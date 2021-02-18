В России сильнейшая команда зимних пловцов

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 февраля 2021, 11:11

Фото: личный архив

Член правления Федерации зимнего плавания России, руководитель регионального отделения организации в Приморском крае Олег Докучаев рассказал «Аргументам недели», в каких соревнованиях участвуют наши моржи и почему это важно, а также назвал самые активные регионы, в которых к зимнему плаванию подходят с душой и ответственностью.

– Недавно Федерация зимнего плавания и Приморский клуб «Косатка ДВ» одержали победу международного масштаба. Что это был за конкурс?

- Всемирная организация плавания на открытой воде WOWSA ежегодно проводит конкурс в четырех номинациях. Это «Лучший пловец года», «Лучшая женщина-пловчиха года», «Событие года в мировом плавании» и «Лучший плавательный клуб Федерации в мире». Нас уже не раз отмечали за заплывы через Берингов пролив и через озеро Байкал, а также за проведение огромного количества самых разных мероприятий. Спортсменка Елена Савинкова из Петрозаводска была номинирована на звание «Лучшей пловчихи».

В этом году конкурс проводили в январе, победителя определяли с помощью интернет-голосования. Почему выбрали именно нас? На самом деле мы действительно проделали огромную работу по популяризации зимнего плавания на открытой воде: еженедельные мастер-классы, учебно-тренировочные сборы для жителей Приморского края и, конечно, соревнования, в которых приняли участие более 600 спортсменов. Также летом провели три экологических заплыва: 75 км за чистый Амур, 160 км по заливу Петра Великого в честь 160-летия Владивостока и 55 км за чистый Байкал по маршруту Выдрино – Листвянка. В сентябре состоялись еще два заплыва: вокруг острова Русский, который мы назвали «Русской кругосветкой», и наш традиционный на дистанцию 75 километров, посвященный окончанию Второй Мировой войны. С командой X-Waters совершили заплыв через Босфор Восточный. Нашими совместными действиями он становится международным, в 2021 году будем проводить это мероприятие на самом высоком уровне.

Наша многочисленная команда – сильнейшая в России и в мире. Мы успешно выступили на Чемпионате Мира в Словении на озере Блед, в Тюмени на этапе Кубка России и Кубка Мира, а также других соревнованиях. У нас преемственность поколений. В команде выступают дети от 10 до 15 лет и взрослые. Самая возрастная пловчиха – Журавлева Людмила, ей 82 года.

Благодаря усердной работы мы сумели выиграть с большим отрывом в своей номинации. Хотя конкуренты были очень сильными: совершившие заплыв в Антарктиде ирландцы, бразильцы.

В номинации «Пловчиха года» впереди оказалась наша хорошая подруга из Чили Барбара Вернандес, которая неоднократно приезжала в Россию на соревнования. Она очень коммуникабельная, веселая, жизнерадостная, поэтому мы рады, что она получила награду. Среди мужчин выиграл военный из Туниса, ему 68 лет, тоже очень достойная победа.

- Кто еще из участников вас особенно поразил?

- В голосовании участвовало много знаменитостей. Сара Томас, которая 4 раза подряд в том году переплыла Ламанш. 212 километров за 56 часов! Австралийка Хлоя Маккардел уже 37 раз покорила Ламанш. В 2020 году она в течение недели 3 раза подряд переплыла его. То есть в понедельник переплыла, во вторник отдохнула, в среду переплыла, в четверг отдохнула, в пятницу переплыла. Вот таким образом! У нее цель побить женский рекорд – переплыть Ламанш 42 раза.

- Зимнее плавание набирает все большую популярность. Сколько примерно людей в России занимаются этим видом спорта? Какие соревнования проводятся для любителей?

- Зимнее плавание, закаливание, моржевание – это такой наш русский бренд. В нашей стране Федерация зимнего плавания, которую возглавил адмирал Сиденко Константин Семенович, была создана в 2016 году. Вскоре появились и региональные отделения. Сегодня на любительском уровне в России зимним плаванием и моржеванием занимаются более 1,5 млн человек. Профессионально – порядка 120 тыс. россиян.

В этом году, в условиях пандемии и в связи с отсутствием международного календаря мероприятий, у нас в Федерации запланирован многоэтапный Кубок России. В марте пройдет Чемпионат России. И, конечно, будет много региональных соревнований – городских, краевых, посвященных каким-то памятным датам. Как только добьемся признания зимнего плавания видом спорта и внесения во всероссийский реестр, оно станет еще популярнее.

- Кто из известных людей, представителей власти увлекается зимним плаванием?

- Зимнее плавание популярно не только среди спортсменов. Им занимаются многие известные политики. Нас поддерживает губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич. Также периодически участвуют в мероприятиях губернаторы Кемеровской и Вологодской областей. На Крещение артисты, ученые тоже не остаются в стороне. А главное – наш президент!

Зимнее плавание, моржевание, закаливание – это большой плюс для поддержания здоровья, правильный психологический настрой, уверенность в себе. Кто занимается зимним плаванием, тот меньше болеет, больше общается. Куда бы мы ни приехали на этом земном шаре, везде нас обязательно встретят пловцы, чтобы вместе отдохнуть, искупаться, обменяться опытом – такое моржовое братство.

- В каких регионах страны наиболее популярно зимнее плавание?

- Наиболее развитыми регионами, где есть хорошая инфраструктура, где проводятся соревнования, где зимнему плаванию действительно уделяют много времени – это, начиная с восточных рубежей, Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская и Амурская области, республика Якутия. Также Екатеринбург, Уфа, Альметьевск, Санкт-Петербург. Немножко сдали позиции москвичи, но, думаю, они наверстают. В столице много клубов, но нет организатора, который бы всех объединил. Мы приложим к этому руку и скоро проведем в Москве соревнования. Что касается западных регионов, это Калининградская область, клуб «Янтарные моржи», это Петрозаводск республика Карелия, где проводятся мероприятия самого высокого уровня, в том числе этапы Кубки Мира Чемпионата России. Мы охватываем всю страну. Наши отделения присутствуют в 62 субъектах РФ, а эти, которые я назвал, это передовики, ребята, которые вкладывают душу в проведение соревнований и развитие зимнего плавания.

- Куда обращаться тем, кто хочет начать заниматься зимним плаванием?

- У Федерации есть свой сайт, где можно узнать про региональные отделения и клубы закаливания. Все контакты там указаны. Эл. почта: primolimpsovet@yandex.ru. Также с нами легко связаться с помощь формы обратной связи.

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