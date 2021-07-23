Эммануэль Беар: «Во мне сочетаются застенчивость и провокация. И меня это устраивает»

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 июля 2021, 14:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Удивительные сапфировые глаза, тонкие длинные пальцы с идеальным маникюром, обворожительная улыбка и море секса в движениях. Такой я увидела французскую актрису Эммануэль Беар, и, конечно, захотелось поговорить о любви. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за помощь в создании интервью.

- Мадам, говорят, что женщину «делает» мужчина. Настоящую женщину. Вы согласны с этим?



- Мне сложно сказать… Я не люблю обсуждать услышанные истории. Мне это не интересно. На вот на своем примере… Попробую подумать. Точно, что в личной жизни я состоялась сама. Скорее, меня воспитывало окружение. Я впитывала в себя различные нюансы, запахи, манеры, разговоры. Думаю, что к отношениям с мужчинами я была готова. Еще мне бабушка говорила: «Девочка, не стоит искать принцев и красавчиков. Это пустое. Жизни не будет с такими. А вот сильного, крепкого духовно, любящего тебя – да!» И я ее слушалась.



Что касается меня, то актрису из меня вылепил Клод Соте. Я снималась в его фильме «Сердце зимой». Этот великолепный режиссер сумел раскрепостить меня на съемочной площадке, стал мне отцом и другом. Я повзрослела с ним. Единственный мужчина, которому я могла все рассказать – Клод. Я часто ему звонила и говорила, говорила, говорила. Любой совет его был прекрасен. Я не хочу рассказывать о моих с ним личных отношениях. Они святы. Наши с ним фильмы получали призы…» Сердце зимой» наградили Серебряным Львом на Венецианском кинофестивали и премией «Сезар». А фильм «Нелли и господин Арно» получила «Сезара» за лучший фильм года. Говорят, что в этих картинах я сыграла нежно, трепетно, тонко. Но заслуга в том, что рядом был сильный, талантливый, чуткий режиссер.



- Но как же найти своего единственного?



- Теоретически я знаю (смеется). Думаю, что не стоит останавливаться, пока женщина не достигла настоящего чувства? Я думаю, что стоит остановиться, когда найден абсолютный двойник – человек, который соответствует вашим чувствам, душе. Но эта мировая проблема. Ждем принца. А я считаю, что не стоит тратить время на «принцев», а нужно искать человека, который поможет вам узнать себя.



- Мадам, я понимаю, что фильмы в которых вы снимались – родные для вас. Но есть ли особенно дорогая картина?



-Да. «8 женщин». В этой картине собрано огромное количество истинных звезд: Фанни Ардан, Катрин Денев, Изабель Юппер… Как же можно не влюбиться в такую картину? Я была в огромном восторге, когда прочитала сценарий. Я училась мастерству у таких ЗВЕЗД! И мы сдружились. Никаких скандалов на площадке не было. Кстати, мне легче сниматься, когда в кадре одни женщины. Практика показывает, что мужчины более капризны на съемках. Да! И вечно опаздывают!

Начало статьи: Эммануэль Беар: «Я не понимаю неудачников»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости