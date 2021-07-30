Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский: «пандемия» и мировая тотальная вакцинация - это борьба за власть​

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 июля 2021, 09:46 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В первой части интервью президент «Лига защиты пациентов» Александр Саверский рассказал, о незаконности, по его мнению, постановления правительства №66, принятого 31 января 2020 года. Постановлением ковид, которым на тот момент болело всего 9 500 китайцев и которого еще не было в России, был отнесен к особо опасным заболеваниям. Это позволило властям проводить всю дальнейшую правовую вакханалию. Которая, в свою очередь, затевается ради тотальной вакцинации населения Земли.

- Лаврентий Павлович Берия говорил: «У каждого ЧП есть должность и фамилия!» У ковидбезумия есть бенефициары? – спросили «АН» у Саверского.

- Конечно! В России, не считая бизнеса на таблетках и масках, это власть в целом и, ранее не имевшая большого административного веса организация, Роспотребнадзор. Ныне она стала надправительственным органом, который может карать или миловать на свое усмотрение. Очень напоминает НКВД 30-ых годов прошлого века.

Никому не подчиняется де-факто, действует как бы по рекомендациям ВОЗ, но по-своему. ВОЗ же в свою очередь финансируется уже не только государствами, но и крупнейшим частным капиталом, включая фарминдустрию. И получается, что российский государственный орган власти играет не за российский народ, а за транснациональный капитал. Впрочем, почти все чиновники подыгрывают,- а куда деваться? И такая ситуация не только у нас, она во всем мире. Очень напоминает согласованный план действий, и следование договоренностям, о которых мы мало что знаем…

- Роспотребнадзор действительно стал силовой структурой. Недавно он арестовал арктическую морскую научную экспедицию. Просто запер на судне, провел какие-то свои тесты, вынес приговор. Сходить, например, в платную клинику и пересдать тесты никому не дали: «Верьте мне люди!»

- Скажу больше – именно благодаря ему появились эти «красные зоны», а сегодня люди сотнями умирают от внутрибольничных инфекций.

Что произошло весной прошлого года? По требованию санитарных врачей началась принудительная госпитализация с подозрением на ОРВИ. То есть это были здоровые люди - когда Вы слышали о госпитализации людей с подозрением в ОРВИ? У меня есть сканы документов одной из больниц. Там черным по белому число пациентов с подозрением на ОРВИ и незначительное число с ковидом. Лежат все вместе, никакой изоляции, никакой сортировки. В результате, естественно, через некоторое время ковид у всех, и «красная зона». Обособленная среда и рост внутрибольничных инфекций! Рост смертности, которым истерику и панику еще больше нагнетают. Сами же это и сделали!

Я читал сообщение Проценко (главврач «Коммунарки) о том, что именно ВБИ – основная причина смертности у него. И сделать ничего не могут. Но это – не ковид, а, как правило, бактерии, устойчивые к антибиотикам, приводящие как раз к внутрибольничной пневмонии, сепсису и смерти.

Из-за этих «красных зон» сократилась помощь больным другими заболеваниями. Ведь мощности забиты людьми, которые паникуют, и занимают и койки, и машины скорой помощи, а тем, кого надо спасать – помощь оказывать некому. Нам кричали, что в больницах лежат только те, кто в тяжелом состоянии, но в феврале Минздрав после очередного рейда сам сообщил, что 20% ковидных больных не нуждались в госпитализации – и это только то, что признано, а это – тысячи коек. Но ведь за ковид платят больше – поэтому ковидными как-то занимаются, а остальными нет. Отсюда рост смертности выше запланированного. Отказы в оказании медпомощи по другим профилям. Это разве не преступление?

- А не преступление колоть под видом вакцины что-то не до конца изученное?

- Естественно, преступление. Министр Мурашко в последнем интервью поблагодарил россиян за помощь в проведении исследования! Нормально? А они ведь и не знали…

То есть люди дают согласие как бы на вакцинирование, а на самом деле – на то, чтобы быть подопытными кроликами. И тем самым министр признал, что исследования не завершены! То есть признался в нарушении закона и прав.

Мало того, порядок исследований жестко регламентирован федеральным законодательством: обязательная страховка, особое меднаблюдение и прочая. То есть и тут нарушено все что можно. Это - уголовка чистой воды. Тем более, что он сам говорит: «результаты официальных испытаний опубликуем осенью». Я бы добавил: «только этой осенью, а колем уже год!». А теперь и детей начнут без согласия родителей колоть!

- Хотелось бы уточнить. Мы не называем чиновника Мурашко преступником. Это прерогатива суда. Мы лишь комментируем его странные слова, которые, впрочем, наверняка заверены пресс-службой Минздрава.

Возвращаясь к вашей фразе: «Выиграли от пандемии ВОЗ и Роспотребнадзор». Нам проели мозг о суверенности могучей России, в основном законе написано, что национальные законы превыше международных. А тут мы каких-то служанок фармкомпаний слушаем. Как так?

- Позвольте со второго вопроса ответить. Для того чтобы доказать приоритет наших законов, нужно решение Конституционного суда. Того самого суда, который одобрил полномочия губернаторов, не имея никакой пандемии или эпидемии, отбирать у человека все его права: вводить локдауны, штрафы за маски, карантины в своих регионах, не пущать не привитых и так далее… Какое решение вы ожидаете от такого суда?!

Теперь, что касается ВОЗ и нашего ведомства. Согласно подписанным документам мы обязаны следовать его решениям – это же международный договор, и мы – его сторона... Говорить о суверенитете в такой ситуации сложно. Его просто нет, точнее он есть только в тех рамках, в которых нам позволено его иметь глобальными сюзеренами.

- Вы так и не ответили «зачем и кому это нужно? Кто послал их на смерть недрожавшей рукой?»

- Вы будете смеяться, но я уверен, что условный (а может и не условный) Рокфеллер и иже с ним. И дело тут не в триллионах, деньги - это для нищих чиновников. Дело во власти. Мировой порядок свободного рынка себя исчерпал, ему некуда расширяться. Значит надо ввести старую добрую систему распределения, как в СССР, например. Вот только, кто распределяет – тот и правит. За этот и идет борьба.

Заодно «лишних людей» почистить на планете, которых можно заменить новыми технологиями. Много людишек развелось, значит надо такую войну устроить, чтобы никто не понимал, что это – гибридная, а еще точнее - информационная война, когда весь мир грубо надули, и из-за глобального обмана многие люди погибли.

Самолетики, танки, ракеты в этом не помогут. Генералы готовятся к прошлым битвам. А война уже идет, или даже заканчивается. И мы ее проигрываем всухую, потому что спецслужбы могут даже не понимать, на каком уровне идет удар. А удар идет по понятиям, по представлениям, по терминам, а значит, по способности думать и принимать решения. Как Вам такая война?

Начиная с термина «пандемия», когда нет даже эпидемии, начиная с вируса, который то ли есть, то ли нет, начиная с ПЦР-тестов, которые что-то выявляют, но что – не ясно, начиная с масок – которые больше вредят, чем помогают, начиная с вакцин, которые и не вакцины даже, а экспериментальные препараты и т.д. Представляете, какой хаос в умах, паника, дезориентация – абсолютный успех тех, кто это делал. И винить спецслужбы не могу – разобраться сложно.

Но самый опасный удар тот, которого не видишь, не понимаешь даже, что это – удар. Не веришь, что такое бывает, что у кого-то (сложно назвать «человеком») такое может быть в голове. А на это неверие и сделана ставка. Почему люди не протестуют против нарушения своих прав? Они не могут поверить, что все происходящее правда, что это направлено против них. Но у нас от этого удара, хаоса погибли уже несколько сотен тысяч человек, и, увы. Пока меньше не будет.

На нас напали! Офицерам пора очнуться, и защитить свой народ от этого нападения. К сожалению, враг действует через предателей. И это – часть стратегии: эти люди были заранее имплементированы во власть.

- А так хорошо интервью начиналось и на тебе! Махровая конспирология! Зачем это Рокфеллерам-то?

- Представьте, что уже есть способы полноценной жизни отдельных индивидуумов до 200-300 лет и больше. Согласитесь, на мир уже немного по - другому смотришь, если у тебя есть такие сроки жизни. Надо ж думать, что ты будешь делать, например, в 2120 году. Круто? А если бессмертие? И власть, власть над людьми тоже. Бессмертие и власть – это то, что нужно власть имущим всегда, именно из-за них всегда шла война. И мы оказались в очередной, очень необычной войне, но смертей в ней уже немало. А ведь настанет момент, когда они начнут воевать друг с другом, и пешки лягут миллионами. И кто сказал, что этот момент уже не настал?

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