Александр Саверский: «Ковид – это не чума»

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 июля 2021, 09:50 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото из открытых источников

Российские, и не только, российские чиновники полюбили образные сравнения COVID-19 с чумой или, на худой конец, с испанкой. Про чуму промолчим, так как глупость комментировать бесполезно. А про «испанский грипп» просто приведем цифры: с января 1918 года по 1920 год во всём мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30 процентов населения планеты). Число умерших оценивают от 17 до 50 миллионов человек.



При такой несравнимости ситуации меры во всем мире принимаются противочумные! Локдауны, намордники-маски, печать дьявола в госуслугах, тотальная вакцинация под угрозой расстрела непривитых. Агрессивное большинство готово растерзать последних само и без оружия, настолько слепа вера в его величество Ковид Ужасный.



Но нашелся мальчик, который крикнул: «А король-то голый!» Ну как мальчик, давно уже не мальчик, а президент Лиги защиты пациентов, юрист Александр Саверский.





- Александр Владимирович, говорят, вы страшный преступник – вы не верите в опасность ковида и матери его пандемии?



- Я юрист. Я верю фактам. Факты же таковы. У нас была и есть законодательная конструкция: как поступать в случае возникновения угрозы здоровью населения эпидемии ОРВИ, например, или гриппа: карантин и т.д. Все было прописано в правилах и законах. Разумная конструкция.



Вдруг на пустом месте возникает параллельное законодательство с локдаунами, кодами и даже двумя масками: согласно двум разным постановлениям Роспотребнадзора необходимо носить и медицинскую маску, и гигиеническую. Фактически были отменены все права граждан: свобода передвижения, право на труд, обучение, получение медицинской помощи (кроме ковида, разумеется), право на получение объективной информации… Только разве что не отобрали право на жизнь. Хотя, смертность растет далеко не только от ковида, а от новых причин, и эти новые причины как раз рукотворны, а потому преступны.



Да, забыл, фактически отменено право на информированное согласие пациента на ту или иную медицинскую манипуляцию. В одном из пунктов закона указано, что согласия не требуется, если речь идет о заболеваниях, опасных для окружающих. Причем и согласия родителей на медманипуляции, в том числе, вакцинацию, детей. Так что ждите дорогие мамы и папы. Вот так!



- А ковид разве не опасное заболевание?



- Вопрос в уровне опасности. Разве это чума? Но 31 января 2020 года только что назначенное правительство России, не успев обжиться в кабинетах, принимает постановление №66 (еще одной шестерки только и не хватает!) о внесении в список опасных заболеваний ковида. Шестнадцатым пунктом после чумы! С 2004 года никто не трогал этот список, в который болезни должны вноситься, как минимум спустя год с момента их появления после сбора статистики. А тут ни одного заболевшего в России. В Китае всего 9500 инфицированных! На полтора миллиарда! 213 умерших. Там ежедневно умирает 27 тысяч человек. Итак, 9500 заболевших китайцев послужили причиной отмены всех свобод в России! На каком основании внесли? Кто пролоббировал? Даже Верховный Суд не захотел выяснять: внесли и все! И именно на этом постановлении и базируется вся незаконная параллельная юридическая конструкция.



А между тем, именно в эти месяцы по стране гуляет вирусная пневмония. В ряде регионов объявлена даже эпидемия. Есть официальные сводки ведомства Поповой об этом. И как только она затухает в марте, как тут же Собянин объявляет локдаун по ковиду, когда пациентов всего несколько человек.



И только в марте закрывают границы с Китаем! А в апреле президент Владимир Путин говорит о том, что только вакцина «поможет, спасет». К сожалению, ни локдаунов, ни маски Президента не беспокоят – только вакцинация, даже детей. И уже через месяц, как фокусник кролика, из Центра Гамалея достают свежеиспеченную вакцину. Получается, что именно ради вакцин все это и затевалось в мировом масштабе.



- Насчет опасности. 17 марта прошлого года в одном федеральном университете прошел ученый совет на тему: так ли страшен ковид, как его малюют? Все пели в унисон, но тут представляют знаменитого вирусолога, который вдруг говорит: «Через предметы не передается. Контагиoзность низкая. Смертность 2 процента. Из-за чего истерика?» Редакция «АН» перепечатала его слова. Ректорат обрушился на нас: «Как посмели!» Выступление можно найти на Ютубе.



- Меня, кстати, весьма впечатлило, что вся мировая, я уж не говорю про российскую, пресса встала по стойке «смирно», даже не пытаясь разобраться в причинах и следствиях. Был объявлен бойкот всем, кто имеет неофициальную точку зрения на эти процессы. Две с половиной тысячи человек подали иск в наш Верховный суд, это впервые в новейшей российской истории (!), с требованием отменить постановление правительства и ни одного журналиста в зале. Ни единого!



- Куда-то еще можно апеллировать?



- Нет. Но мы, конечно, подадим кассации и даже дойдем до Суда по правам человека, но результат, уверен, будет прежним. Ведь отменить постановление означает признать, что все последующие ограничения прав и свобод граждан РФ юридически ничтожны. И тогда лавина исков, как минимум отставка правительства, а по хорошему следствие и cуд.



Фактически правовые методы борьбы в нашей стране исчерпаны. И осенью начнут массово прививать детей без согласия родителей вакцинами, которые не прошли клинических испытаний и не могут считаться безопасными и эффективными. С экспериментов над взрослыми уже перешли на эксперименты над детьми. Это бесчеловечно, а согласно закону об обращении лекарственных средств нельзя проводить исследования на детях до завершения исследований на взрослых – исследования на взрослых не разрешены. То есть, эти господа прямо нарушают закон и все молчат – прокуроры, суды, следователи.



- Вы антипрививочник?



- Нет. Но я противник государственного вранья. Тем более, что «Лига пациентов» сегодня, пожалуй, самая информированная из не государственных общественных организаций в области негативных последствий тотальной прививочной компании. Мы собираем обращения со всей страны. С апреля этого года мы видим десятки сообщений о летальных исходах после или от вакцин.



Медперсонал в панике: «У нас третья волна ревакцинации. Под угрозой увольнения заставляют на нее идти. Третий укол за такое время – это смертельный приговор иммунитету. Что делать?» Любая вакцина – это удар по иммунной системе. Ударь человека один раз – он встанет. Ударь три раза подряд в полную силу – нокдаун или нокаут. Смертельный.



- Вы не преувеличиваете?



- Я передаю то, что говорят специалисты, которых я понимаю и которым поэтому доверяю. Что мы имеем против вакцин от ковида? ВОЗ уже зарегистрировал около трехсот наименований. То есть все, что национальные государства даже без проведения клинических испытаний, назвали вакцинами, уже фактически рекомендовано ВОЗ. Второе. Такое множество вакцин, сделанных по разным технологиям, при применении в человеческой популяции дают не коллективный иммунитет, а мутации вируса, которые учатся обходить барьеры, они конфликтуют друг с другом, дружат, и классическая вирусология говорит о том, что в такой ситуации может появиться супер вирус.



Третье. Так как клинические испытания того же «Спутника» не закончены, то к нему отсутствуют обязательные требования. У нас «Спутник» выпускают пять или шесть площадок. Получается, что все они делают разные вакцины.



Знакомый прокурор в инициативном порядке проверил, согласно какой разрешительной документации работает предприятие в его области, и был в шоке. Из документов оказалось только «Разрешение на ввод в гражданский оборот серии или партии». Ни сертификатов соответствия, ни технической документации, ни состава, ни технологий, ни результатов системы входного и выходного контроля. Ни-че-го!



Повторюсь: я не антипрививочник, но так как сейчас делают – это преступление в мировом масштабе! И гром может грянуть уже через несколько месяцев: мутирует вирус, ослабленный ревакцинацией иммунитет, сезонные инфекции. Я впервые в жизни боюсь осени…



- Тьфу, тьфу, тьфу! «Уйди, болезнь, в пески зыбучие, в леса дремучие… Уйди на Якова, на Ивана всякого»! Ответ на ваши претензии уже озвучен: «Пандемия! Вставай страна огромная! Война до последнего солдата! По законам военного времени!»



- Термина «пандемия» нет в нормативных документах ВОЗ. Ее, родимую, никто официально не объявлял. Глава ВОЗ обронил на брифинге в марте 2020 года: «То, что происходит, очень НАПОМИНАЕТ пандемию!» Всё! На следующий день в унисон все страны запели: «У нас пандемия!» Вкупе с незаконным постановлением правительства необъявленная официально пандемия послужила фундаментом для ограничения всех прав граждан и оправданием сотен тысяч, если не миллионов, сверхнормативных смертей по всему миру. В основном из-за неоказания помощи больным других категорий. Только у нас в России смертность в прошлом году превысила запланированную на 320 тысяч человек. И из них только 56 тысяч от ковида. Правда в том, что у нас нет даже эпидемии.



- Лаврентий Павлович Берия говорил: «У каждого ЧП есть должность и фамилия!» У ковидбезумия есть бенифициары?



- Конечно!



Продолжение интервью с Александром Саверским читайте в ближайшие дни только на сайте «АН».

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