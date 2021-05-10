Сатановский написал совет, как России можно ответить Чехии на требования выплатить компенсации за взрывы во Врбетице

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10 мая 2021, 16:43 Источник: Телеграм Евгений Сатановский

Евгений Сатановский, фото: Тwitter.com

Политолог Евгений Сатановский написал в своем Telegram-канале совет, как России можно ответить на требования Чехии выплатить 1 млрд крон компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году. Как считает Сатановский, Россия могла бы выставить встречный счет.

По словам политолога, по факту обе Мировые войны Чехия была против России – сначала в составе Австро-Венгерской империи, а потом как протекторат Третьего рейха. Также он обратил внимание, что после Первой мировой войны в Гражданскую "у нас чехословаки «полстраны переколбасили»". "Так что стоит задуматься, чтобы снести памятники, которые посвящены им в России".

"Причем, даже не сосредотачиваясь на материальном ущербе, нанесенном российским тылам и гражданскому населению, где, кстати, сейчас золотой запас Российской империи, который именно они разграбили?" — добавил Сатановский. Политолог припомнил стоимость содержания советских войск, которые были в Чехословакии после войны.

Он предложил учесть материальный ущерб, который возник после введения войск в Чехословакию в 1968 году. "Сколько стоил ввод наших войск и войск других стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968-м? И не надо всплескивать руками и возмущаться. Если уж нам чехи выкатывают счета, надо быть полными идиотами, чтобы не ответить так, как они этого заслуживают, причём с процентами. Пожалуй, им всей страны не хватит, чтоб с нами расплатиться..", - заключил политолог.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова ранее заявила о том, что международное право дает основание немедленно требовать от России возмещения всех убытков, причиненных якобы устроенным россиянами взрывом складов во Врбетице.

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