Докучаев: «Мы всему миру показали бы, что не надо впадать в истерию, если бы провели соревнования»

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18 марта 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели», Ксения КАЛУГА ]

Из-за коронавируса по всему миру отменяют массовые мероприятия. Россия не исключение. В Карелии 25-29 марта должны были пройти соревнования по зимнему плаванию, но их не будет. Отмена мероприятий по здоровому образу жизни из-за вируса – это абсурд, считает президент Олимпийского совета Приморья, член правления Федерации зимнего плавания России Олег Докучаев. В интервью «Аргументам недели» он подробно рассказал, почему не согласен с мнением властей и боится ли сам заболевания.

– В Карелии отменили соревнования по зимнему плаванию из-за коронавируса. На ваш взгляд, правильное ли это решение?

– В конце марта должны были пройти сразу три мероприятия. Это V этап Кубка Мира, Открытый Чемпионат России и 2-й Открытый Чемпионат Карелии. Заявку подали более 300 человек из 13 стран и 38 регионов России.

Люди купили билеты, забронировали гостиницы, и вот 14 марта вышло постановление правительства Республики Карелия, что соревнования отменяются на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса.

Лично мне не очень понятна ситуация. У нас все люди закалённые, с хорошим иммунитетом. Более того, соревнования должны были проводиться не в помещении, а на воздухе. Доказано, что коронавирус при таком условии долго не живет. Плюс ко всему платежи все совершили. В документах прописано, что на случай форс-мажора деньги вернут. Но у нас это делается очень долго, бывает и через суд.

Как только началась паника вокруг коронавируса, мы думали провести состязания без зрителей. В Москве так ряд турниров проводили. Чего и нам бояться? Но соревнования всё же сорвались. До последнего думали, что этого не произойдёт. В Калининграде спокойно проводят международные соревнования в закрытом бассейне. А этот город ближе к Европе. В Приморье и Хабаровском крае вообще никаких мер не принято, хотя территории находятся рядом с китайской границей, откуда взялась вспышка. Ни одного спортивного мероприятия на Дальнем Востоке не отменили. В Москве недавно прошел крупный турнир по рукопашному бою. Власти не перенесли его, не побоялись. Значит – и в нашем случае можно было бы как-то решить ситуацию.

Я не могу комментировать действия губернатора, что его сподвигло подписать данное распоряжение. Мы к этому мероприятию долго готовились, затратили бюджетные деньги. Более того, Карелии в этом году исполняется 100 лет, но, тем не менее, от соревнований отказались.

Мне кажется, это обычная перестраховка и не более того, но она не делает чести местной власти.

– Соревнования состоятся через какое-то время или их вообще не будет в этом году?

– Сложно сказать. Организаторы не могут дать ответа, потому что не знают, сколько продлится карантин. Я просил их определиться с датой и перенести соревнования на конец апреля-мая или на начало июня. Они ответили: «Не знаем».

Мы предлагали простой действенный метод: приезжают команды и привозят справку о прохождении мандатной комиссии. На соревнованиях присутствует врач, который бы измерял температуру участников. Если у кого-то находили бы какие-то подозрения, симптомы, тогда не брали бы спортсмена. Но и от этого варианта отказались.

Повторюсь: состязания должны были проводиться не в спортзале, а на улице, где вирус погибает очень быстро, в воде долго он не живет. Все можно было предусмотреть, подстраховаться. Проведя соревнования, мы всему миру показали бы, что не надо впадать в истерию, нужно вести здоровый образ жизни.

– Почему, на ваш взгляд, власти всё же решили отменить соревнования?

– Власти пошли по пути наименьшего сопротивления. Я считаю, раз уж они заняли принципиальную позицию, пусть запрещают всё. Метро, аэропорты. Там людей гораздо больше, чем у нас должно было быть на соревнованиях.

Видимо, поддались панике. Сейчас же началась настоящая истерия по поводу коронавируса. Как ни включишь новости, везде говорят, что масок не хватает, продуктов. Говорят, сколько людей умерло. Может быть, это указание сверху. Неизвестно.

Лично я нахожу в этом абсурд: мероприятие по здоровому образу жизни перенести из-за вируса. Согласно статистике, от коронавируса гораздо меньше людей пострадало, чем от обыкновенного ОРВИ или гриппа.

В Москве в Олимпийском комитете сейчас установили какой-то свой режим: попал в здание – помой руки. Надо целый комплекс мероприятий пройти, чтобы войти в помещение.

– Я так понимаю, вы не боитесь заболеть коронавирусом?

– Я редко болею. Так что, конечно же, нет.

Надо соблюдать режим, делать физические упражнения, быть чаще на свежем воздухе и солнце. Тогда никакой коронавирус будет не страшен.