал и великолепные актеры произвели на меня такое впечатление, что после спектакля я сказал себе: «Да, эта профессия для меня. Я хочу быть один из них. Хочу быть с ними». Видимо, мое желание было настолько огромным, что в следующем году я подал документы сразу в несколько вузов: Щукинское училище, ГИТИС, МХАТ, ВГИК. И поступил ВО ВСЕ ВУЗЫ! Смешно получилось с поступлением во ВГИК… Я просто пришел на вступительный тур и меня сразу приняли. Даже ничего не успел прочитать. Просто приняли. Во МХАТе я читал стихи Маяковского и меня сразу же приняли. Так же дело обстояло с остальными институтами. Но выбрал я Щукинское театральное училище. Душа к нему лежала. Попал я на курс к Владимиру Владимировичу Иванову. И счастлив, что случилось так. Владимир Владимирович занимался с нами, как с родными детьми. Тратил на студентов все свое время. Жил нашими проблемами, помогал, наставлял нас. Например, он считал, что нужно показываться в различные театры уже со второго курса. И поставил с нашим курсом пародийный спектакль. Просто пародии на известных людей и на… полицейских. Было очень весело и интересно. Вот с этим спектаклем мы и выступали, «показывались» в различных театрах. Отличная школа для будущего актера.



Если откровенно говорить о годах учебы в училище, то до третьего курса у меня мало, что получалось. Да и испытывал я неловкость. Сейчас объясню. Я пришел в театральный имея определенный жизненный опыт, который не имел отношения к творчеству. Мне было 22 года. А рядом со мной, «за партой», сидели совсем молоденькие однокурсники, которые, как мне казалось, многое умели… Прекрасно танцевали, красиво читали стихи, были очень органичны на сцене. А я такой «большой» (смеется), взрослый, мало что умеющий. И я пытался доказать, прежде всего себе, что обязательно все у меня получится. Я буквально не вылезал из училища. Постоянно напрашивался участвовать в различных студенческих этюдах. Работал, работал, работал. И к третьему курсу у меня стало получаться. Я уже чувствовал, что преподаватели мною довольны, ребятам нравиться разучивать со мной этюды… Я стал своим.



Мне повезло, буквально со второго курса я начал сниматься в кино. Сначала, были эпизодические роли, а в 2000 году меня пригласил режиссер Михаил Пташук на серьезную роль в фильм «В августе 44-го», а чуть позже, в этом же году, я сыграл свою первую главную роль у Сергея Назарова в сериале «Летний дождь». Да, мне повезло, но ничего «звездного» я не испытывал. Я был обычным студентом, который хотел постичь секреты актерской профессии, и который понимал, что нужно много трудиться, чтобы стать хорошим актером. Так что термин «звездность» явно ко мне не подходит. Я мечтал играть в театре. И после училища меня приняли в театр Вахтангова. Не скрою, что наш куратор Владимир Владимирович позаботился о том, чтобы его студенты-дети, как он называл нас, были «пристроены» после учебы. Вы понимаете, что театр Вахтангова – особая атмосфера с традициями. Эта классика театра. А как еще сказать? Я прослужил в театре чуть больше двух лет, а потом у меня «щелкнуло» в голове и я решил, что уеду в Голливуд. Да, я так решил. Я обычно воплощаю в жизнь свои решения. Решил и уехал. Начался мой новый этап жизни.



Продолжение следует…

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