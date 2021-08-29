Ольга Четверикова о трансгуманизме, нравственности в науке и постчеловеке

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 августа 2021, 12:50 Сергей Елин,

Фото из ютуб-канала "Своя философия"

Герои проекта «Своя философия» дают личные ответы на вечные вопросы. Сегодня в гостях у Сергея Елина писатель и кандидат исторических наук Ольга Четверикова.

— В последнее время мы часто слышим о трансгуманизме. Что вы понимаете под этим термином?

— Термин появился где-то в начале пятидесятых годов. Его сформулировал Джулиан Хаксли — первый генеральный секретарь ЮНЕСКО, член британского общества евгеники. Он выступал за сокращение населения, поэтому его называли «Мальтусом 20 века». Термин он использовал в одной из своих книг, объясняя, что человек должен себя преодолеть, выйти за рамки своих возможностей, и для этого нужны какие-то новые инструменты. С развитием технологий появилась возможность изменить не только сознание человека, но и его природу.

Как человек православный, я считаю, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Но эта идея начала забываться. Люди решили: раз они смертны и подвержены болезням, значит, они несовершенны. Значит, нужны какие-то механизмы, которые позволят добиться бессмертия. Все древние эзотерические учения — каббала, гностицизм, манихейство, — решали одну и ту же проблему: приобретения неких тайных знаний, которые помогут стать бессмертными. Но при этом бессмертие достигалось не с помощью духовного совершенствования, а благодаря неким психотехникам. То есть, человек забыл путь, который указал ему Господь: духовно-нравственно совершенствуясь, ты спасёшь свою душу. Отход от этого привёл к тому, что все стали делать акцент на технологиях. Вся городская цивилизация без Бога опирается исключительно на технологии: первый город основал Каин — тот, кто отрекся от Бога, от земли, от своего отца. Описанные в Библии технологии и ремесла — изобретение потомков Каина, а не потомков Сифа, о которых почти ничего не написано, потому что они продолжали жить с Богом и фактически составляли то, что мы называем церковью. С тех пор человечество пошло двумя путями. Одна часть продолжает жить с Богом и для неё самое главное — это нравственная и духовная жизнь, а другая отказалась от этого и развивает технологии.

— Чем отличается трансгуманизм от гуманизма?

— Гуманизм вырос в противостоянии христианству: если в центре христианского мировоззрения стоит Бог, а человек — лишь его творение, то гуманизм ставит в центр своего мировоззрения человека (без Бога, естественно). Главное в гуманизме — это права человека. Трансгуманизм вытекает из гуманизма, потому что раз человек диктует свою волю сам себе, то он имеет право изменять свою природу. Изменение естественной природы человека стало концом гуманизма. Поэтому трансгуманизм — это одновременно последняя стадия гуманизма и его саморазрушение.

—Технологии, связанные с генной инженерией — это скорее благо для человеческой цивилизации или зло?

— Все новшества, которые сегодня внедряются: нано, биоинформационные, когнитивные технологии — направлены не на изменение окружающей среды, а на изменение природы человека. Мы считаем, что это недопустимо. С точки зрения нравственности, в науке есть граница, за которую нельзя переходить. Если она нарушается, то наука превращается в преступное экспериментаторство.

— То есть, генная инженерия не может улучшить генотип человека?

— Нас сотворил Господь совершенными. Все наши болезни и проблемы имеют духовно-нравственные причины. Также на работу иммунитета непосредственным образом влияют мысли, состояние психики. Никакие редактирования и вмешательства не нужны, это чревато тем, что последствия запущенных процессов будут неконтролируемы — как в антиутопии.

— Есть одно популярное направление среди трансгуманистов — крионика. По сообщениям таблоидов, в США многие известные люди — Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Лари Кинг подписали контракты, чтобы их тела были заморожены после смерти. Как вы считаете, с развитием знаний в этой области, человечество получит вторую жизнь?

— Это абсолютная лженаука, чернокнижие и алхимия. В средневековье пытались уже создать гомункула и всё прочее. Этим занимаются люди, которые впали в состояние паники из-за страха смерти — он заставляет людей идти на самые безумные ухищрения. Это, конечно, чистой воды жульничество: на этом просто делают большие деньги. Я знаю, что в мире четыре крионические фирмы — три в Штатах, одна у нас в России. Представители российской элиты тоже озабочены этим вопросом.

— Как вы думаете, кто стоит за этим бизнесом?

— Я знаю, что за бизнесом первой американской крупной крионической компании стоит Макс Мор — трансгуманист, который прославился тем, что написал манифест «Во славу дьявола». В манифесте он излагает гностическо-манихейскую концепцию о том, что человека создал злой демиург, который держит его во тьме неведения, но ему противостоит некий светлый люцифер, который несет человеку знания в виде плода, и, как бы Демиург не пытался, в итоге Люцифер освободит человека, поэтому, пишет Мор, надо присоединяться к Люциферу. Гностики, в отличие от православных, считают, что тело — это зло. Злой демиург поместил человеческую одухотворенную душу в сосуд, из-за которого все несчастья и беды. Чтобы избавиться от этого злого тела, необходимо познать «гносис», и тогда через ряд перевоплощений ты вернёшься.

В идеологии гностиков все люди делились на три разряда: духовные люди, душевные и телесные. Считалось, что спасутся только люди духовные, так как им дано познавать тайное знание — «гносис». Другие будут уничтожены, как пыль, а существа духовные через определенный период перевоплощений вернутся в начало.

Избранность и элитарность — самая мощная идея, которая движет сегодня сильными мира сего.

— В своей терминологии трансгуманисты используют понятие «постчеловека»…

— Да, появляются новые названия — трансчеловек, постчеловек. Трансгуманисты рассматривают человека как биологический объект, который появился в результате эволюции: была обезьяна, потом появился человек, теперь с помощью технологий — постчеловек, а потом ещё какая-то постсущность …

Двоюродный брат Дарвина — Фрэнсис Гальтон заявил следующее: цивилизация препятствует естественной эволюции из-за социальной политики и социальной помощи; давайте мы ускорим процесс эволюции и введем евгенику, т.е. будем осуществлять отбор: людей с хорошими качествами будем продвигать, а остальных — всячески ограничивать в правах и возможностях, сокращать их число, чтобы очень сильно не размножались.

— А действительно, как решать вопрос перенаселения на планете, если медицина уже заметно продлевает жизнь человеку?

— Встает ещё продовольственная проблема. Поэтому Гейтс занимается сейчас не только медициной, но и продовольствием. Кстати, французский экономист Жак Атали написал на эту тему книгу — «История продуктов питания», где описывает, что человечество будет переходить на синтетическую пищу. И мы видим, что сейчас уже эти тренды они начинают сбываться: появляются синтетическое мясо, молоко, подающиеся под видом «эко» или «веганства».

— Трансгуманистами обсуждается понятие технологической сингулярности: согласно предположениям, человечество достигнет сингулярности к 2045 году. Как вы относитесь к этой теории?

— Зачем создавать интеллект, который контролировать невозможно? Мне кажется, что технологии не дают развивать возможности человека, они, напротив, фактически превращают его в приложение к этой технологии. Мозг атрофируется так же, как если бы мы не напрягали мышцы. Поэтому у детей, которых с раннего детства сажают за компьютер и гаджеты, наступает цифровое слабоумие. Если несколько лет назад родители воспринимали цифровую школу с восторгом, то теперь они воочию увидели, что это такое. Осознали, что в результате получаются легко управляемые люди.

Гарвардская группа сейчас разрабатывает стратегию под названием «Великая конвергенция» или биоцифровая конвергенция. Она подразумевает не просто внедрение чипов, но фактически формирование некой новой биотехнологической сущности. Это и есть высшая стадия трансгуманизма, и вместе с тем — завершающий этап евгеники и фашистских экспериментов. Для меня фашизм — это не только лишение политических и гражданских прав, но и тот факт, что человек рассматривается как экспериментальный объект. Сегодня можно проводить абсолютно любые эксперименты — поэтому я считаю, что человек может потерять сам себя.

Мы должны понимать, что в основе и центре — человек. Его дух, душа и тело, а не технологии. Когда нам предлагают заменить человека искусственным интеллектом, аргументируя это тем, что будущее за ним — это безумие!

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