Писатель Андрей Максимов: одну половину счастья составляет любовь, другую — призвание

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 мая 2021, 19:19 Сергей ЕЛИН

Фото из ютуб-канала "Своя философия"

Некоторые вопросы беспокоят нас с самого детства: мы задаём их сначала родителям, затем ищем ответы в книгах и размышляем над ними всю жизнь. Что такое любовь? В чём смысл существования человека? Откуда мы пришли и куда идём? Возможно, потребность спрашивать о подобном – это особенность нашего сознания, которое появилось в ходе эволюции. В ходе авторского проекта Сергея Елина «СВОЯ ФИЛОСОФИЯ: личные ответы на ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ» мы побеседовали с известным писателем, телеведущим и психофилософом — Андреем Максимовым.

- Андрей, почему людям порой сложно говорить на серьёзные, мировоззренческие темы?

— Я не думаю, что сложно, просто нет такой привычки. Все вопросы можно разделить на сущностные и насущные. Первые – это про нехватку денег, здоровья, времени. А сущностные – это философские: зачем человек живет, зачем человеку жена или муж. На эти темы мы говорим крайне редко. Тем не менее, когда ко мне приходят люди на консультации, не было случая, чтобы я заговорил с человеком о самом важном, и он бы не знал, что ответить.

- Есть ли у человека предназначение — то, зачем он пришел в этот мир?

— У меня есть система, которая помогает родителям вместе с ребенком найти своё призвание. Призвание – то, ради чего человека призвали на Землю, оно есть у каждого человека. К сожалению, в нашей стране не занимаются тем, чтобы помочь ребенку его найти. В школе нет такого слова, там говорят «профориентация». Профориентация – о том, какие профессии нужны государству, а призвание – это то, зачем ты пришел в этот мир. Если человек нашел свое призвание, он стал на 50 % счастливее. Одну половину счастья составляет любовь, другую — призвание, а здоровье – это бонус. Есть больные счастливые люди, и есть здоровые и несчастные люди. Если человек понимает, что призвание – это половина счастья и старается его найти, тогда он на верном пути, и жизнь его будет более внятная.

- Каково Ваше призвание?

— Мне кажется, что моё призвание — разговаривать. Я не владею больше никаким оружием.

В 32 года я решил стать театральным режиссером, хотя ничто не располагало к этому. Сначала поставил радиоспектакль «Борис Годунов», а потом спектакль в театре Ермоловой. В 45 лет я решил, что буду заниматься психологией: я придумал свою систему и назвал её «психофилософия». У каждого человека есть психика – это то, как мы реагируем на внешние вызовы, и философия — и это ответ на вопрос — зачем. Зачем я живу? Зачем мне ребенок? Зачем мне работа? и т.д. Главный принцип психофилософии – валюнтотерапия. Валюнтотерапия – это терапия желаний: если ты делаешь то, что тебе нравится, твоя психика нормализуется сама по себе. Но если то, что не нравится, психика сама по себе расстраивается.

- Почему иногда человек так долго не находит своё призвание?

— Потому что он его не ищет. Сначала он проходит курс молодого бойца на каторге, которую мы называем по недоразумению школой, дальше идет в институт, чтобы получить профессию, которая даст больше денег или славы…

Сегодня все понимают, что жениться по расчету не надо — это бессмысленно, а вот работу почему-то выбирают по расчету.

- Человек — хозяин своей судьбы?

— Мне кажется, что человек находится на поводке в руках Бога. Верующий человек обладает главным свойством сильных людей —смирением. Оно заключается в понимании того, что всё, что Бог ни сделает — к лучшему.

В издательстве «Аргументы недели» вышла книжка «Многослов», в которой я пытался с помощью слов понять смысл жизни. Потом я придумал психофилософию и открыл лабораторию, в которую не устаю всех приглашать, и там мы с людьми размышляем о самых главных вещах в жизни. Я спрашиваю у людей: что такое реальность? И выясняется, что никто не может сказать, что это. «Я хочу любви», — говорит мне женщина. А что такое любовь? Человек не знает, что это такое. Поэтому, мне кажется, когда начинаешь задумываться над смыслами слов, лучше понимаешь жизнь.

- Как вы формулировали определение смысла жизни?

— Мне кажется, что смысл жизни в том, чтобы получать удовольствие, хоть это слово в русском языке опошлено. Я имею в виду — удовольствие от работы, от общения с людьми, от жизни с любимым человеком. Если в этом удовольствия нет, тогда зачем всё?

- Удовольствие связано с счастьем?

— Счастье связано с осуществлением желаний, или даже с нахождением желаний. Счастливый человек тот, кто знает, чего хочет и осуществляет то, что хочет. Я — счастливый человек.

- Что является мерилом успеха?

— Успех – это понимание того, что ты идешь в верном направлении с правильными людьми. Он не связан с достижением какой-то конкретной цели, его мерилом считаю полученное от работы удовольствие. Поставив очень много спектаклей, я заметил, что, если ты получаешь удовольствие в работе над спектаклем, то потом оно доходит и до зрителей.

- Любовь – это энергия?

— Всё — энергия. Человеком движет две – либидо и мартида. Либидо – это энергия строительства, созидания, мартида – смерти и уничтожения. Поэтому, что бы ты не делал, ты движешься либо в сторону созидания, либо разрушения. Третьего не дано. Когда я принимаю решение делать что-то или не делать, я стараюсь думать – созидает это или разрушает.

- Любовь – это часть созидания?

— У меня было четыре жены, поэтому говорить, что любовь только созидательна — нелепо. Мы можем составить длинный список людей, которые покончили жизнь самоубийством из-за любви. (Тех, кто ушел из жизни, потому что страна развивается не туда, намного меньше). Любовь – это очень сильное чувство, которое может как созидать, так и разрушать. Ничто не может принести столько удовольствия и радости, как любовь, но и ничто не может принести столько боли и печали.

- Свобода воли есть в выборе?

— Понимание свободы воли очень различается у верующих и неверующих людей. Верующий понимает, что он не хозяин жизни: кирпичики для строительства своего мира ему дает Господь. Во время пандемии резко выросло как число разводов, так и браков. Этот простой факт говорит о том, что люди создают разную реальность из одних и тех же кирпичиков. Когда была эпидемия холеры, у Пушкина была Болдинская осень: то есть, все страшились холеры, а он сидел и писал «Бориса Годунова».

- Зло — инструмент воздействия на человека, или отдельная субстанция, противостоящая добру?

— Сложный вопрос. Если веришь в Бога и стараешься жить так, чтобы перед ним не было стыдно, то зла никогда не совершать не будешь. Потому что это невозможно.

- Вы верующий человек?

— Да.

- Что такое Бог?

— Бог – это субстанция, которую надо чувствовать, познать его логикой невозможно. Тем более, объяснить на словах. Есть две вещи, которые сами находят человека: вера и любовь. И то, и другое словами объяснить тяжело.

- Может ли человек прийти к Богу, минуя удары судьбы?

— Человек не приходит к Богу, Бог приходит к человеку, причем в любой момент. К сожалению, часто люди обретают Бога, когда им тяжело. Относятся к нему как к скорой помощи.

Я верил в Бога, но не молился, а потом начались взрывы жилых домов, и Москву на пару дней охватила паника. В это время я работал на программе «Ночной полет», которая выходила по ночам. Выходя из дома, я понимал, что оставляю жену с маленьким ребенком. Тогда вдруг понял, что мне некого просить о помощи, кроме Бога: я стал молиться, и с тех пор молюсь каждую ночь.

Верить в Бога – значит любить людей и понимать, что живешь в присутствии Бога. Верующий должен относиться к каждому человеку как к божьему созданию. Это не всегда получается, к сожалению, но так должно быть.

- Если человек знает, что есть законы вселенной, открытые Эйнштейном, например, может ли он при этом быть верующим?

— Эйнштейн говорил, что ни один ученый не может прожить жизнь, не веруя в Бога. Он был верующим человеком. Одна из бед церкви русской православной печали в том, что есть в ней священники, которые приглашают человека к Богу, а есть те, кто его охраняет от людей. Это, на мой взгляд, не допустимо. Некоторые священники не понимают, что они служат не для того, чтобы оборонять Бога от людей, а чтобы открывать каждому человеку Бога по-разному. Каждый человек – это божья тварь, которая нуждается любви и жалости. Об этом замечательно написано в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», где Иешуа всех называет добрыми людьми, и это не случайно.

- Наступит ли когда-то время, когда люди начнут друг друга понимать?

— Я не жду от людей понимания. У каждого человека огромная своя жизнь и важные собственные вопросы. Если тебе удалось в жизни найти одного или двух человек, которые тебя понимают, то скажи Господу спасибо и обрадуйся этому.

- Войны всегда будут?

— Я не знаю. На одной из последних лабораторий мы обсуждали, как выстроить свои отношения с будущим. Надо осознавать, что мы до такой степени не властны над будущим, что даже нелепо по этому поводу размышлять.

- Какие качества вы считаете самыми важными в человеке?

— Я не думаю, что в человеке есть какие-то важные и неважные качества. Важно, чтобы человек был близок по духу. Есть такое понятие в психологии — межличностная аттракция. Это ничем не объяснимое притяжение одних людей к другим. Вы приходите в компанию, там сидит десять незнакомых людей, и вы к одному подходите, а к другому — нет. Это ничем не объяснимо.

- Может ли быть счастливым долгий брак без близости по духу?

— Счастье в браке определяется одним – одинаковым понимаем счастья.

- У вас есть девиз, который, может, как-то помогает в жизни?

— «Делай, что должно и доверься Богу». Когда что-то происходит в моей жизни, я эту фразу вспоминаю.

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