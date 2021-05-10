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Евгений Сатановский: стратегические задачи России состоят в том, чтобы американцев не осталось ни в одной стране, кроме США

, 19:16

Евгений Сатановский: стратегические задачи России состоят в том, чтобы американцев не осталось ни в одной стране, кроме США
Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин перед парадом, посвященном победе в Великой Отечественной войне, произнес небольшую, но емкую речь. Спецкор «АН» Александр Саргин задал несколько вопросов на эту тему президенту Института Ближнего Востока Евгению Сатановскому

- Путин напомнил об идеологии нацистов, одержимых бредовой теорией своей исключительности, которую они вновь пытаются поставить на вооружение. Поймут ли те, кому это было адресовано? Ведь они так ничего не поняли и в 2007 году из Мюнхенской речи.

- Поймут или не поймут - это их проблемы. Выводы делают не из речей, а из перемещений по территориям военных подразделений. Кстати, именно поэтому я уверен, что в 2014 году была совершена ошибка, когда мы после переворота на Украине не ударили вплоть до Приднестровья. И в 2008 году, когда мы не взяли Тбилиси, не снесли режим Саакашвили и не повесили его на собственном недожеванном галстуке, тоже была совершена ошибка. В нашей новейшей истории такого рода ошибок было достаточно. Конечно, по сравнению с теми глупостями, которые сделал Горбачев, и теми преступлениями против страны, которые сделали Ельцин, Кравчук и Шушкевич, все это уже мелочи. И тем не менее, никто никогда не понимал, не понимает и не будет понимать только слова.

- А может быть, мы готовимся к чему-то большему, ведь Путин не так давно сказал, что удары будут наноситься по центрам принятия решений.

- Есть такое понятие - разговор со стеной. Вы обращаетесь к кому-то, но вас не слушают и слушать не собираются. С моей точки зрения, таков и наш диалог с Западом. Так что я не знаю, к чему готовится президент и высшее руководство нашей страны, но стратегические задачи Российской Федерации на сегодня состоят в том, чтобы сначала американцев не осталось ни у нас в виде какой-то «колонны», ни в виде возможности притравливать на нас кого-то с территорий на постсоветском пространстве и на пространстве Восточной Европы, а затем и в Евразии в целом. А вот когда у них с севера будет Канада, с юга - Мексика, справа - Тихий океан, а слева – Атлантический, и больше американцев нигде не будет, то можно будет чувствовать себя более-менее спокойно.

- Ставит ли наше руководство перед собой задачи такого рода?

- Я практически уверен, что нет. Пока что я вижу невооруженным глазом, что оно ставит себе задачу достроить «Северный поток-2» и всячески экспортировать газ в Германию. Наверное, с точки зрения руководства нашей страны это и есть та стратегическая задача, которая стоит превращения Украины, Грузии, Прибалтики и всей Восточной Европы в будущий плацдарм большой войны против Российской Федерации. Войны, которая неизбежна и которую мы не хотим.

Но у начальства есть вся информация о происходящем вокруг, и оно интерпретирует ее по-своему. Стоит ли это «Северного потока-2»? В свое время меня учили, что не надо кошке рубить хвост по частям и что терпение не обязательно благо, тем более избыточное терпение, которое позволяет противнику набраться духу и занять важные позиции для атаки. По-моему, это стратегическая ошибка, но у руководства свои резоны.

- Слова Путина о сборище недобитых карателей и их последователей подразумевают, что скоро придет время, когда будут наказаны те, кто в Одессе жег людей, убивал женщин и детей на Донбассе.

- Не думаю. В этом смысле я небольшой оптимист. Недобитых карателей на той же Украине, да и не только там, выпустили из тюрем в 50-е годы волею Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева, а соответствующие приказы обнулили их сроки за какие угодно преступления вне зависимости от того, на каких должностях они были в Третьем Рейхе. Эти приказы сегодня уже опубликованы. По результатам этого мы и получили то, что имеем сейчас.

- Израиль годами охотится за нацистскими преступниками по всему миру. Будет ли это у нас?

- Израиль охотится годами далеко не за всеми. Кроме того, для такого рода кунштюков у нас не хватит евреев. Точно так же, как для того, чтобы поднять экономику, как ее поднимает Китай, у нас в стране не хватает китайцев. Надеюсь, что наши руководители сегодня действуют исходя из тех теорий, того практического наполнения и тех интересов, которые есть у различных ведомств и организаций. А уж какие они у них есть — это отдельная тема.

- Путин в одном ряду назвал города-герои: Москва, Ленинград, Киев, Одесса, а Волгоград так вообще назвал Сталинградом. Нет ли здесь какого-то посыла уже внутрь страны, что будут возвращены наши территории, Волгоград станет Сталинградом и т.п.?

- Президент просто перечислил города-герои, которые были таковыми во времена Советского Союза. Сталинград он назвал городом-героем, каковым и был Сталинград. Мой дедушка перед войной командовал строительством Сталинградского, а не Волгоградского арсенала, и я понятия не имею, что и как будет и переименовано, и не обращаю на это внимание!

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