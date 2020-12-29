Денис Шульженко об итогах работы Судебно-экспертной палаты России в 2020 году

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 декабря 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Шульженко

В преддверии новогодних праздников президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко рассказал «Аргументам недели» о важных проектах уходящего года - создании рейтинга судебно-экспертных и запуске «черного списка» недобросовестных экспертов.

- Денис, каким был для Судебно-экспертной палаты 2020 год?

- Несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, запретом на проведение массовых мероприятий, необходимостью дистанционной работы, 2020 год стал для Судебно-экспертной палаты России (СЭП РФ) насыщенным и продуктивным. Работа не замирала ни на минуту: за этот год мы открыли шесть новых региональных отделений – в Перми, Барнауле, Махачкале, Волгограде, Майкопе и Калининграде. Как видите – география весьма разнообразна, это свидетельствует о том, что судебные эксперты по всей России осознают необходимость площадки для консолидации, и они готовы принимать активное участие в этом процессе.

Кроме того, в сентябре мы подписали соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом охраны природы (ВООП), а также создали Комитет по экологической безопасности СЭП РФ. Это было своевременное решение, ведь сегодня экологическая повестка выходит на первый план. С ВООП мы договорились сотрудничать по вопросам охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования. Когда случилась экологическая катастрофа на Камчатке, совместно с ВООП мы оперативно создали рабочую группу по мониторингу ситуации, сложившейся в районе Халактырского пляжа и Авачинской губы и направили туда наших экспертов.

Но, пожалуй, самое главное событие, и его без стеснения можно назвать эпохальным – мы впервые в истории России предприняли попытку посчитать судебных экспертов и организации, в которых они работают. И не просто посчитать, а составить такой рейтинг, который бы отражал, кто профессионален, кому можно доверять, а чья репутация, мягко говоря, не безупречна. Ведь заключение эксперта может стать решающим для вынесения судебного решения, за которым – судьбы людей. И было бы неплохо знать, кому можно доверять судьбу, а кому не стоит.

- Как именно Вы посчитали и ранжировали судебных экспертов?

- Разумеется, на это потребовалось много времени, сил и человеческих ресурсов. Первое, с чего мы начали, мы запустили добровольный, разумеется, бесплатный реестр судебно-экспертных организаций. К нам, как в профессиональное общественное объединение, потянулись многие участники отрасли. В итоге за первые месяцы работы реестра в нем было порядка 150 судебно-экспертных организаций, а к концу года их число возросло более, чем в 2, 5 раза! Реестр продолжает пополняться новыми членами.

- То есть судебно-экспертные организации добровольно заявляли о своем намерении быть включенными в реестр. А как посчитать тех, кто не подал заявку?

- Это вопрос времени. Уже сейчас, по прошествии года, ясно, что включение судебно-экспертных организаций в реестр СЭП РФ дает им определенные конкурентные преимущества. Так, региональные суды на своих ресурсах рекомендуют при выборе судебно-экспертных организаций для назначения экспертиз опираться на данные реестра. Иначе говоря, присутствие организации в реестре повышает уровень доверия к ней.

- Вы сказали о ранжировании экспертов….

- Да, после запуска реестра, мы решили пойти дальше и составить рейтинг судебно-экспертных организаций. Мы поняли, что это было бы востребовано судьями, следственными органами в качестве информационного ресурса, подсказки при выборе организации для назначения судебной экспертизы.

Для включения в реестр требовалось добровольное декларирование организации того, что она работает в области судебной экспертизы, и минимально необходимый набор документов, подтверждающих это. Для участия в рейтинге организациям пришлось показать себя с самой лучшей стороны и доказать свой высокий профессиональный уровень. Те, кому это удалось, вошли в итоговый рейтинг. Его результаты представлены на нашем сайте seprf.ru Кстати, мы планируем проводить рейтингование ежегодно, так что судебно-экспертные организации, которые по разным причинам не вошли в рейтинг или даже не заявляли о своем намерении участвовать, мы приглашаем к участию в следующем году.

- Какая необходимость в том, чтобы считать и ранжировать судебных экспертов? И как давно она стала очевидна?

- Широкая общественность узнает об ошибках судебной экспертизы из СМИ, когда дело касается вопиющих ситуаций, как это, например, было с «пьяным мальчиком». Однако подобные ошибки происходят с завидной регулярностью. К примеру, в 2018 году по итогам повторных экспертиз Минюста, более 70% полученных результатов не совпали с заключениями частных судебных экспертов. И с тех пор мало что изменилось. А ведь за каждой такой ошибкой – человеческая жизнь. Получит человек реальный срок или с него снимут обвинение? Подчас ответ на этот вопрос зависит от результатов судебной экспертизы, которые могут быть ошибочными. Все начинания СЭП РФ направлены на придание рынку судебно-экспертных организаций прозрачности и здоровой конкуренции. Для профессионалов, которые работают добросовестно, чья репутация не омрачена сомнительными заключениями, инициативы СЭП РФ по созданию реестра и рейтингования судебно-экспертных организаций не только не создают каких бы то ни было препятствий в работе, но наоборот предоставляют престижную площадку для того, чтобы еще раз заявить о себе. Если же к судебной экспертизе вопросы – значит, организации следует задуматься о том, чтобы перестроить свою работу и достойно и добросовестно конкурировать в отрасли либо уходить с рынка.

- А много таких организаций, которым стоит задуматься?

- Судя по количество обращений, поступающих от физических и юридических лиц, их не мало. Только за 2020 год мы получили более 200 жалоб на действия конкретных экспертов или судебно-экспертных организаций. Нас просят подготовить рецензии на ранее выданные судебно-экспертные заключения или жалуются на действия эксперта. Буквально под конец этого года мы запустили проект – «черный список» недобросовестных экспертов. Уверен, в ближайшие месяцы он станет самым популярным инструментом у судей для мониторинга сведений о судебных экспертах в процессе назначения экспертизы.

По сути, это база проверенных нашей дисциплинарной комиссией жалоб с навигацией по ФИО. Вводишь в поисковой строке ФИО интересующего судебного эксперта, и при наличии система выдает все жалобы на судебные экспертизы, подписанные его именем. Соответственно, если жалобы на эксперта не поступали, его в базе нет. Если же поступали и в ходе проверки было установлено, что жалоба имеет основания, значит информация об этом будет в базе и этой информацией смогут руководствоваться участники судебных процессов и следствия при назначении экспертизы.

- Какие амбициозные цели вы ставите на 2021 год?

- У нас есть планы на будущий год, но я бы не назвал их амбициозными. Продолжим расширять географию присутствия СЭП РФ в России, планируется подписание ряда соглашений с ведущими общественными организациями России, продолжим выпускать журнал «Судебный эксперт». Ничего сверхъестественного.

- У Вас даже журнал свой есть?

- Да в этом году вышли два номера. Аудитория журнала – судебные эксперты, судьи, прокуроры, юристы. Делимся интересными практическими кейсами, экспертными мнениями, публикуем новости законодательства в сфере судебной экспертизы.

- Что бы Вы пожелали нашим читателям в преддверии новогодних праздников?

- Здоровья, процветания и честных, справедливых решений!