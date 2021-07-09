Фёдор Конюхов: моя деревня для друзей и романтиков

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 июля 2021, 16:18 Сергей Елин,

Фото из ютуб-канала "Своя философия"

В ходе авторского проекта Сергея Елина «СВОЯ ФИЛОСОФИЯ: личные ответы на ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ» мы побывали в гостях у выдающегося путешественника — Фёдора Конюхова, который с 2010 года также является священником Русской православной церкви. Его деревня похожа на райскую обитель, расположенную в Заокском районе Тульской области. Она активно заселяется — среди лесов и полей располагаются крепкие, уютные дома, отовсюду виднеются маковки многочисленных деревянных церквей и часовен. Среди жителей много талантливых и известных людей: Михаил Пореченков, Игорь Петренко, Андрей Мерзликин, Никас Сафронов, Вика Цыганова. В деревне будет 46 улиц — все они названы в честь великих путешественников и первооткрывателей.

— Фёдор Филиппович, любой человек может приобрести здесь участок?

— Только романтики! (Смеётся). Те, кто любит природу и деревню. Сначала я строил «обитель путешественников» на 30 дворов — для 30 моих друзей. Но сейчас дворов уже 250, а друзья все появляются, появляются...

— Сегодня у вас много гостей: знаю, что проходит акция по посадке деревьев, в которой принимают участие не только местные жители, но и студенты тульских колледжей, и Ваши друзья. Почему для Вас это так важно?

— Конечно, я могу нанять людей, чтобы они приехали и посадили, но это не то. Важно, чтобы человек сам это сделал — для всех.

Когда ты сажаешь свой сад, это очень легко. Когда ты себе строишь дом, ты знаешь, что он — для тебя, жены, для детей и внуков — это тоже очень легко. А вот когда вешаешь скворечник или сажаешь где-то дерево, то ты даже точно не знаешь, какая в них будет жить птица... Это нечто духовное, вследствие этого мышление становится другим.

— Маленький духовный поступок своего рода. А Вы можете дать совет, как прийти к Богу?

— Бог не приходит к тому, кто его где-то ищет. Нужно чувствовать сердцем присутствие Бога даже в повседневных делах: например, когда черпаешь воду из колодца... Вода, кстати, в этом колодце не простая, а из-под часовни в честь святого. Попробуй её вкус!

— В деревне очень много церквушек и часовен. Каждый строит на своем участке, как ему душа повелит?

— Да. Каждый может построить своему небесному покровителю или святому. Сейчас тут 22 храма, но потом будет еще больше: 40 часовен и 4 больших храма. Я сейчас строю часовню Фёдору Стратилату, своему небесному покровителю. Моя жена — великомученице Ирине. А вот этот храм — Николаю Конюхову — моему деду.

— Фёдор Филиппович, в вашем роду было пять канонизированных святых?

— Да. Не было, а есть.

— Как Вы считаете, помогают нам предки с небес?

— Если их просишь, молишься и хорошо себя ведешь, то, конечно, будут помогать. Как говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Предки не будут помогать, если ты бездельник, пьяница или насильник.

— А кого Вы можете назвать своим другом?

— Тех, кто сажает деревья, вешает скворечники... У нас здесь 494 скворечника, а сегодня станет еще больше.

— С Вами, значит, легко дружить?

— Если у человека есть только одни друзья, значит все они ему просто льстят. Жизнь надо прожить так, чтобы у тебя была тысяча друзей, но и тысяча врагов. Если нет врагов, значит ты ничего не стоишь. Если нет друзей, значит — не заслужил.





— Вы ещё в книге пишете: «Я называю другом того, кто узнает меня и улыбается, в таком друге я не могу разочароваться». Так?

— Да, конечно, это так.

В одной из своих книг Фёдор написал: «Благодарю Тебя, Господи, и дай мне увидеть свою глубокую старость и уйти к Тебе не в спешке, не в страхе, а спокойно, с осознанием того, что на этой красивой, Тобой созданной планете я смог сделать всё, что Ты мне предписал».

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