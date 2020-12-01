Председатель СЖ Владимир Соловьев: о роботах-журналистах и прямых эфирах

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 декабря 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев считает, что в ближайшем будущем искусственный интеллект не сможет полноценно заменить человека в сфере СМИ. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам недели».

- Эксперты в области искусственного интеллекта всерьез заявляют, что буквально через 2-3 года роботы смогут за секунды генерировать абсолютно актуальный и неотличимый от человеческого труда контент в любом количестве. Если это произойдет, издатели смогут просто пользоваться лицензионными алгоритмами, текстами, которые будут создавать машины. Это может привести к тому, что профессия журналиста, как и копирайтера, корректора безвозвратно исчезнет. Если такая перспектива есть, когда это может стать реальностью?

- Не думаю, что стоит хоронить профессию журналиста. Действительно происходят невероятные изменения в технологиях, роботы пишут новости, искусственный интеллект Яндекса уже решает, какую новость поставить первой, хотя что-то там можно и подкрутить. Тексты, написанные искусственным интеллектом, побеждают на каких-то конкурсах, и это все идет по нарастающей. Я понимаю, что, наверное, уже скоро будут не востребованы такие журналистские профессии, как, например, райтер в агентстве, потому что просто переработкой новостей могут заняться роботы. Но творческое осмысление, съемки телевизионной группы непосредственно на месте событий или прямые эфиры – вряд ли в ближайшие годы и даже десятилетия это потянут машины.

- То есть останутся только репортеры, расследователи, может, журналисты-аналитики?

- Многие газеты сейчас перешли на еженедельный формат, т.к. не успевают гнаться за соцсетями, да это и бесполезно. А вот когда раз в неделю приходит газета более толстого объема с осмыслением и оценкой событий – это нравится читателям. Тиражи таких СМИ кое-где даже растут, хотя в основном такое происходит в США.

Полностью текст интервью с Владимиром Соловьевым читайте по ссылке:

Председатель СЖ Соловьев: Роботы скоро заменят журналистов, но не всех