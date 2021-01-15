Борис Грачевский: С детьми нужно разговаривать на их языке

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 января 2021, 08:49 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Борис Грачевский, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Уходят талантливые, яркие, интересные актеры, режиссеры. Уходит эпоха. 14 января отошел в мир иной художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Как говорят, осложнения после коронавируса… Страшно и обидно. Но остались его веселые истории, остались и те, кому Борис Грачевский дал путь в большое кино. Балтийскому бюро «АН» удалось взять интервью с Борисом Грачевским еще тогда, когда никто не думал о том, сколько горя принесет этот вирус.

-Борис, нашу планету посетил страшный вирус: многие сидят в самоизоляции, не работают и даже из дома не выходят. Вы считаете, что коронавирус – долгое и серьезное заболевание?

-Думаю, что заболевание неприятное. Как долго будет существовать этот вирус – сложно сказать. Вот я нахожусь в самоизоляции. Работать стало, конечно, сложнее: мы не можем снимать там, где нам нужно. Снимаем на улице, в фойе. Да и родители не очень хотят отпускать детей на съемки. Надеюсь, что ситуация нормализуется скоро.

-Что изменилось с выходом первого «Ералаша»? Может, дети стали более современными, продвинутыми, свободными…

-Да все изменилось! Пионеров, например, не стало! Мы и не снимаем их, а идем в ногу со временем. И потому наш «Ералаш» интересен.

-Ваш «Ералаш» любим уже много лет. Девчонки и мальчишки просто рвутся к вам. Как проходит отбор из многочисленных желающих?

-Все, как и всегда. Приходят дети, много ребят и происходит «отбор». Мы ищем того, кто нам нужен именно сейчас! Мы подбираем необходимых исполнителей для определенной роли.

-А другим вы отказываете. Большая травма для ребенка. Видимо, много слез вам пришлось увидеть?

-Такая жизнь. Естественный отбор. Конечно, дети бывают очень эмоциональными, но потом все проходит. Все живы и здоровы!

-Вы проводите ежегодный фестиваль «Ералаш». В таких «болезненных» условиях, мне кажется, что его просто невозможно организовать…

-Конечно, в привычном формате ничего пока происходить не будет. А если состоится, то в режиме онлайн. Ничего не поделаешь! Пока в таких условиях.

-Борис, а сложно вам найти контакт с ребенком? Много сил на это тратите? Дети же с разными характерами.

-Нахожу общий язык. Секрет прост: с детьми нужно разговаривать на их языке. Вот тогда им будет интересно. Съемки – игра… А дети любят играть. А мы их немного направляем туда, куда надо.

-Благодарю.