Катрин Денев: «У каждой сильной женщины есть свои слабости»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 февраля 2021, 16:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

С великолепной Катрин Денев всегда интересно беседовать: свобода взглядов, точность фраз, уважение к себе и к собеседнику. Но это совсем не значит, что звезда французского кино «пустит» тебя на свою территорию… Мадам Денев говорит ровно столько, сколько считает нужным.

- Вы часто упоминаете в различных интервью, что всегда ощущали себя свободной. Что для вас "быть всегда свободной"?

- Ощущение свободы у любого человека идет с детства. Все лучшее и негативное в нас заложено с младенчества. Конечно, я не помню, что происходило со мной в грудном возрасте, но хорошо помню юность. Мои родители никогда мне ничего не запрещали. Они давали мне самой самостоятельно думать и принимать решения. Когда я захотела покинуть родительский дом, то мне было только 16 лет. А во Франции совершеннолетие наступает с 21 года, и конечно, родители могли меня никуда не отпускать от себя. Но они отпустили. Я объяснила, что хочу начать самостоятельную жизнь. И мне родители поверили. И я стала совершенно самостоятельной и свободной в 16 лет. Возможно, такое отношение родителей и дало мне возможность развивать в себе независимость, ответственность. И быть внутренне свободной.

- Часто женщины сетуют, что их просто " используют " в браке: готовка, стирка, уход за мужем, создание уюта...

- Такова природа женщины. Любой замужней даме хочется жить в уютном доме с понимающим мужем. Я сказала слово "хочется", но это совершенно не означает, что так и будет. Для любого мужчины важна карьера. Всегда! В любые времена! А женщина, для любого мужчины, будет... дополнением. Иногда красивым, милым дополнением. Такова природа мужчин. И я в браке ощущала себя красивой конфеткой. Нет, меня не использовали, но чувства превосходства мужчины я явно ощущала. Впрочем, это моя личная жизнь.

- У каждой женщины есть свои маленькие слабости. Есть ли они у вас?

- Даже у самой сильной женщины есть свои маленькие слабости. Я люблю походить по магазинчикам, где продаются антикварные вещи. И совершенно неважно, что многие из вещей не имеют ценности. Они просто милы. Например, у меня есть коллекция драгоценных и полудрагоценных камней. Мне нравится любоваться на них. Но это безобидная слабость.

- А есть ли у вас привычки, которые доставляют вам проблемы?

- Это очень личное. Думаю, что у меня нет таких привычек. Я делаю то, что доставляет мне удовольствие. Я очень люблю свежий белый хлеб. И каждое утро сама иду в булочную за ним. И делаю это много лет. Мне просто это нравится. А сейчас простите, но у меня другие дела.

-Благодарю.