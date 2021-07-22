Эммануэль Беар: «Я не понимаю неудачников»

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 июля 2021, 20:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Удивительные сапфировые глаза, тонкие длинные пальцы с идеальным маникюром, обворожительная улыбка и море секса в движениях. Такой я увидела французскую актрису Эммануэль Беар, и, конечно, захотелось поговорить о любви. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за помощь в создании интервью.

-Вы излучаете спокойствие, умиротворение. А вам присуще бурные эмоции?

- Я – эмоциональная женщина. Во мне намешано много кровей…. О - ля, ля! И французская, и итальянская, и греческая! Прекрасно. Я считаю, что дети рожденные в смешанном браке, сильно отличаются от детей у которых родители одной национальности. Они ярче, смелее, упорнее. Они невероятно темпераментны! Возможно, я не права, но очень не люблю пассивных людей. А таких сейчас много. Во мне уживаются отец и мать. Во мне двойственность характера. С одной стороны я могу быть милой кошечкой, а с другой…. Дайте подумать… Могу устраивать провокации, могу надерзить, могу рассмеяться в лицо. Я такая.

- Это правда, что фильмы с участием Роми Шнайдер, которые вы смотрели в детстве, повлияли на вашу будущую профессию?

-Да, да. Я увидела эту неземную женщину и влюбилась. Я увидела другую жизнь и решила, что смогу стать актрисой. А чем я не актриса? Я понимала, что имею безупречную фигуру, потрясающие глаза, хорошие ноги… Я смогу понравиться режиссерам. А все они мужчины(смеется). Я решила стать актрисой! И стала изучать английский язык. Почему? Я прекрасно понимала, что в киноиндустрии без английского языка не обойтись! Мне повезло, я хотела и поступила в Монреале в колледж «Мари Франс», где изучала азы актерского мастерства. Я упивалась такой учебой. Это было по мне. Мне кажется, что я выделялась среди своих товарок. Мне все удавалось, да и внешностью меня Бог не обделил.

- В каком возрасте вы попали на экран?

Э.Б.- Это было уже в Париже. Я училась на специализированных актерских курсах. В фильм «Манон с источника» нужна была пастушка. Ассистент по актерам пришел к нам на занятие и …. Выбрал меня (смеется). Как же меня ругали за этот фильм! Говорили, что ничего во мне талантливого нет, а только голые будра и ноги. Я же танцевала в этом фильме обнаженной. Думаю, что просто завись к моему прекрасному телу(смеется). Я не понимаю ханжей. Я не понимаю неудачников. Что такого в обнаженной женщине? Только красота! Я смогла раздеться и станцевать. Я же считала себя актрисой.

- Вам иногда приходиться раздеваться в кадре. Например, фильм «Натали», где вы сыграли с великолепным Жераром Депардье…

-Он, конечно, прекрасный актер. Но романа у меня с ним не получилось. Почему? Просто этот мужчина был влюблен в другую женщину. А как же я могла в этом фильме не раздеваться? Я же играла «падшую женщину» (смеется). На самом деле фильм о возрождении чувств. Когда супруги долго живут вместе, то сексуальность притупляется. И нужно ее вернуть. На помощь прихожу я. Впрочем, лучше смотрите мои фильмы и рассуждайте, фантазируйте. Я никогда не стеснялась своего тела. Никогда не жаловалась на свою внешность. И к этому меня приучила моя бабушка. Сама она дама до кончиков пальцев. Для нее чистота и гладкость кожи – неотъемлемая часть жизни. Когда я приходила к ней в гости и садилась за стол, то получала кучу наставление: «Ты просто мужеподобна. Сядь прямо. Что за ногти? А где маникюр? Ты просто убиваешь в себе женщину!» И я садилась прямо, ела мало и красиво, училась пользоваться салфеткой. А потом бежала делать маникюр. Действительно, сделаешь маникюр, педикюр – и можно снова улыбаться!

- Мне сказали, что французские мужчины считают вас безумно сексуальной актрисой. Вы разделяете эту точку зрения?

- Это приятно слышать. Но я никогда не считала себя сексуальной красавицей. Правда! У меня есть брат. И вот какая смешная история с нами приключилась в юном возрасте. Мы с ним шли по городу и одна женщина остановилась, посмотрела на брата и сказала: «Какая красивая девочка!» Он действительно был похож на девочку (улыбается) Длинные светлые волосы, огромные голубые глаза. А посмотрела эта женщина на меня и произнесла: «Какая она смешная!» После этих слов я разревелась. И они запали мне в душу. С тех пор я очень придирчиво слежу за собой.

- Вы великолепно смотритесь на экране, на обложках журналов…

- Но это же все ретушь, правильно выставленный свет. Можно красиво показать бедра, ноги, глаза. Фотограф правильно ловит миг, мои движения. Когда я вижу на фото себя – плачу. Да, я такая там красивая. А в жизни? Я до сих пор не могу хорошо чувствовать в своем теле. Понимаю, что это детские комплексы. Понимаю, что стесняться нечего. Но иногда так накатывает….

- И как вы утешаетесь?

Э.Б. Только любовью. А еще мой врач говорит, что мне поможет только психоанализ. Вот я и занимаюсь им постоянно. Особенно ночью. Я практически не сплю…. Лежу и анализирую себя… И это помогает.

Продолжение следует…

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